NERD ALERT Sâmbătă, 25 Februarie 2023, 17:18

Sebastian Jucan • HotNews.ro

1

Cercetătorii au descoperit galaxii atât de îndepărtate încât nu ar trebui să existe ​● Nou proiect al lui Guillermo del Toro pentru Netflix ● Opera din Paris intră pe Airbnb ● Steven Spielberg învie unul dintre proiectele lui Kubrick pentru HBO ● Creatorul internetului vrea o schimbare radicală a sa ● „While We Wait Here”, sau la ce se mai pot gândi dezvoltatorii de jocuri

Nerd Alert Foto: Hotnews

Cercetătorii au descoperit galaxii atât de îndepărtate încât nu ar trebui să existe

Galaxii îndepărtate aproape la fel de masive precum Calea Lactee au fost descoperite cu ajutorul noului telescop spațial James Webb. Formate în perioada timpurile a Universului, la doar 500-700 de milioane de ani după Big Bang, ele sunt atât de îndepărtate încât apar doar ca niște punctii roșiatice minuscule în imaginile realizate de puternicul telescop în prima sa campanie de observații.

Galaxii atât de vechi nu sunt în sine surprinzătoare, astronomii descoperind anterior și altele care s-au format în perioada respectivă, la puțin timp după așa-numitul „Ev Întunecat” al Universului, perioada de 400 de milioane de ani după Big Bang când în Univers exista doar o „ceață” deasă de atomi de hidrogen. Dar noile galaxii descoperite sunt șocant de mari, și stelele din ele prea vechi.

Noile constatări sunt în conflict cu ideile existente privind modul în care universul s-a format și a evoluat în perioada sa timpurie, și nu se potrivesc cu nicio observație realizată de telescopul spațial Hubble, predecesorul noului telescop fanion al omenirii. „Aveam niște așteptări specifice despre tipul de galaxii din universul timpuriu: ele sunt tinere și mici”, afirmă astronomul Joel Leja, unul dintre autorii studiului.

„Studiile anterioare ale universului timpuri făcute cu Hubble și alte instrumente au descoperit galaxii mici, albastre, obiecte care s-au format din 'supa cosmică primordială' și care la rândul lor își construiesc primele stele și structuri”, explică acest profesor asistent de astronomie și astrofizică de la Universitatea Penn State din Statele Unite.

Stelele tinere în general emit lumină albastră, dar devin mai roșiatice pe măsură ce îmbătrânesc și devin mai puțin fierbinți. Iar galaxiile descoperite acum de James Webb par de 50 de ori mai masive decât populația tipică din perioada respectivă a Universului, care de regulă nu conțin mai mult de un miliard de stele.

„Acest lucru este uluitor - găsim candidați de galaxii la fel de masive precum galaxia noastră când universul avea doar 3% din vârsta sa actuală. Se pare că am descoperit ceva atât de neașteptat încât chiar creează probleme pentru știință. Necesită ca întreaga imagine a formării galaxiilor timpurii să fie pusă sub semnul întrebării”, afirmă Leja, citat de Scientific American.

Prima imagine obținută de telescopul spațial James Webb (FOTO: NASA)

Nou proiect al lui Guillermo del Toro pentru Netflix

Regizorul mexican se întoarce în lumea animațiilor stop cadru după succesul uriaș de care s-a bucurat Pinocchio, filmul său din acest gen lansat de Netflix în decembrie anul trecut și care a fost pe larg lăudat atât de critici, cât și de spectatori (pe Rotten Tomatoes, de exemplu, are o rată a aprobării de 97% din partea criticilor și 91% de la fani).

Iar el va face din nou echipă cu cei de la ShadowMachine, studioul specializat în animații stop cadru cu care a lucrat și pentru Pinocchio, pentru o adaptare a romanului fantasy „The Buried Giant” (Uriașul îngropat) publicat de Kazuo Ishiguro în 2015, la 10 ani după apariția anterioarei cărți a apreciatului autor britanic născut în Japonia. Del Toro va fi și unul dintre scenariștii filmului.

„The Buried Giant” urmărește călătoria unui cuplu de britanici vârstnici, Axl și Beatrice, care trăiesc într-o Anglie post-Arturiană în care nimeni nu își poate păstra amintirile pe termen lung. „Este o mare onoare și răspundere pentru mine să regizez acest scenariu (...) pe baza romanului profund și imaginativ al lui Kazuo Ishiguro”, a declarat Guillermp del Toro, citat de Deadline.

