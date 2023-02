NERD ALERT Sâmbătă, 18 Februarie 2023, 10:00

„Civilization VII” a fost anunțat oficial

Firaxis Games a anunțat oficial vineri că un nou titlu Civilization este în lucru, dezvăluind totodată că Heather Hazen, fostul COO (Chief Operations Officer) al companiei va prelua conducerea acesteia. „Sunt încântată să am această oportunitate de a duce mai departe moștenirea studioului, începând cu anunțul că Firaxis dezvoltă noua iterație a legendarei francize Civilization”, a declarat ea.

Fanii seriei de jocuri de strategie au așteptat cu răbdare anunțarea unui nou titlu timp de 7 ani, după lansarea Civilization VI în 2016, în contextul în care Firaxis a fost ocupat în ultima perioadă cu XCOM: Chimera Squad, noua sa franciză de jocuri de strategie turn-based, și RPG-ul tactic Marvel's Midnight Suns.

Dat fiind faptul că anunțul a fost legat de numirea lui Hazen la șefia studioului și că Firaxis nu a dezvăluit un posibil calendar de lansare sau de altfel orice fel de alt detaliu legat de viitorul joc, Civilization VII este foarte probabil la o distanță de câțiva ani înainte de a fi gata. Însă el va fi cu siguranță acum proiectul în jurul căruia se va vor învârti eforturile celor de la Firaxis Games, potrivit IGN.

Nu pot să cred că au trecut 7 ani deja

„Poker Face” a fost reînnoit pentru un al doilea sezon

Serialul detectiv/mister creat și regizat de Rian Johnson va avea parte de un sezon 2 la Peacock, serviciul de streaming al conglomeratului media american NBCUniversal. Anunțul făcut de companie săptămâna aceasta nu reprezintă tocmai o surpriză, ținând cont de succesul înregistrat de primul sezon, după cum amintește și revista Variety.

Poker Face are în prezent un procent neverosimil de aprobare de 99% din partea criticilor pe agregatorul Rotten Tomatoes, deși în rândul fanilor e ceva mai puțin apreciat, dacă asta ar fi exprimarea potrivită pentru un rating pozitiv de 79%. Pe Metacritic are un scor de 84 / 100 de la critici și 7,1 / 10 din partea fanilor, în timp ce pe IMDb unde poată vota toată lumea e la 8,1 / 10.

„Poker Face este unul dintre acele spectacole rare de care ne-am îndrăgostit fără echivoc de la început, dar laudele din partea criticilor și reacția spectatorilor a fost dincolo de ceea ce ne puteam imagina în cele mai îndrăznețe visuri ale noastre”, a declarat Susan Rovner, director pentru spectacole TV și streaming la NBCUniversal.

Vestea e cu siguranță una grozavă însă din păcate serialul nu e deocamdată disponibil în niciuna dintre opțiunile de streaming disponibile în România. SkyShowtime, platforma de streaming care s-a lansat la noi marțea aceasta, are un acord cu Peacock pentru a difuza seriale ale sale însă pentru moment Poker Face nu e unul dintre titlurile anunțate. Poate în perioada următoare?

Povestea din „I Am Legend 2” va sări în timp

Sequel-ul pentru filmul postapocaliptic din 2007 cu Will Smith va avea povestea plasată la câteva decenii după lungmetrajul original care a obținut încasări de 585 de milioane de dolari la nivel mondial. Akiva Goldman, producătorul și scenaristul noului film în care va juca și Michael B. Jordan, a dezvăluit într-un interviu acordat Deadline că sequel-ul va avea un salt semnificativ în timp.

„Sunt obsedat de The Last of Us, unde vedem o lume chiar după apocalipsă dar de asemenea după ce trec 20-30 de ani. Vezi cum natura ia înapoi Pământul și există ceva frumos în această întebare, de ce se întâmplă după ce omul nu mai este chiriașul principal [al planetei]?”, a relatat el, adăugând că acest lucru va fi cu atât mai interesant în New York, unde va avea loc acțiunea filmului.

„Nu știu dacă personajele vor escalada Empire State Building, dar posibilitățile sunt nelimitate”, a mai spus Goldman. Este așteptat ca sequel-ul să se aplece mai mult înspre romanul scriitorului american Richard Matheson pe care s-a bazat și filmul original, dar plecând de la finalul alternativ al lungmetrajului în care personajul lui Smith supraviețuiește după un ultim atac al infectaților.

Implanturile cerebrale provoacă schimbări cognitive ciudate

Un articol fascinant publicat de Insider miercurea aceasta relatează cum interfețele creier-computer (BCI) precum cele la care lucrează compania Neuralink a lui Elon Musk provoacă modificări cognitive bizare și puțin înțelese, inclusiv unele care pot altera complet identitatea și simțămintele legate de sine.

„Bineînțeles că BCI provoacă modificări. Întrebarea este ce tip de modificări provoacă și cât de mult contează aceste modificări”, afirmă Anna Wexler, profesoară de filosofie la Departamentul de Etică a Medicinei și Politici de Sănătate din cadrul Universității Pennsylvania. Ea și alți cercetători subliniază că oamenii de știință nu înțeleg exact de ce BCI pot provoca astfel de schimbări, dar că ele sunt clare.

Cercetătorii afirmă că uneori modificările pot fi chiar pozitive, mai ales în cazul bolilor cerebrale care i-au făcut pe pacienți să se simtă alienați de sine. „Mulți au simțit că boala le-a răpit într-un fel persoana care erau”, relatează Wexler, adăugând că astfel de boli „au un impact asupra identității tale și sentimentului de sine dacă nu mai poți face lucrurile la care te gândești că poți să le faci”.

Însă în alte cazuri pacienții au raportat sentimente de alienare sau chiar că implantul îi face să se simtă că nu sunt ei înșiși. Lipsa abilității de a te identifica cu tine însuți este, deloc surprinzător, profund tulburătoare, literatura de specialitate consemnând cel puțin o tentativă de suicid ca urmare a autoalienării induse de BCI.

„Noțiunile de personalitate, identitate, discernământ, autenticitate, autonomie și sine sunt dimensiuni foarte compacte, obscure și opace. Nimeni nu este de acord cu adevărat cu privire la ce înseamnă ele. Dar avem cazuri în care este clar că BCI au provocat schimbări ale personalității sau exprimării sexualității”, afirmă Frederic Gibert, profesor de filosofie specializat în neuroetică.

Deși Neuralink nu este nicidecum singura companie care lucrează la astfel de dispozitive și unele există pe piață de ani de zile, majoritatea acestora diferă într-un mod fundamental de cercetările făcute de compania lui Musk: ele au o aplicație medicală specifică și clară. Musk, în schimb, a descris implantul dezvoltat de compania sa mai degrabă ca un smartphone sau smartwatch.

Eticienii subliniază că aplicațiile medicale ale BCI sunt entuziasmante, dar că pacienții trebuie să înțeleagă toate implicațiile lor (FOTO: JL / Alamy / Profimedia Images)

„John Wick: Chapter 4” va dura aproape 3 ore

Al patrulea titlu al francizei John Wick va fi cel mai lung de până acum, filmul urmând să dureze 2 ore și 49 de minute cu tot cu genericul de la sfârșit. Producătorii filmului ce urmează să apară în cinematografele din România în data de 31 martie a acestui an, la câteva zile după premiera la nivel internațional, promit să folosească acest lucru pentru a aduce acțiunea la un alt nivel.

Ținând cont că în anterioarele filme John Wick am putut vedea împușcături în cluburi de noapte, ninja pe motociclete și pe actrița Halle Berry luptând alături de doi câini fioroși, John Wick 4 are o ștafetă ridicată de depășit. „John Wick: Chapter 4 are cele mai multe secvențe de acțiune dintre toate filmele [John Wick]. Și este mai mult cu o marjă semnificativă”, a declarat Keanu Reeves pentru Total Film.

Chapter 4 va relua acțiunea din locul unde s-a terminat al treilea film, cu un John Wick aproape mort jurând să se răzbune împotriva High Table după ce campania sângeroasă a organizației criminale de a-l distruge a eșuat. Iar cu aparenta trădare a lui Winston și a celor de la Continental, Wick este mai dornic de răzbunare decât oricând.

