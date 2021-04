Oamenii de știință americani cer guvernului să studieze blocarea razelor solare / Cercetătorii au creat prima interfață wireless creier-computer / Filmările pentru sezonul 2 din The Witcher au fost finalizate

Sincer să fiu mi s-a urât și mie puțin să tot dau știri cu Martin dar nu prea am ce-i face dacă e cel mai căutat autor al zilelor noastre. Ținând cont că acesta are deja o sumedenie de proiecte în lucru despre care am tot scris, tind să cred că noul contract de 8 cifre semnat cu HBO ar fi mai degrabă unul de exclusivitate, că nu îmi pot imagina când ar avea timp să se ocupe și de proiecte noi.





Lucru deja arhicunoscut, popularitatea lui se bazează în cea mai mare parte pe serialul Game of Thrones (Urzeala Tronurilor) difuzat între 2011 și 2019, un succes răsunător pentru HBO. GoT nu doar că a devenit cel mai vizionat serial sau film al televiziunii americane sau al brațului său de streaming, HBO Max, dar a și fost pe larg aclamat de critici, câștigând 59 de premii Emmy - un record absolut pentru un serial TV.



Fanii autorului american așteaptă însă și ca acesta să termine saga Songs of Ice and Fire (Cântec de gheață și foc) pe care se bazează GoT . A șasea carte a epopeii, The Winds of Winte r (Vânturile iernii), este așteptată de mai bine de un deceniu. Martin a afirmat în mod repetat că volumul mare de muncă la alte proiecte l-a împiedicat să termine ceea ce va fi penultima carte a seriei, promițând însă s-o finalizeze anul acesta, potrivit The Guardian .









Rick și Morty se întorc vara aceasta. Nu știi niciodată când Rick și Morty se vor întoarce din pauză pentru un nou sezon, așa că, hei, în caz că n-ai aflat încă:



Pentru a marca întoarcerea spectacolului, Adult Swim a desemnat data drept „Ziua Rick și Morty” în care vor fi dezvăluite imagini în premieră și din spatele culiselor, precum și „surprize speciale la TV, pe digital și social media”. Televiziunea americană a comandat în urmă cu 3 ani 70 de episoade noi ale seriei, un număr enorm pentru un serial animat, ceea ce probabil va însemna că acesta va avea cel puțin 10 sezoane.



Rick and Morty a devenit unul dintre cele mai îndrăgite seriale din portofoliul Adult Swim și al WarnerMedia în general, bucurându-se de o legiune de fani dedicați din întreaga lume iar trailerul pentru noul sezon îți arată de ce, scrie







Cercetătorii îndeamnă guvernul SUA să studieze blocarea razelor solare.



Rezultatul a doi ani de muncă, raportul oamenilor de știință americani este cel mai explicit apel de până acum al unui organism științific de elită pentru un program guvernamental de cercetare coordonată în domeniul geoingineriei solare. Deși agențiile științifice din SUA și din alte țări au finanțat cercetări în domeniul geoingineriei solare și în trecut, guvernele s-au ferit să lanseze programe oficiale cu privire la domeniul controversat.



Însă acum NASEM recomandă administrației Biden să investească între 100 și 200 de milioane de dolari în următorii 5 ani pentru a finanța cercetări de modelare în acest domeniu și, eventual, experimente pe teren, cum ar fi cele legate de modificarea artificială a norilor sau care investighează modul în care se comportă particulele de aerosoli injectate în stratosfera Pământului.



Pe lângă temerile legate de consecințele imprevizibile pe care le-ar putea avea ingerințele în atmosfera Pământului, mulți ecologiști se tem că axarea asupra geoingineriei ar putea reduce presiunile asupra politicienilor și a industriilor care folosesc combustibili fosili de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.



Raportul nu susține utilizarea tehnologiilor de geoinginerie solară dar subliniază că sunt necesare cercetări pentru a înțelege opțiunile dacă schimbările climatice devine și mai grave, relatează revista





Cercetătorii vor să investigheze dacă blocarea artificială a razelor solare poate încetini încălzirea Pământului (FOTO: Snappygoat.com)



Disney+ va începe în aprilie filmările pentru seria Star Wars: Obi-Wan Kenobi în care Ewan McGregor și Hayden Christensen se vor întoarce în rolurile maestrului Jedi, respectiv a fostului său discipol, la 10 ani după evenimentele din Revenge of the Sith (Răzbunarea Sith), anunță IGN

Russell Crowe a fost cooptat în distribuția , viitorul titlu al francizei Marvel bazată pe mitologia scandinavă pentru care au fost confirmate deja nume mari de la Hollywood ca Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Dave Bautista, Sean Gunn sau Jeff Goldblum, scrie Empire Online ; Thor: Love and Thunder Sony a amânat de la 3 septembrie până pe 24 noiembrie data de lansare a , viitorul film care va explora un alt fir narativ decât cel al seriei de lungmetraje regizate de Paul W.S. Anderson cu Mila Jovovich în rolul principal, anunță Variety ;



Resident Evil Welcome to Raccoon City

Sylvester Stallone vrea să producă un prequel pentru sub forma unui serial care în mod „ideal” ar avea 10 episoade pe sezon, „Sly” făcând anunțul - care deocamdată pare doar la nivelul de dorință - pe pagina sa de Instagram fără a dezvălui însă prea multe detalii, potrivit Collider ;



Rocky

Warner Bros. a anunțat că amână cu o săptămână data de lansare pentru mult așteptatul film până pe 23 aprilie, decizia fiind cel mai probabil motivată de dorința ca acesta să nu se suprapună cu fereastra cinematografică preconizată pentru , conform Destructoid ;



Godzilla vs. Kong Mortal Kombat

serialul American Gods (Zei americani) a fost anulat de rețeaua TV americană Starz la doar o săptămână după încheierea celui de-al treilea sezon, unele surse afirmând însă că aceasta poartă discuții pentru încheierea seriei într-un format diferit, relatează Hollywood Reporter .







P.S.: Ai văzut că



Ah, și printre numeroasele trailere dezvăluite recent a fost și un teaser pentru Lord of The Rings: Gollum, viitorul joc inspirat din universul Stăpânului Inelelor pe care Daedalic Entertainment speră să îl lanseze anul viitor pentru PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 și 5, Xbox One și Xbox Series X/S.P.S.: Ai văzut că astronomii au identificat cel mai sigur loc pentru viață din Calea Lactee , nu? În caz că vrei să citești și Nerd Alert-ul de weekendul trecut, îl găsești aici:

