Sebastian Jucan • HotNews.ro

Ethan Peck și Rebecca Romijn au vorbit cu HotNews.Ro despre „Spock” și „Number One”, personajele pe care le interpretează în „Star Trek: Strange New Worlds”, serialul ales să ducă mai departe ștafeta celei mai longevive serii sci-fi din istorie.

Star Trek: Strange New Worlds Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Ultimele săptămâni au fost pline de vești pentru fanii Star Trek, luna martie începând însă cu una cât se poate de proastă: Discovery, seria care a reînviat practic partea de seriale a francizei după o pauză de 12 ani ce a urmat încheierii Star Trek: Enterprise, va ajunge la capăt de drum la începutul anului viitor, odată cu terminarea sezonului 5.

Vestea a căzut cu atât mai prost încât în ianuarie Paramount a anunțat că și Star Trek: Picard, serialul care l-a readus pe Patrick Stewart în rolul personajului omonim, o să se încheie după sezonul 3, care a avut premiera pe 16 februarie și își va lua rămas-bun de la fani în data de 20 a acestei luni, când va fi difuzat ultimul episod numit destul de poetic The Last Generation („Ultima generație”).

Apoi însă au început să vină și vești mai bune: Paramount și CBS au anunțat săptămâna trecută că franciza se va îmbogăți cu un nou serial live-action care se va numi Star Trek: Starfleet Academy și despre care afirmă că „ne va introduce unui grup de tineri cadeți care se strâng împreună pentru a urma un vis comun de speranță și optimism”. Descrierea oficială mai vorbește și despre „un nou inamic care amenință Academia și Federația însăși”.

Normal, oamenii încearcă să își vândă marfa. Însă anunțul a fost primit cu entuziasm de fani, ținând cont că, deși de-a lungul anilor am avut parte de atâtea seriale și filme Star Trek încât e greu să le mai ții evidența, o poveste care să se concentreze pe Academia Starfleet a fost explorată până acum doar de jocurile video ale francizei.

Iar cu câteva zile înainte de anunțarea noului serial, cei de la Paramount au dat de veste că Star Trek: Strange New Worlds, seria spin-off inspirată de Discovery care a avut premiera anul trecut, va avea parte de un al treilea sezon, deși cel de-al doilea nici nu a fost lansat încă. Mă rog, ținând cont de câte anunțuri de genul am avut parte recent, nici nu mai pot zice că e o practică atipică la Hollywood.

Mică paranteză aici: sezonul 2 va avea premiera pe Paramount în 15 iunie, dar cei de la SkyShowtime, platforma de streaming care îl difuzează în România, au anunțat deocamdată că o să apară în iunie, deci s-ar putea să îl vedem puțin decalat față de SUA.

Ceea ce pare însă destul de cert e că Strange New Worlds va deveni acum serialul principal al francizei Star Trek, sau cel puțin va prelua mantia după încheierea Discovery.

Ținând cont că, deși a fost lansat anul trecut, Star Trek: Strange New Worlds nu a fost disponibil în România până pe 14 februarie anul acesta, odată cu lansarea SkyShowtime și la noi, poate ar merita câteva lămuriri privind povestea sa.

Unde se află „Strange New Worlds” în universul vast al „Star Trek”

De-a lungul deceniilor care au urmat încheierii serialului Star Trek original în 1969, fiecare nou capitol, fie că a fost vorba de o nouă serie sau un lungmetraj, a venit cu întrebarea „Unde se află acesta?” în cronologia universului care i-a făcut pe William Shatner și Leonard Nimoy nume cunoscute fanilor sci-fi din întreaga lume.

În unele cazuri întrebarea a avut parte de un răspuns clar. De exemplu, Star Treek: Deep Space Nine, serialul difuzat între 1993 și 1999, începe cu o bătălie faimoasă între Federație și Borg („Battle of Wolf 359”) ce are loc într-o perioadă în care căpitanul Picard jucat de Patrick Stewart fusese deja asimilat de Borg.

Fanii și-au pus aceeași întrebare când a fost anunțat Strange New Worlds, mai ales că acesta a venit cu personaje complet noi, dar și unele cunoscute din seria originală, ca Spock și Nyota Uhura.

Lansarea serialului anul trecut a răspuns însă destul de clar întrebării, povestea din Strange New Worlds având loc cu un deceniu înainte de cea a serialului original. Fiind o serie spin-off bazată pe Star Trek: Discovery, Strange New Worlds merge pe un fir narativ separat care începe odată cu sfârșitul sezonului 2 al Discovery și saltul în timp al navei omonime și a echipajului ei.

Ok, poate nu sună tocmai atât de clar dacă nu ai văzut Discovery, dar noul serial e practic tot un prequel al seriei originale, povestea sa evoluând cronologic înspre acesta.

Pe lângă asta, deși e un prequel al serialului cu William Shatner și Leonard Nimoy, Strange New Worlds vine cu o serie de schimbări față de canonul cunoscut de fani. Una dintre cele mai evidente ține de personajul T'Pring și relația sa cu Spock.

Dacă în seria originală T'Pring apare într-un singur episod din sezonul 2 și relația sa cu ofițerul de știință al USS Enterprise e una destul de distantă, cei doi fiind mai degrabă uniți de tradiția vulcană decât de afecțiune, în Strange New Worlds cei doi se află într-o relație.

