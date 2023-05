NERD ALERT Sâmbătă, 06 Mai 2023, 09:47

Sebastian Jucan • HotNews.ro

„Gladiatorul 2” îl vrea pe Pedro Pascal ● Știm cine va juca rolul principal în serialul „Alien” ● Lucasfilm vrea să trateze filmele „Star Wars” ca „evenimente” ● IBM vrea să înlocuiască mii de angajați cu A.I. ● Cum arată un mod „Skyrim” ce folosește ChatGPT ● Avem deja cel mai prost joc video al anului? ● Pornhub s-a supărat pe mormoni

„Gladiatorul 2” îl vrea pe Pedro Pascal

După succesul uriaș înregistrat de The Mandalorian și The Last of Us, actorul american născut în Chile e fără doar și poate unul dintre cele mai în vogă nume de la Hollywood, dacă nu chiar cel mai, iar jurnaliștii de la Deadline au dezvăluit în exclusivitate săptămâna aceasta că Pascal se află în ultimele stadii ale negocierilor cu Paramount pentru a juca în noul lungmetrajGladiatorul.

Cei de la Deadline sunt atât de încrezători că îl vom vedea în film încât titrează „Pedro Pascal se alătură sequel-ului Gladiatorul”, însă eu aș fi ceva mai precaut până nu vom avea confirmarea oficială, date fiind cazurile anterioare când negocierile au căzut pe ultima sută de metri, ca de exemplu cel recent cu Keanu Reeves și Hulu pentru a juca în serialul The Devil in the White City (între timp anulat).

Dat fiind faptul că Denzel Washington a fost și el luat la bord pentru proiect, s-ar părea că Paramount vrea să strângă o distribuție de top pe lângă Paul Mescal, actorul irlandez cvasi-necunoscut care urmează să joace rolul principal. Deocamdată nu este clar ce personaje ar urma să interpreteze Washington sau Pascal, cei de la Paramount ținând deocamdată totul mare secret.

Chiar dacă serialele sunt cele care i-au adus recunoașterea și faima internațională, Pascal nu este străin nici de lungmetraje, fanii lui Nicolas Cage putându-l vedea recent în The Unbearable Weight of Massive Talent. Dar la capitolul filme succesul s-a lăsat așteptat, motiv pentru care poate a încercat un rol în scurtmetrajulStrange Way of Life (cam 30 de minute) ce urmează să apară în curând.

Știm cine va juca rolul principal în serialul „Alien”

Trecând de la o știre din categoria „doamne-ajută” la una ce pare bătută în cuie, toată presa de specialitate a vuit săptămâna aceasta că televiziunea americană FX a ales-o pe actrița ce urmează să joace rolul principal în serialul său Alien, anunțat încă din decembrie 2020 și care urmează să fie regizat de Noah Hawley (Fargo, Legion) sub îndrumarea legendarului Ridley Scott.

Este vorba de actrița americană Sydney Chandler, care, dacă n-ai văzut filmul Don't Worry Darling de anul trecut, e foarte probabil o necunoscută și mai mare decât Paul Mescal din viitorul Gladiatorul. În afară de lungmetrajul regizat de Olivia Wilde ea a mai jucat până acum doar în Pistol, o miniserie difuzată tot de FX despre legendara trupă punk britanică The Sex Pistols.

Dat fiind faptul că serialul Alien o să apară cel mai probabil anul viitor, s-ar putea până atunci să o mai putem vedea pe Chandler în Sugar, un alt serial sci-fi aflat în producție de data aceasta la Amazon+ și în care ea va juca alături de Colin Farrell. În ceea ce privește detaliile personajului pe care ea îl va juca în Alien, în afară de faptul că va fi cel principal, deocamdată nu știm nimic.

Regizorul Noah Hawley a dezvăluit însă anterior că serialul nu va fi „o poveste despre Ripley” și că acțiunea sa va avea loc pe Pământ, o premieră pentru franciză. Detaliul respectiv e cu atât mai interesant încât ni s-a spus că seria va fi una prequel pentru filmul original din 1979, motiv pentru care producătorii ar viza o proverbială întoarcere la origini ca stil pentru serial, potrivit IndieWire.

Să vedem dacă se va ridica la înălțimea lui Sigourney Weaver (FOTO: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Lucasfilm vrea să trateze filmele „Star Wars” ca „evenimente”

Și tot la capitolul „francize sci-fi celebre în spațiu”, joia aceasta a fost Star Wars Day și, pe lângă lansarea noii antologii Star Wars: Visions pe Disney+, am avut parte bineînțeles și de un interviu acordat de Kathleen Kennedy, președintele Lucasfilm, cu privire la ceea ce ne mai putem aștepta de la franciză.

Printre multe altele, ea a vorbit cu jurnaliștii de la revista Empire despre viitorul Star Wars pe marele ecran, subliniind că vrea ca noile filme să fie tratate de acum înainte ca „evenimente”, în mod asemănător cu lansarea filmelor James Bond. Potrivit șefei Lucasfilm asta ar însemna un nou lungmetraj „la fiecare 3-4 ani”m pentru a nu resimți „această presiune că trebuie să ai un film în fiecare an”.

Comentariile sale vin după ce la la Star Wars Celebration, evenimentul pentru fanii din întreaga lume, Lucasfilm a anunțat că franciza se va îmbogăți cu nu mai puțin de 3 filme noi. Dacă luna trecută ea a spus că viitoarele filme sunt într-un stadiu „destul de avansat” de dezvoltare, acum a afirmat că ele „vor fi făcute când sunt pregătite să fie făcute și vor fi lansate când vor fi gata pentru a fi lansate”.

Ce să mai și înțelegi. Și da, aia e Kennedy alături de Dave Filoni (FOTO: Jesse Grant / Getty Images / Profimedia)

IBM vrea să înlocuiască mii de angajați cu A.I.

Poate că n-ar trebui să reprezinte o surpriză foarte mare date fiind ultimele evoluții din domeniul inteligenței artificiale, dar Arvind Krishna, CEO-ul IBM, a anunțat săptămâna aceasta într-un interviu acordat agenției Bloomberg că gigantul tech a decis să suspende sau încetinească angajările pentru posturi care ar putea ajunge să fie „ocupate” de A.I.

Printre altele ea a menționat departamentul de resurse umane și alte poziții în care nu e necesară interacționarea directă față în față cu clienții, care în prezent sunt ocupate de aproximativ 26.000 de angajați la IBM. „Aș putea vedea foarte ușor 30% din acest număr fiind înlocuit de A.I. și automatizare într-o perioadă de 5 ani”, a afirmat ea.

Adică 7.800 de locuri de muncă ar putea fi tăiate în viitorul nu foarte îndepărtat, un purtător de cuvânt al IBM precizând pentru Bloomberg că un prim pas ar putea fi oprirea angajărilor pentru posturile care sunt eliberate benevol în următoarele luni. IBM are în jur de 260.000 de angajați la nivel mondial, ceea ce înseamnă că 10% din posturi ar fi vizate pe termen ceva mai lung de înlocuirea cu A.I.

Deși îngrijorările că tot mai multe locuri de muncă ar putea fi înlocuite de inteligența artificială s-au intensificat după ce OpenAI a lansat ChatGPT anul trecut iar apoi varianta sa îmbunătățită în luna martie, IBM pare a fi prima companie cu un nume cunoscut în întreaga lume care anunță explicit că intenționează să facă exact asta.

Probabil urmează să auzim mai multe în perioada următoare (FOTO: Julius Kielaitis / Dreamstime.com)

Cum arată un mod „Skyrim” ce folosește ChatGPT

Trecând la lucrurile bune aduse de inteligența artificială, un modder al Skyrim ce folosește porecla „Art From The Machine” a prezentat recent un mod la care lucrează folosind ChatGPT și alte instrumente A.I. pentru a da personajelor nejucabile, așa-zisele NPC, o „memorie” cu aventura ta din joc, o paletă nesfârșită cu posibile replici și un mod de a le întreba diferite lucruri cu propria ta voce.

După cum relatează cei de la PC Gamer, acest mod folosește ChatGPT împreună cu aplicațiile xVASynth și Whisper pentru a atât NPC-urilor să răspundă la întrebări cu „propria” voce pe baza textului generat de A.I., cât și jucătorilor să le pună direct întrebări prin microfonul de la căști.

