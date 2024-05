ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 20 Mai 2024, 11:55

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune că în precampania electrorală pentru câștigarea celui de al doilea mandat a primit din donații aproximativ 400.000 de euro, dintre care 100.000 de euro de la USR, iar restul de la peste 3.000 de oameni. Pentru campania electorală, Nicușor Dan spune că statul decontează pentru fiecare candidat cheltuieli de 660.000 lei la final, iar pentru o parte din această sumă a făcut credit la banca unde are cont.

Nicușor Dan Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

„În precampanie am primit aproximativ 400.000 de euro, 100.000 de euro de la USR și aproximativ 310.000 de euro din donații, de la circa 3.000 de oameni. Cheltuielile au fost de ordinul a 180.000 pe panotajul stradal, între 150-180.000 euro publicitate online - postări pe FB și Google sponsorizate - pe sondaje - 30.000 euro, în rest filmări și diverse servicii”, a explicat Nicușor Dan, luni, în conferința de presă în care și-a prezentat bilanțul la 3 ani și jumătate de mandat.

Fiecare candidat la Primăria Capitalei care ia minim 3% primește la final 660.000 de lei de la stat.

„Fiecare candidat are voie să folosească 660.000 lei, iar statul dă această sumă tuturor candidaților care au obținut minim 3%. Până acum am împrumutat de la banca la care am cont o parte din această sumă”, a mai spus Nicușor Dan, ai cărui principali competitori în cursa pentru Primăria Capitalei sunt Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea.