Uite însă mai bine ce spun despre personajele lor și Strange New Worlds chiar Ethan Peck, cel care îl joacă pe Spock, și Rebecca Romijn, actrița care o joacă pe Number One, un rol care a fost creat pentru primul episod pilot din 1965 al seriei originale, dar care a fost respins de producători la momentul respectiv.

Ethan Peck e noul Spock al francizei Star Trek (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

Un Spock mai uman în „Strange New Worlds”

Ethan, cum e să joci un personaj atât de cunoscut și îndrăgit, și cum te poți pregăti pentru un asemenea rol?

E așa un privilegiu și o asemenea onoare și încă înfricoșător. Încă mi se pare un lucru nou pentru mine și foarte suprarealist. Nu pot să cred că am avut ocazia să fac asta. E ca o altă lume care e ca un vis care acum e parte din viața mea și am greutăți în a o integra fiindcă e atât de straniu și neobișnuit.

Când am fost ales pentru rol nu știam că dau proba pentru Spock așa că prima parte a etapei de pregătire aș spune că a fost să îmi dau seama ce au văzut [producătorii] în mine care se pretează la personajul lui Spock. A fost o introspecție importantă pentru a înțelege mai multe despre mine și ce anume legat de mine este ca Spock și doar să încerc să îmi dau seama asta.

Am petrecut timp uitându-mă la Leonard Nimoy și interpretarea sa din seria originală iar scenariștii au făcut o treabă grozavă scriind acest personaj pentru mine, deci o parte importantă din muncă e meritul lor iar eu încerc să mă prezint cât mai bine pregătit și să dau tot ce e mai bun din mine.

Cum este „Spock” al tău diferit față de cel „clasic”, îi va surprinde pe fani?

Aici cred că eu, Leonard Nimoy și Zack Quinto (n.r. care l-a jucat pe Spock în cele 3 filme Star Trek lansate între 2009 și 2016) suntem atât de diferiți ca indivizi și cred că lucrurile care mă deosebesc pe mine față de ei sunt nuanțele pe care le vedem fiecare în personaj.

Cred că poate versiunea mea a lui Spock are mai mult umor și o curiozitate adevărată cu privire la latura sa umană. El a fost mereu dar cred că o explorăm cu adevărat în Strange New Worlds.

Number One, un personaj Star Trek readus la viață după 6 decenii

Rebecca, ție ce îți place cel mai mult la personajul tău, Number One și ce speri să le placă fanilor cel mai mult în privința sa?

Personajul meu a apărut pentru prima dată în episodul pilot original al seriei originale iar [căpitanul Cristohper] Pike și Number One au fost tăiați, mi se pare că au crezut că publicul de test și directorii nu și-ar fi putut imagina că o femeie ar putea fi atât de calculată și inteligentă pentru a fi un prim ofițer.

Ea a fost jucată atunci de Majel Barrett-Roddenberry și se spune că a fost cea mai lungă perioadă trecută între prezentarea unui personaj și tranziția sa la serial, au trecut 60 de ani până când să vedem în sfârșit acest personaj dezvoltat acum.

Fanii Star Trek înrăiți vor fi familiari cu personajul meu și ocazia de a-l desluși, să-l transform într-un personaj complex, a fost ceva fantastic pentru mine. Iar Number One are un secret pe care l-a ascuns, ceva rușinos fiindcă este un secret pe care Flota Stelară nu îl permite dar cred că ea iubește Starfleet mai mult decât oricine altcineva. Ea poartă o rușine foarte mare fiindcă încalcă regulile pentru a face parte din flotă.

Rebecca Romjin e primul ofițer al USS Enterprise (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

Pășești în urmele a numeroase personaje feminine emblematice din „Star Trek”, te simți inspirată sau îți plac mai mult unele decât altele?

Au fost foarte multe personaje feminine în Star Trek care să te inspire, eu aș menționa-o întâi pe Uhura deoarece cred că [actrița] Nichelle Nichols a doborât atât de multe bariere și a început acest grup extraordinar de personaje pentru întreaga franciză Star Trek.

Și sunt atât de mândră de de Celia (Roose Gooding, cea care o joacă pe Uhura în Strange New Worlds), mi-aș dori ca Nichelle să poată vedea interpretarea dată de aceasta Uhurei în tinerețe (n.r. Nichols s-a stins din viață în luna iulie a anului trecut). Ea face o treabă fantastică și cred că Celia este cea pe care o admir cel mai mult în ceea ce privește personajele feminine puternice din franciză.

O întrebare pentru amândoi: Care e cea mai bună parte în a juca într-un serial „Star Trek”?

Ethan Peck: Sunt atât de multe lucruri care să îți placă, să te prezinți la lucru cu persoane ca Rebecca este atât de distractiv și să fii pe platoul unei nave spațiale nu poate fi descris în cuvinte. Iar fanii sunt o parte incredibilă a acestei întregi experiențe.

Rebecca Romijn: Iar noi îi auzim, este o franciză care se bazează atât de mult pe fani, chiar mai mult decât franciza X-Men, poate doar fanii Star Wars se compară. Iar nouă ne pasă ce au de spus fanii, gândurile, ideile și criticile lor. Aș spune că fanii, distribuția noastră și platourile sunt cele mai bune părți.