După cum poți vedea din videoclipul de mai jos, răspunsurile generate nu par deocamdată chiar atât de naturale și timpii de reacție pot fi puțin lenți, dar, după cum menționam și într-o rubrică recentă a Nerd Alert, folosirea inteligenței artificiale poate deschide calea pentru o nouă eră în jocurile video. Deocamdată însă rămân multe întrebări pe partea de specificații tehnice necesare, printre altele.

Avem deja cel mai prost joc video al anului?

Iar la capitolul jocuri care chiar ar fi avut nevoie de mai mult A.I. în faza de dezvoltare, avem Redfall, FPS-ul open world cu vampiri pe care multe site-uri de gaming deja îl descriu drept cel mai prost titlu al anului, chit că e abia luna mai. La cum arată recenziile s-ar părea că avem un nou caz Cyberpunk 2077 sau No Man's Sky, relatează IGN.

Ca să îți faci o idee despre cât de dezamăgitor e, chiar CEO-ul Xbox, Phil Spencer, a ieșit să își pună cenușă în cap și să afirme că își asumă „responsabilitatea deplină” pentru lansarea dezastruoasă, asta deși Redfall nici măcar nu e un titlu exclusiv pentru consolă, fiind disponibil și pentru PC-uri.

Ar fi fost mai convingător dacă venea în pălărie cu o reducere și un program de cashback pentru cei care au plătit deja prețul acela uriaș de 70 de euro, care urcă la 100 dacă vrei varianta jocului cu toate „bunătățile” incluse. Ce e atât de prost la Redfall? Mai totul, are atâtea probleme încât pare un fel de combinație între toate lucrurile greșite la Cyberpunk 2077 și No Man's Sky în momentul lansării lor.

Pornhub s-a supărat pe mormoni

Site-ul pentru adulți a devenit inaccesibil de săptămâna aceasta în Utah, statul american cunoscut pentru populația sa numeroasă de mormoni și faptul că sediul mișcării fondate de Joseph Smith se află aici. După cum relatează VICE, mutarea vine ca o escaladare într-un război dintre politicienii din Utah și Pornhub privind o lege care obligă site-ul să verifice vârsta persoanelor care intră pe el.

Criticii legii afirmă că ea este neconstituțională din moment ce libertatea de expirmare este teoretic sacrosanctă în SUA și acoperă o sferă largă de domenii, motiv pentru care atât dreapta conservatoare, cât și stânga radicală, trebuie să găsească mereu tot felul de tertipuri pentru a interzice lucrurile care nu le plac.

Trebuie spus că și alte state americane - Louisiana, Mississippi și Virginia - au adoptat deja la rândul lor legi asemănătoare privind verificarea vârstei utilizatorilor, deci de ce s-au supărat cei de la Pornhub cu precădere pe legiuitorii din Utah? Că legea adoptată de aceștia prevede verificarea vârstei de fiecare dată când cineva intră pe site, fără să vină cu soluții clare pentru asta.

În Louisiana, de exemplu, legiuitorii au creat un „portofel” digital pe care Pornhub îl poate folosi pentru a verifica vârsta utilizatorilor săi cu ajutorul carnetelor lor de conducere. În Utah însă site-urile pentru adulți ar trebui probabil să le ceară oamenilor buletinul de fiecare dată când le accesează, și nici atunci nu sunt protejate legal dacă cineva folosește actul de identitate al unei alte persoane.

Mă rog, politicienii din Utah au pus ochi răi site-urilor pentru adulți încă din 2016, când pornografia a fost declarată aici o „criză de sănătate publică” iar rezidenții statului care vor încerca acum să acceseze Pornhub vor fi întâmpinați de un mesaj video al starletei Cherie DeVille care le explică situația.

Înapoi la revistele Playboy (FOTO: Transversospinales / Dreamstime.com)

Ah, și era să uit: săptămâna aceasta am avut parte de un trailer nou pentru Dune: Part Two, film care, să fim serioși, nu cred că are nevoie de vreo prezentare. Amintesc doar data când o să apară în cinematografe, că parcă nici nu mai e chiar atât de mult până atunci: 3 noiembrie 2023.