Ishiguro cu un exemplar al romanului său (FOTO: Ray Tang / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Opera din Paris intră pe Airbnb

Fanii „Fantomei de la Operă” pot petrece acum o noapte în faimoasa operă pariziană care a inspirat piesa și romanul cu același nume din 1910 pe care s-a bazat. Airbnb și Opéra National de Paris au încheiat un parteneriat pentru a transforma una dintre încăperile Palatului Garnier, renumita Lojă de Onoare, într-un dormitor de lux.

Deși ea este de regulă rezervată pentru demnitarii străini aflați în vizită la Paris, doi musafiri norocoși vor putea petrece o noapte aici pentru doar 37 de euro, sumă aleasă ca referință la numărul lojei în cadrul operei. Rezervările vor începe pe 1 martie, la ora 19:00, ora României, pentru ziua de 16 iulie (găsești AICI un link către) și selecția va fi făcută pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Fiind vorba de doar o zi, aș spune că este evident vorba de o mutare de PR a Operei de la Paris și e interesant că reprezentanții săi au ales Airbnb pentru asta, ținând cont că platforma de rezervări online nu este văzută cu ochi buni de primărița socialistă a capitalei franceze. O să fie interesant de văzut și dacă o să cadă site-ul Airbnb în ziua respectivă.

În orice caz, fericitul câștigător care va putea duce cu el încă o persoană va avea parte de un tratament de lux, urmând să aibă parte de o lecție privată de balet de la unul sau una dintre dansatorii operei pariziene, un recital privat de la artiști ai Academiei Operei de la Paris, o cină în una dintre camerele de repetiții din spatele scenei și un tur care va include și zone care altfel nu sunt accesibile publicului.

Nu în ultimul rând, oaspeții vor fi întâmpinați de către Véronique Leroux, strănepoata lui Gaston Leroux, scriitorul francez care a publicat romanul „Fantoma de la Operă” în 1910, după ce povestea sa a apărut inițial în ziarele franceze ca periodic, relatează Smithsonian Magazine.

În caz că te-ai întrebat vreodată cum ar fi să dormi la operă (FOTO: Thibaut Chapotot-Airbnb / The Mega Agency / Profimedia)

Steven Spielberg învie unul dintre proiectele lui Kubrick pentru HBO

Full Metal Jacket, The Shining, Dr. Strangelove, 2001: O odisee spațială - filmele regizorului american Stanley Kubrick au intrat în istoria cinematografiei. Însă proiectele sale neterminate sunt cele care de-a lungul anilor au captat imaginația fanilor săi și a unora dintre cei mai mari cineaști de la Hollywood, după cum amintesc și cei de la Inverse.

Steven Spielberg, un prieten apropiat al lui Kubrick înainte ca acesta să se stingă din viață în 1999, a anunțat acum că va transforma acum unul dintre aceste proiecte în realitate. Mai exact, este vorba de planurile lui Kubrick de a realiza un lungmetraj biografic grandios despre împăratul francez Napoleon Bonaparte.

Cunoscut pentru documentarea obsesivă pentru filmele sale, Kubrick a strâns materiale timp de doi ani pentru acest proiect care însă nu a mai ajuns niciodată în cinematografe și a fost în mare parte considerat unul pierdut. Spielberg a dezvăluit la Festivalul de Film de la Berlin că a preluat proiectul și că lucrează la realizarea sa sub forma unui serial limitat de 7 episoade.

Nu sunt tocmai sigur că e ceea ce și-ar fi dorit Kubrick dar Spielberg a declarat că producția va fi una grandioasă, cum și-a imaginat-o prietenul său, și că deja a ajuns la un acord cu HBO în acest sens. În plus, aceasta nu este prima oară când Spielberg a preluat postum unul dintre titlurile neterminate ale lui Kubrick, filmul A.I. Artificial Intelligence din 2001 fiind un alt exemplu.

Kubrick era cunoscut pentru meticulozitatea cu care își plănuia filmele (FOTO: Metro Goldwyn Mayer / AFP / Profimedia Images)

Creatorul internetului vrea o schimbare radicală a sa

Și dacă tot veni a venit vorba de inteligența artificială inventatorului internetului așa cum îl știm noi astăzi vrea să o folosească pentru a modifica radical modul în care World Wide Web-ul funcționează. Și nu, nu e vorba de Al Gore, cum cred unii americani, ci de Sir Tim Berners-Lee, cel care în în noiembrie 1989 reușea prima comunicare cu succes între un client HTTP și un server.

Britanicul afirmă că lucrurile au luat-o pe o cale greșită și foarte diferită față de modul în care și-a imaginat WWW în urmă cu 34 de ani, acuzând că marile corporații au o putere mult prea mare asupra internetului față de utilizatorul de rând. Nu văd cine nu ar fi de acord cu asta. Dar de aici încolo propunerea sa devine ceva mai controversată.

El a creat o companie numită Inrupt care vrea să împacheteze informațiile fiecărui utilizator în așa-zise „capsule” (eng. pods) de date stocate local de la care site-urile web să solicite acces în loc să le ia pur și simplu cum fac astăzi, în pofida numeroaselor reglementări care încearcă să țină sub control practica. Inrupt vrea de asemenea ca fiecare utilizator să aibă propriul A.I., un fel de asistent personal.

Acesta ar primi acces la toate datele din capsulă pentru a deveni inteligența artificială personalizată a utilizatorului și a-l ajuta cu toate activitățile imaginabile. Beners-Lee spune că și-ar dori ca, de exemplu, astfel să dispară toate conturile pe care ești nevoit să ți le faci de la diferitele site-uri, de la Facebook, la Google și Instagram, totul fiind preluat de contul unic ușor de folosit.

Suna în același timp mișto și înfiorător. Dar înainte să te gândești că omul vrea de fapt el mai multă putere prin compania lui sau s-a țăcănit, trebuie înțeles că intenția e ca utilizatorul să aibă control deplin asupra propriilor date prin aceste „capsule” care să marcheze o tranziție înapoi de la cloud la informații stocate local.

Evident, rămân multe semne de întrebare. Cea mai evidentă ar fi ce se întâmplă dacă îți sparg „hackerii” capsula, o să aibă dintr-o dată acces la toată viața ta. Stocarea locală poate fi mai sigură, dar nicidecum infailibilă. Apoi, ce înseamnă mai exact local? Deocamdată majoritatea oamenilor nu au calculatoare care să facă față găzduirii unui server propriu care să mai gestioneze și un AI puternic.

Da, rămân multe semne de întrebare, Sir Tim. Poți citi însă mai multe despre propunerea lui pe IFL Science (FOTO: Patricia de Melo Moreira / AFP / Profimedia Images)

„While We Wait Here”, sau la ce se mai pot gândi dezvoltatorii de jocuri

E foarte greu să vii cu ceva original pe o piață pe care pare că s-au făcut toate (probabil de aia a și câștigat Stray premiul pentru cel mai bun joc video independent anul trecut), dar cei de la micuțul studio italian Bad Vices Games au anunțat recent un titlu care chiar mi s-a părut inedit. De altfel, și cei de la IGN notează că e o descriere pe care sigur n-ai mai auzit-o până acum.

Pe scurt, este vorba de un sim de gestionare a unui restaurant în timpul Apocalipsei: „Abordând temele timpului, Armaghedonului și complexitatea psihologiei umane, While We Wait Here promite să fie la fel de profund pe cât este de captivant, întrucât jucătorii trebuie să jongleze între banalitatea întoarcerii unor burgeri și turnatului de suc și amenințarea înfricoșător de serioasă care se află în afara ușilor restaurantului”.

Ceva îmi spune că oamenii încearcă să profite de pe urma succesului uriaș înregistrat de serialul The Last of Us al HBO care a adus un val nou de popularitate genului postapocaliptic, mai ales că dezvoltatorii While We Wait Here l-au anunțat acum deși va fi gata abia „cândva anul viitor”. De altfel și trailerul arată că încă mai e mult de lucru la grafică, dar rezultatul final ar putea fi chiar interesant:

Și tot la capitolul trailere, am avut parte săptămâna aceasta de unul care îl duce pe Russell Crowe înapoi la Roma, însă într-un rol cu totul diferit față de cel din Gladiatorul. El va juca rolul principal în The Pope's Exorcist, un thriller horror despre, ai ghicit, un caz de exorcizare. Filmul va avea premiera în România pe 7 aprilie, cu o săptămână înainte de premiera în Statele Unite:

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de săptămâna trecută, o găsești aici:

P.S.: În caz că te întrebai, da, weekendul acesta a apărut la o oră atipică, momentul obișnuit de publicare rămâne în continuare sâmbătă sau câteodată duminică dimineața, după posibilități.