Steven Spielberg va produce un documentar despre John Williams

Williams, unul dintre cei mai legendari compozitori din istoria Hollywood-ului, urmează acum să fie subiectul unui lungmetraj documentar despre viața și cariera sa, acesta urmând să fie produs de Amblin Television, compania de producție a lui Steven Spielberg. Acesta va fi unul dintre producătorii executivi ai documentarului, în timp ce scaunul regizoral va fi ocupat de Laurent Bouzereau.

Munca lui Williams a dat unele dintre cele mai cunoscute coloane sonore din istoria cinematografiei, de la Jaws, la Star Wars și Home Alone. Muzica lui Williams a devenit în esență coloana sonoră a Hollywood-ului. Spielberg îl consideră pe Williams un prieten personal, THR amintind că cei doi colaborând la un număr considerabil de filme.

Printre acestea se numără peliculele Indiana Jones, Jurassic Park, Lista lui Schindler, E.T., Saving Private Ryan, ca să dau doar probabil cele mai cunoscute exemple. Documentarul va fi practic omagiul adus de Spielberg operei compozitorului și a prieteni dintre cei doi, după ce Williams a anunțat în vara anului trecut că se va retrage din activitate după ultimul film Indiana Jones.

Studiu de senzație despre găurile negre supermasive

De fapt este vorba de două studii noi publicate luna aceasta în The Astrophysical Journal și The Astrophysical Journal Letters, care propun o soluție pentru una dintre cele mai mari probleme din cosmologie: ce este materia întunecată, forța misterioasă despre care se crede că provoacă expansiunea universului?

„Dacă teoria se confirmă, atunci ea ar putea revoluționa întreaga cosmologie deoarece avem în sfârșit o soluție pentru originea materiei întunecate care i-a lăsat perplecși pe cosmologi și fizicienii teoreticieni de mai bine de 20 de ani”, afirmă Chris Pearson, astrofizician la Laboratorul Rutherford Appleton din Marea Britanie și coautor al unuia dintre studii.

Două echipe separate de cercetători au comparat masele găurilor negre uriașe din centrul a două seturi de galaxii. Prima grupă a fost alcătuită din găuri negre supermasive din universul timpuriu, a căror lumină a călătorit până la 9 miliarde de ani înainte să ajungă la noi, în timp ce a doua a vizat găuri negre mai tinere, aflate la doar câteva milioane de ani-lumină distanță.

Astronomii au descoperit că în întregul univers găurile negre supermasive au crescut între 7 și 20 de ori față de cât erau înainte, o creștere uriașă care nu poate fi explicată doar prin devorarea de materie sau coliziunile care duc la fuzionarea lor ce rezultă într-o masă mai mare, relatează Live Science.

Cercetările acestora sugerează că, în pofida forțelor gravitaționale uriașe din centrul lor, găurile negre cresc în pas cu universul cu ajutorul unei forme ipotetice de materie întunecată numită „energia vidului” care le face să se extindă în exterior și care le face să extindă întreaga țesătură a cosmosului odată cu ele.

„Acesta este un rezultat cu adevărat surprinzător. Am început prin a ne uita la cum cresc găurile negre de-a lungul timpului și s-ar putea să fi găsit răspunsul la una dintre cele mai mari probleme din cosmologie”, afirmă Dave Clements, astrofizician la Imperial College din Londra și coautor al celuilalt studiu.

Duncan Farrah, un astronom de la Universitatea din Hawaii, subliniază că aceste lucrări oferă prima sursă astrofizică pentru materia întunecată. „Asta înseamnă că acesta este prima cercetare bazată pe observații în care nu adăugăm nimic universului ca sursă pentru energia întunecată: găurile negre din teoria gravitației a lui Einsten sunt energia întunecată”, explică el.

Pentru a-și confirma teoria astrofizicienii vor trebui să se asigure că creșterea misterioasă a găurilor negre supermasive nu este alimentată de alți factori, urmând să facă observații și mai detaliate privind evoluția maselor lor și a corelației dintre acestea și rata de expansiune a universului.

Creșterea descoperită nu poate fi explicată prin fuzionarea găurilor negre (FOTO: Victor de Schwanberg / Sciencephoto / Profimedia Images)

