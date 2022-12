MAGAZIN Vineri, 09 Decembrie 2022, 19:49

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Jocul video francez „Stray”, al cărui protagonist este o pisică vagaboandă, a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun joc video independent în cadrul galei „Game Awards 2022”, desfăşurată joi seara la Los Angeles, informează AFP și Agerpres.

Jocul video „Stray” Foto: Chris DELMAS / AFP / Profimedia

Creat de studioul BlueTwelve, cu sediul în Montpellier, în sudul Franţei, Stray prezintă o felină într-un oraş subteran populat de umanoizi şi de creaturi ciudate. Cu ajutorul unei drone, pisica trebuie să rezolve o serie de puzzle-uri pentru a se întoarce la suprafaţă.

Jocul este disponibil pe consola PlayStation şi pe platforma de achiziţii Steam. În vasta sală a Microsoft Theater din Los Angeles, producătorii Stray au primit mai întâi premiul la categoria cel mai bun joc independent de debut („Best Debut Indie Game”) din partea actriţei Jessica Henwick.

„Vă mulţumesc foarte mult, este o onoare incredibilă”, a reacţionat Swann Martin-Raget, producător la BlueTwelve, mulţumind publicului „în numele întregii echipe din Montpellier”. Apoi a salutat rudele, prietenii, dar şi „pisicile, evident, foarte importante”, în hohotele de râs ale asistenţei.

Stray a fost ulterior încoronat şi la categoria cel mai bun joc independent („Best Indie Game”).

Elden Ring, marele câștigător la Game Awards

Pisica din Stray toarce, se ghemuieşte pentru a-şi face siesta şi adoră să distrugă mobila. Pentru aspectul vizual, BlueTwelve a fost inspirat de Murtaugh, o pisică vagaboandă adoptată de co-fondatorii studioului, în timp ce Oscar, pisica Sphynx a unuia dintre membrii echipei, a servit drept model pentru animaţii.

La alte categorii, Elden Ring (PlayStation, Xbox, PC) a fost încoronat jocul anului („Game of the Year”) şi şi-a adjudecat şi premiile la categoriile regie („Best Game Direction”), scenografie („Best Art Direction”) şi joc de rol („Best Role Playing Game”).

Următorul episod din saga The Legend of Zelda (Nintendo Switch) s-a impus la categoria cel mai aşteptat joc (Most Anticipated Game).