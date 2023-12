FILM Luni, 11 Decembrie 2023, 10:39

„​The Boy and the Heron”, un film fantasy despre maturizare al maestrului japonez de animaţie Hayao Miyazaki, a devenit liderul surprinzător al box office-ului weekendul acesta, după ce a fost lansat cu o secretomanie aproape totală în timpul verii în Japonia, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Nici macar singurul afis prezentat pentru „The Boy and The Heron” nu a dezvaluit prea multe inaintea lansarii sale in Japonia Foto: Morio Taga / Jiji Press Photo / Profimedia Images

Lungmetrajul de animație a fost proiectat în Imax şi în alte săli premium cu ecran mare, ceea ce a contribuit la încasările sale de 12,8 milioane de dolari şi a ajutat la obţinerea primului loc la box office. Filmul a beneficiat şi de lipsa ofertelor de pe marile ecrane, filmele „blockbuster” de sărbători precum Wonka şi Aquaman and the Lost Kingdom aşteptând încă să îşi facă debutul în cinematografe.

Deși încasările nu sunt spectaculoase dacă ar fi să ne raportăm la lungmetraje de alt gen, ele sunt peste așteptările analiștilor și au făcut din The Boy and The Heron („Băiatul și stârcul”, în cinematografele din România) prima producţie originală anime care a ajuns în fruntea box office-ului nord-american.

The Boy and the Heron a marcat totodată revenirea neaşteptată a lui Miyazaki pe ecrane după o absență de un deceniu în condițiile în care cineastul din spatele unor filme clasice precum Spirited Away şi Princess Mononoke a anunţat că se retrage în 2013, când a fost lansat precedentul său film, The Wind Rises.

Noul film al lui Miyazaki a fost lansat pe 14 iulie în Japonia într-o secretomanie aproape totală, fără vreun trailer, imagini de promovare din lungmetraj sau alte forme de campanie de marketing tradițională. Excepție a făcut un singur afiș pentru film. Distribuția și povestea sa au fost ținute și ele secrete până în momentul lansării.

Pe lângă faptul că numele lui Miyazaki este suficient pentru a-i atrage pe japonezi în cinematografe, producătorii filmului au justificat decizia de a-l lansa fără promovare prin dorința de a le oferi spectatorilor o experiență cinematografică mai enigmatică. Primul trailer pentru film a fost lansat abia în luna septembrie, după ce acesta a avut premiera internațională la Festivalul Internațional de Film de la Toronto.

The Boy and the Heron a rulat puţin la nivel internaţional, obţinând încasări de 84 de milioane de dolari, din care 56 de milioane de dolari în Japonia.

Filmele cărora „The Boy and the Heron” le-a luat fața la box office

Liderul de weekendul trecut al box office-ului, Renaissance: A Film by Beyoncé, s-a prăbușit până pe poziția a șasea în clasament, după ce a obținut încasări de doar 5 milioane de dolari. Încasările filmului-concert al lui Beyoncé au înregistrat o scădere abruptă de 77%, ceea ce arată că el nu va avea reziliența lui Taylor Swift: The Eras Tour, care a avut încasări de aproape 180 de milioane de dolari.

Renaissance a câştigat aproximativ 28 de milioane de dolari pe plan intern în cinematografele din America din Nord. La fel ca Swift, „Queen Bee” a ocolit un studio tradiţional pentru a-şi lansa filmul, apelând la AMC Theatres pentru a supraveghea distribuţia acestuia. Acest lucru îi permite să păstreze o parte mai mare din vânzările de bilete.

În timp ce Renaissance a coborât în top, Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes al studioului Lionsgate s-a menținut pe poziția a doua, cu încasări de 9,4 milioane de dolari care au dus câștigurile sale pe piața internă la 135,6 milioane de dolari.

La nivel global, filmul a obţinut aproape 280 de milioane de dolari. Este o cifră solidă, mai ales dacă ne gândim că acest film prequel al francizei Jocurilor foamei a avut un buget de producţie de 100 de milioane de dolari, o cifră modestă pentru un lungmetraj de asemenea dimensiuni şi anvergură.

Godzilla, din nou pe podium la box office

Filmul Godzilla Minus One, produs de Toho International, şi-a continuat seria de succes, obţinând 8,3 milioane de dolari în al doilea weekend de la debut. Filmul cu monştri a ajuns la 25,3 milioane de dolari, devenind astfel filmul japonez live-action lansat în America de Nord cu cele mai mari încasări.

Trolls Band Together, de la Universal şi DreamsWorks Animation, a ocupat locul al patrulea, cu încasări de 6,2 milioane de dolari. Încasările sale totale au ajuns la 83,1 milioane de dolari.

Una dintre celelalte noutăţi ale weekendului, Waitress: The Musical, de la studioul Bleecker Street, a obţinut încasări 3,2 milioane de dolari, suficente pentru a-i asigura poziția a cincea în clasamentul box office.

