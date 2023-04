FILM Miercuri, 12 Aprilie 2023, 19:21

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Chiar și cei mai exigenți fani ai „Star Wars” au motive să sărbătorească după ce Lucasfilm a anunțat în ultimele zile nu doar noutăți importante despre serialele cunoscute și unele noi la care lucrează, ci și că franciza se va îmbogăți cu nu mai puțin de 3 filme.

„The Mandalorian”, cel mai popular serial „Star Wars” al Disney Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images

Anunțurile au fost făcute bineînțeles la Star Wars Celebration, evenimentul pentru fanii Star Wars din întreaga lume organizat începând cu 1999 de Lucasfilm, iar apoi Disney, după ce gigantul american al divertismentului a cumpărat în 2012 studioul de film și franciza galaxiei foarte, foarte îndepărtate creată de George Lucas.

Star Wars Celebration 2023 a marcat totodată o întoarcere în Europa a convenției Star Wars pentru prima oară după 2016, după ce ultimele 4 ediții au fost organizate în Statele Unite și cea de anul a fost decalată cu un an, la fel ca oare câte alte lucruri, din cauza pandemiei de COVID-19.

Iar întoarcerea la Londra între 6 și 11 aprilie chiar a fost una de gală, Lucasfilm anunțând nu doar noutăți așteptate de fani cu privire la serialele pe care le are în lucru și despre care unele lucruri erau cunoscute deja, ci și faptul că franciza Star Wars se va extinde cu 3 lungmetraje live-action. Din câte pot să îmi dau seama aceasta a fost pentru prima oară când Lucasfilm a anunțat atât de multe filme Star Wars simultan.

Uite toate noutățile anunțate la Star Wars Celebration 2023, așa cum au fost văzute de HotNews.ro, care a participat în premieră la eveniment:

Lucasfilm va face un „Star Wars biblic”

Dacă ar fi să le luăm în ordine cronologică, în funcție de perioada de timp din universul Star Wars în care povestea lor va avea loc, atunci primul lungmetraj este fără dubiu cel încredințat lui James Mangold, regizorul american în care Lucasfilm și Disney au avut încredere să regizeze și Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Ținând cont că acest film care va avea premiera în cinematografele de la noi pe 30 iunie va fi totodată, după cum probabil știu deja toți fanii, ultimul lungmetraj Indiana Jones, Disney are fără îndoială mare încredere în abilitățile sale. Nu e tocmai surprinzător ținând cont că Mangold s-a aflat de-a lungul anilor în scaunul regizoral pentru filme ca 3:10 to Yuma, The Wolverine, Logan sau Fordv Ferrari - care i-a și adus o nominalizare la Premiile Oscar pentru cel mai bun film în 2020.

În ceea ce privește viitorul său film Star Wars, Mangold a dezvăluit pe scena principală a Star Wars Celebration că acesta va spune povestea primului Cavaler Jedi.

„Are loc cu 25.000 de ani înaintea Episodului IV (Star Wars: A New Hope) și este despre descoperirea Forței. I-am spus lui Kathy (n.r. Kennedy, președintele Lucasfilm) că vreau să fac un fel de film biblic, un fel de Cele Zece Porunci ale Star Wars (...) despre sosirea Forței. Cam asta e ideea”, a relatat el.

„Este un film care pe de-o parte leagă lumile pe care le cunoaștem, dar în același timp este suficient de îndepărtat de ele încât cred că vor fi numeroase oportunități să spunem o poveste liber și să nu fim incredibil de legați de nodurile și diferitele povești care există deja”, a mai explicat James Mangold ulterior, în declarații făcute pentru presă.

Vom avea și un film „The Mandalorian”? E mai complicat

Al doilea nou film anunțat ca parte a cronologiei vaste a Star Wars a fost încredințat lui Dave Filoni, discipolul legendarului George Lucas care a devenit un nume cunoscut fanilor din întreaga lume după succesul uriaș înregistrat de The Mandalorian (deși fanii înrăiți îl cunosc probabil încă din 2008, datorită filmului și serialului animat The Clone Wars).

Filmul Star Wars pe care Filoni îl va regiza și care va reprezenta totodată debutul său în scaunul regizoral al unui lungmetraj va avea loc în perioada Noii Republici, adică intervalul de timp în care a avut loc restaurația Republicii Galactice care a înlocuit Imperiul după victoria rebelilor în trilogia originală, și înainte de evenimentele care au început cu The Forces Awakens.

Dată fiind perioada în care va fi amplasată povestea și numele atașat să regizeze filmul, fanii de la Star Wars Celebration au început să speculeze încă din sală că acesta va fi un lungmetraj care să pună capăt serialului The Mandalorian. Filoni a refuzat cu tact să dea un răspuns în acest sens, ceea ce aș spune că nu e deloc surprinzător ținând cont că The Mandalorian și seriile spin-off încă duc deocamdată în spate franciza.

„Nu știu dacă i-aș spune un final. Mă gândesc la perioada de acum [din The Mandalorian] ca fiind perioada Noii Republici, și este ceva care a existat cu mult înainte ca noi să facem măcar The Mandalorian. Ideea că după Return of the Jedi a existat o Nouă Republică și că eroii încă au fost nevoiți să apere Republica de rămășițele Imperiului este o idee foarte veche pe care am adus-o în primul sezon al The Mandalorian. Fiindcă a fost mereu acolo”, a declarat el pentru IGN în timpul convenției.

Filoni a spus de asemenea că povestea va fi legată de o cronologie „foarte amplă” pe care o va diseca cu meticulozitatea unui criminalist. Câteva explicații suplimentare ale lui Filoni, cei de la Lucasfilm fiind mai zgârciți cu detaliile în privința filmului său:

Dave Filoni explaining The Mandalorian Thrawn Movie he’s making #StarWarsCelebration pic.twitter.com/BNG5vtAO5i — Charlie Schneider (@AwesomEmergency) April 7, 2023

Rey revine pentru un nou film „Star Wars”

Probabil cea mai mare surpriză legată de lungmetrajele Star Wars anunțate a fost cea privind revenirea lui Daisy Ridley în rolul lui Rey într-un nou film a cărui poveste va avea loc după evenimentele din Rise of Skywalker.

Aș zice chiar că ar intra la categoria surprize uriașe, aproape toți fanii prezenți în sală rămânând gură-cască în momentul în care Kathleen Kennedy a invitat-o pe Ridley pe scenă alături de Mangold, Filoni și regizoarea pakistaneză Sharmeen Obaid-Chinoy, cea aleasă de Lucasfilm pentru acest al treilea film Star Wars aflat în lucru.

În privința sa lucrurile sunt ceva mai clare, povestea acestuia urmând să o urmărească pe Rey în timp ce încearcă să pună bazele unui nou Ordin Jedi. Altfel zis, să încerce să reușească acolo unde Luke Skywalker n-a reușit, eșec ale cărui consecințe sunt explorate pe larg în cea mai recentă trilogie Star Wars.

Surpriza întoarcerii lui Rey e cu atât mai mare încât: 1) Lucasfilm și Disney au reușit să păstreze informația un secret total; și 2) această ultimă trilogie a avut parte de o recepție mixtă din partea fanilor, unii fiind deziluzionați de direcția în care a luat-o povestea și alte lucruri pe care le-au criticat pe motiv că nu s-ar ridica la înălțimea francizei.

Va fi interesant ce se va întâmpla în continuare, mai ales că șefa Lucasfilm a declarat că toate cele 3 filme sunt într-un stadiu de dezvoltare „destul de avansat”, nu doar idei vehiculate. Mă rog, cred că era destul de clar din momentul anunțării oficiale a lor, deși faza de „dezvoltare” nu ar trebui confundată cu cea de „producție”, motiv pentru care deocamdată n-avem vreun calendar potențial de lansare a niciunuia dintre viitoarele filme.

„Andor” se întoarce și Jude Law devine (foarte probabil) un Maestru Jedi

Star Wars Celebration a venit cu multe vești noi și la capitolul seriale, așa că haide să vedem ce am aflat, ținând cont că acestea pot fi văzute în streaming și în România de anul trecut, odată cu lansarea platformei Disney+ în luna iunie.

În primul rând Lucasfilm a pus capăt zvonurilor și a confirmat oficial că Andor, serialul prequel pentru filmul Rogue One lansat în 2016, va avea parte de un al doilea sezon. Din păcate vestea e una dulce-amară, Tony Gilroy, creatorul seriei, dezvăluind că acesta va fi și ultimul. O consolare ar fi că măcar vom avea un număr consistent de episoade: 12, la fel ca în primul sezon.

Gilroy a explicat că povestea va fi împărțită pe segmente, fiecare 3 episoade urmând să se întindă pe durata unui an în serial. În ceea ce privește povestea propriu-zisă, el a amintit că „nu am făcut niciodată un secret din ultima scenă a serialului. Am spus asta din chiar primul junket - scena finală îl va arăta [pe Andor] îndreptându-se spre navă pentru a pleca spre [stația] Ring of Kafrene, intrând în povestea [Rogue One]”.

„Deci vă ducem tocmai la acel moment”, a subliniat el. Vorbind despre o posibilă dată de lansare a următorului și ultimului sezon, Gilroy a spus că se așteaptă ca acesta să apară în august 2024.

Trecând însă la o serie ce urmează să apară cândva anul acesta, Lucasfilm a venit cu câteva detalii noi despre Skeleton Crew, despre care până în urmă cu nu atât de mult timp se știa doar că e „serialul Star Wars cu Jude Law”. Dave Filoni și Jon Favreau, fiindcă da, cei doi sunt producătorii și acestui viitor serial Star Wars, au reiterat însă în mare parte lucruri aflate recent.

„Este o poveste despre un grup de copii care pornesc într-o mare aventură dar e peste puterile lor de a-i face față”, a reiterat Filoni. Pe lângă confirmarea faptului că va avea premiera până la sfârșitul anului, cei de la Lucasfilm i-au prezentat pentru prima oară pe copiii-actori ce vor fi protagoniștii seriei, alături de Jude Law: Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith și Ryan Kiera Armstrong - care nu a putut participa la eveniment.

The cast of ‘STAR WARS SKELETON CREW’ on stage at #SWCE pic.twitter.com/tol6RhwFfu — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 7, 2023

Ah, iar un trailer prezentat în exclusivitate pentru fanii de la Star Wars Celebration a lămurit în sfârșit și personajul pe care îl va interpreta Law: un Maestru Jedi sau un utilizator al Forței, deși roba pe care a putut fi văzut purtând-o în clipul video sugera puternic prima variantă.

Un serial „Star Wars” cu influențe japoneze

Apropo de trailere, Lucasfilm a prezentat câte unul pentru fiecare dintre serialele prezentate, motivul pentru care ele nu sunt incluse în articolul de față ținând de faptul că n-ai voie să le filmezi în timpul prezentării și că Disney veghează apoi cu ochi de șoim ca variante înregistrate pe ascuns să nu apară în mediul online.

Deși poate părea o situație oarecum bizară, explicația e de fapt una destul de simplă: Lucasfilm și Disney le fac publice abia câteva luni după Star Wars Celebration, pentru ca fanii care au plătit bilet și au venit din toate colțurile lumii să simtă că au primit în schimb ceva cu adevărat special în schimbul banilor dați.

Acum, eu nu o să mă pun să îți povestesc ca papagalul ce s-a întâmplat în ele, dar cel mai interesant mi s-a părut trailerul pentru The Acolyte, serialul Star Wars creat de Leslye Headland care va avea acțiunea cu aproximativ 100 de ani înainte de primul episod al trilogiei prequel, cea cu Hayden Christensen, Natalie Portman și Ewan McGregor.

Vorbind despre The Acolyte, Headland a descris serialul drept un „Frozen întâlnește Kill Bill”, a spus că povestea va fi spusă din perspectiva „tipilor răi” și că inspirația generală a seriei este reprezentată de samurai. Ea a mai explicat că povestea sa va avea loc înaintea filmelor din trilogia prequel fiindcă „aceasta este perioada când tipii răi sunt în inferioritate numerică”.

Iar motivul pentru care trailerul pentru The Acolyte mi s-a părut atât de interesant e fiindcă această influență japoneză (care apropo, a existat și în filmele lui George Lucas) pare foarte vizibilă în acest nou serial, și nu doar datorită faptului că Lee Jung-jae (actorul principal din Squid Game) joacă în el rolul principal al unui Maestru care conduce o academie de Jedi. The Acolyte va avea premiera anul viitor.

The cast of the upcoming series "The Acolyte" head to the stage at the #starwarscelebration pic.twitter.com/6ICsGiuOUa — Variety (@Variety) April 7, 2023

„Ahsoka”, noua serie spin-off „The Mandalorian” cu care Lucasfilm speră să dea lovitura

Trecând în sfârșit la un serial pentru care avem și o fereastră ceva mai clară de lansare, Lucasfilm a anunțat că Ahsoka, un nou serial spin-off inspirat oarecum de The Mandalorian, va avea premiera în luna august a acestui an. Spun „oarecum inspirat” deoarece personajul lui Ahsoka Tano a fost introdus încă din 2008 de filmul și apoi serialul animat Star Wars: The Clone Wars.

Însă destui fani au făcut cunoștință cu această fostă discipolă a lui Anakin Skywalker abia odată cu apariția sa în serialul cu Mandalorianul și Grogu și interpretarea ei de către actrița americană Rosario Dawson. Ce m-a surprins destul de mult la Star Wars Celebration a fost popularitatea uriașă de care s-a bucurat Ahsoka, personajul său fiind am impresia în top 3 preferințe pentru cosplay.

În ceea ce privește serialul Ahsoka, acesta va veni și cu alte personaje care le vor fi cunoscute fanilor seriilor animate Star Wars, printre ele numărându-se Sabine Wren (jucată de actrița australiană Natasha Liu Bordizzo) și Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead).

Una dintre marile dezvăluiri făcute la Star Wars Celebration la capitolul seriale a fost că Marele Amiral Thrawn, despre care a tot bătut apa-n piuă și The Mandalorian recent, își va face în sfârșit apariția în Ahsoka și că el va fi jucat de Lars Mikkelsen, cel care i-a dat vocea în seria animată Star Wars: Rebels.

Ținând cont că Ashoka va veni cu o distribuție formată preponderent din personaje de sex feminin, va fi interesant de văzut cum va fi primit serialul de către fani, mai ales că Disney pare să mizeze pe el să fie următorul mare hit Star Wars. Iar pentru Ahsoka avem nu doar o lună de lansare, ci și un trailer oficial:

