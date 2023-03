FILM Miercuri, 01 Martie 2023, 12:21

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Primul episod din cel de-al treilea sezon al serialului „Star Wars: The Mandalorian” a fost lansat miercuri, 1 martie, relatează Cnet și News.ro.

„The Mandalorian”, cel mai popular serial „Star Wars” al Disney Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images

Începând din 1 martie, debutează o nouă călătorie galactică alături de Din Djarin, Grogu şi celelalte personaje. Noi episoade vor fi disponibile pe Disney+ în fiecare săptămână și în România, după ce platforma de streaming a gigantului american al divertismentului a intrat pe piața românească în vara anului trecut.

The Mandalorian este primul serial live-action din universul Star Wars, fiind lansat în 2019 şi având până acum 16 episoade (numite capitole).

Pe lângă sezonul 3, care are premiera miercuri, a fost confirmat deja şi un al patrulea sezon.

Intriga se desfăşoară la cinci ani de la acţiunea din filmul Star Wars: Episodul VI - Întoarcerea lui Jedi, lansat în 1983.

„The Mandalorian” a fost un succes uriaș pentru Disney

Pentru cei care nu au văzut până acum serialul, Mandalorianul este un reputat vânător de recompense din perioada Noii Republici, la câţiva ani după căderea Imperiului Galactic.

Protagonistul Din Djarin (interpretat de Pedro Pascal, care a făcut furori și în noul serial The Last of Us al HBO) este un vânător de recompense singuratic care se întâlneşte în drumul său un Copil înzestrat cu puteri ale Forței.

Deşi este un serial lansat relativ recent, el beneficiază deja de un spin-off numit Cartea lui Boba Fett și care spune povestea unui alt vânător de recompense ce a apărut și în filmele Star Wars.

Disney a anunțat de asemenea un serial despre aventurile lui Ahsoka, un alt personaj ce a apărut în The Mandalorian. Acest serial va avea premiera în 2023 pe platforma de streaming Disney+.

The Mandalorian a fost un succes uriaș pentru Disney după lansarea sa în ultimii 4 ani, depășind cu mult audiențele serialelor animate Star Wars ce au apărut anterior. Disney a extins considerabil universul cinematografic Star Wars după ce a cumpărat studioul Lucasfilm în 2012 pentru 4 miliarde de dolari.

