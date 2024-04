FILM Luni, 29 Aprilie 2024, 10:52

„Challengers”, un film de dramă despre lumea tenisului cu Zendaya, vedeta din „Dune”, a debutat pe primul loc la box office-ul nord-american. The Guardian descrie „Challengers” ca fiind un film „absurd de sexy”, dar el ridică un mare semn de întrebare.

Zendaya si Josh O'Connor intr-o secventa din „Challengers” Foto: LMK / IPA / Profimedia Images

Pe lângă Zendaya, rolurile principale din film sunt interpretate de actorii Josh O'Connor şi Mike Faist. Cu încasări în weekendul de debut de 15 milioane de dolari, Challengers s-a clasat cu uşurinţă pe primul loc la box office-ul intern din America de Nord, însă weekendul a fost unul slab.

Pe de o parte, este un rezultat respectabil pentru un film care se adresează unui public adult, dar ceea ce îl împiedică să poată fi considerat un succes financiar la box office este bugetul său de producție de 55 de milioane de dolari, scrie revista Variety, citată de News.ro.

Bugetul de producție este unul uriaș pentru un film de acest gen, fără efecte speciale notabile, iar Challengers a avut probabil un buget de marketing și promovare pe măsură. Analiștii din industrie consideră că, în general, filmele cu pretenții de „blockbuster” la box office trebuie să obțină încasări de cel puțin 2,5 ori mai mari decât bugetul de producție pentru a putea fi considerate un succes financiar.

Amazon MGM, care a produs filmul, ar susţine probabil că Challengers nu are nevoie să fie un fenomen de box office pentru a avea succes. Kevin Wilson, directorul pentru distribuție în cinematografe la Amazon MGM Studios, a declarat că se aşteaptă ca filmul să aibă succes în rândul abonaţilor Prime Video, platforma de streaming a companiei.

În acest sens, el a comparat Challengers cu Saltburn, filmul de dramă pe care compania l-a lansat anul trecut şi care s-a numărat printre cele mai vizionate lansări de streaming. La fel ca Saltburn, și noul lungmetraj al diviziei cinematografice a Amazon a primit un rating „R” în Statele Unite, ceea ce înseamnă că în cinematografe el poate fi văzut de minorii cu vârsta de sub 17 ani doar cu un însoțitor adult.

O altă asemănare între cele două lungmetraje este că ele au fost pe larg apreciate de criticii de film. De exemplu, Peter Debruge de la revista Variety numește Challengers „acel film rar în care vei transpira doar privindu-l”.

Amazon pune în joc sume uriașe de bani pentru filmele și serialele sale

Însă, făcând abstracție de declarațiile optimiste ale celor de la Amazon și notele criticilor de film, Challengers ridică din nou un mare semn de întrebare: Cât va mai putea investi compania fondată de Jeff Bezos în producții care nu sunt rentabile din punct de vedere financiar, mai ales în contextul așa-zisei „Marii contracții” de la Hollywood?

Amazon MGM a investit în ultimii ani în special pe partea de seriale sume uriașe de bani, lansând serii ca The Lord of The Rings: The Rings of Power, The Citadel sau, cel mai recent, Fallout. Deși ele s-au bucurat de succes pe Amazon Prime, cu greu s-ar putea argumenta că orele de vizionare justifică costurile.

Despre The Citadel, un serial de spionaj lansat pe Amazon Prime în aprilie anul trecut, sursele din industrie scriu că a avut un buget de producție de 300 de milioane de dolari pentru cele 6 episoade ale seriei. The Citadel a costat astfel mai mult decât filmele Barbie, Oppenheimer și Dune 2, care au avut bugete de producție de 145, 100, respectiv 190 milioane de dolari.

Despre Rings of Power se crede că este cel mai scump serial din istorie și că realizarea fiecărui episod al primului sezon a costat peste 100 de milioane de dolari, bugetul total ridicându-se la peste un miliard de dolari.

Efect de domino pe piața de streaming?

Unii analiști consideră că aceste sume uriașe aruncate de Amazon, dar mai nou și Apple TV+, pe piața de streaming au contribuit în mare măsură la reașezarea pieței de servicii „video-on-demand” din ultimul an și jumătate, care a afectat inclusiv clienții din România, prin măsuri ca eliminarea „password sharing”, introducerea de abonamente cu reclame sau majorări de prețuri.

Explicația constă în faptul că diviziile cinematografice ale Amazon și Apple beneficiază din partea companiilor lor mamă de bugete ce par uneori nelimitate în condițiile în care acestea încearcă să obțină o cotă de piață cât mai mare pe piața de streaming.

Iar în condițiile unei piețe tot mai saturate, rivalii au fost nevoiți să își crească veniturile pentru a putea ține pasul cu cele două platforme de streaming ale giganților tech, care au o capitalizare de piață de 2,61 trilioane (Apple) și 1,86 trilioane de dolari (Amazon).

Apple și Amazon sunt a doua, respectiv a cincea, cele mai valoroase companii listate pe bursa americană.

