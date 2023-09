NERD ALERT Duminică, 10 Septembrie 2023, 09:42

0

Netflix a reușit imposibilul ​● Japonia nu glumește în privința respectării drepturilor de autor ● Sir Ian McKellen n-are amintiri plăcute legate de România ● Samuel L. Jackson, în discuții să îl joace pe președintele SUA ● Zoologii se ceartă din cauza numelor cu Hitler ● Godzilla se întoarce ● Filme și seriale noi cât cuprinde

Nerd Alert Foto: Hotnews

Netflix a reușit imposibilul

Sau cel puțin asta ne informează site-ul specializat în cultura pop Mashable, amintind de faptul că platforma de streaming are o istorie mai puțin „stelară” când vine vorba de adaptări live-action pe baza unor povești anime sau manga. Un exemplu edificator în acest sens ar fi chiar Cowboy Bepop, un serial îndelung așteptat de fanii genului, dar care a fost anulat după doar un sezon în 2021.

Însă acum Netflix pare să fi întors roata cu One Piece, o nouă serie pe baza revistei manga cu același nume, un bestseller scris și ilustrat de artistul japonez Eiichiro Oda. Adaptarea Netflix a reușit să impresioneze deopotrivă fanii și criticii, având pe Rotten Tomatoes o rată a aprobării de 96%, respectiv 86%, de la aceștia. Pe IMDb, unde poate vota toată lumea, are o notă de 8,5 / 10.

Mai mult, One Piece a devenit rapid cel mai vizionat serial al Netflix pe aproape toate piețele sale după lansarea de la sfârșitul lunii august. Succesul e chiar atât de mare încât Marty Adelstein, CEO-ul studioului care a realizat serialul pentru Netflix, a declarat deja într-un interviu acordat revistei Variety că „avem pregătite scenariile pentru sezonul doi”, în caz că seria va fi reînnoită.

Deci despre ce este toată tevatura? One Piece este o comedie de acțiune-aventură într-o lume a piraților în care echipaje temerare cutreieră globul în căutarea unei comori demult ascunse de Gold Rogers, regele piraților. Oricine o va găsi îi va moșteni titlul și puterea, ceea ce face din ea cel mai căutat bun din lume. Descrierea nu e neapărat cea mai edificatoare, dar trailerul e sugestiv:

Japonia nu glumește în privința respectării drepturilor de autor

Tot la capitolul știri legate de cultura japoneză, săptămâna aceasta am aflat că Shinobu Yoshida, un bărbat în vârstă de 53 de ani, a primit doi ani de închisoarea și o amendă de un milion de yeni (în jur de 6.700 de dolari) din cauza publicării pe Youtube a unor videoclipuri de tip „playthrough” pentru mai multe jocuri video de tip „roman grafic” și rezumate ale unor serii anime populare în țara insulară.

Problema care i-a atras însă problemele a fost că el a monetizat videoclipurile, adică a încasat bani pentru reclamele afișate la ele, un lucru strict interzis de legislația japoneză pentru protejarea drepturilor de autor. Procurorii au descris faptele sale drept „un act rău intenționat care a călcat în picioare eforturile de producere de conținut”, potrivit IGN, care citează ziarele locale.

Parchetul a invocat însă și faptul că oamenii ar fi mai puțin motivați să cheltuie bani pe jocuri video și alte tipuri de conținut, dacă au văzut deja „spoilere”. Știrea a atras atenția presei specializate pe gaming deoarece condamnarea lui Yoshida pare a fi prima de acest fel în Japonia. Bărbatul s-a apărat în instanță afirmând că „am vrut ca cineva să vadă ceva ce am făcut ca parte a hobby-ului meu”.

Unul dintre jocurile care i-au atras condamnarea lui Yoshida

Sir Ian McKellen n-are amintiri plăcute legate de România

Actorul britanic în vârstă de 84 de ani care a ajuns cunoscut în întreaga lume după ce a interpretat rolul lui Gandalf în franciza Lord of the Rings are în spate o carieră impresionantă care se întinde de-a lungul a peste 5 decenii și o filmografie ce include peste 100 de titluri pentru TV sau marele ecran, el vorbind acum „cea mai groaznică” experiență pe care a avut-o vreodată la filmări.

Într-un amplu interviu acordat celor de la Variety el a numit în acest sens rolul principal pe care l-a jucat într-un film horror supranatural din 1983 al regizorului american Michael Mann: The Keep. „Michael Mann mi-a zis: 'Îl joci pe acest român'. Așa că am mers în România să o explorez și am învățat cum să vorbesc cu un accent românesc”, a povestit McKellen.

„Iar apoi, în prima zi a filmărilor, Michael mi-a spus că vrea să vorbesc cu un accent de Chicago. Păi, nu am putut face asta și lucrurile s-au înrăutățit pe parcurs”, a explicat actorul. Probabil nu e prima oară când vorbește de povestea cu călătoritul prin România în perioada comunistă, dar eu trebuie să mărturisesc că e prima oară când am aflat de asta.

Trebuie spus încă că, deși el a venit pe la noi să învețe accentul românesc și povestea filmului e plasată în România, lungmetrajul a fost turnat în Țara Galilor. The Keep urmărește un grup de soldați naziști care descătușează o forță supranaturală malefică după ce își stabilesc tabăra într-o fortăreață antică din Munții Carpați. Au găsit probabil tunelurile dacice, că tot a fost vorba recent de ele.

Samuel L. Jackson, în discuții să îl joace pe președintele SUA

Apropo de actori emblematici, Deadline a dezvăluit în exclusivitate zilele trecute că, după ce a revenit recent în rolul lui Nick Fury pentru serialul Secret Invasion, Samuel L. Jackson poartă negocieri să joace rolul președintelui Statelor Unite într-un viitor film numit The Beast și în care actorul suedez Joel Kinnaman(House of Cards, Suicide Squad) va interpreta un agent al Secret Service.

Numele filmului vine de la o mașină blindată a Serviciului Secret american, supranumită „Bestia” datorită arsenalului său impresionant de arme menit să îl apere pe președintele american. Descrierea oficială a lungmetrajului afirmă că, după ce o miliție necunoscută pune la cale o lovitură de stat împotriva președintelui, el va trebui să descopere potențialul adevărat al mașinii pentru a-și salva viața.

Sună mai degrabă ca un film de acțiune stereotipic decât filmele în care l-am văzut recent pe Jackson, care a mai interpretat rolul președintelui SUA și în lungmetrajul Big Gamedin 2014. Până când vom afla dacă negocierile pentru noul rol se vor încheia cu succes, uite trailerul pentru The Marvels, următorul film al lui Jackson care o să apară în cinematografe, pe 10 noiembrie:

Zoologii se ceartă din cauza numelor cu Hitler

În 1934 un paleontolog german a numit o insectă zburătoare uriașă din perioada Carboniferului „Rochlingia hitleri”, după Adolf Hitler, care tocmai ajunsese la putere în Germania, și Hermann Röchling, un producător de oțel și membru al Partidului Nazist cunoscut pentru opiniile sale antisemite. Trei ani mai târziu, un entomolog austriac numea o altă specie „Anophthalmus hitleri”, fiindcă îl admira pe Hitler.

Aproape 100 de ani mai târziu, aceste insecte și alte specii cu nume „înrudite” au stârnit o dezbatere aprinsă în rândul comunității științifice din două motive. Primul e cel evident, numele propriu-zis. Al doilea, după cum relatează revista Science e că specimene ale unora dintre speciile în cauză au ajuns să fie vândute cu prețuri exorbitante în mediul online, împingându-le în pragul dispariției.

Cererea neobișnuită e alimentată, după cum probabil ai intuit, de fanii din zilele noastre ai respectivului criminal. Unii cercetători argumentează de ani de zile că aceste nume ar trebui schimbate, precum și altele date în onoarea unor rasiști cunoscuți sau „colonizatori”. Câteva societăți științifice au făcut unii pași în această direcție, însă nu și Comisia Internațională de Nomenclatură Zoologică (ICZN).

Această comisie internațională responsabilă de denumirea speciilor a anunțat chiar în luna ianuarie că respinge apelurile de genul și nu va analiza solicitările de schimbare a numelor. „Dacă aceste nume nu sunt stabile, poți crea confuzii masive”, argumentează Luis Ceríaco, un biolog de la Universitatea Porto și comisar al ICZN. Însă dezbaterea s-a încins din nou înspre finele trecute.

Mai multe editoriale publicate pe 23 august în revista Zoological Journal of the Linnean Society dau de pământ cu decizia ICZN și acuză, printre altele, că aceasta a fost luată fără vreo consultare cu comunitatea științifică și că ea pune în mod eronat tradiția deasupra eticii. „În ce alte domenii ale întreprinderii umane mai este orice lucru denumit după Hitler?”, întreabă retoric unul dintre autori.

Acesta, botanistul Estrela Figueiredo de la Universitatea Nelson Mandela din Africa de Sud, spune că este o chestiune de principiu să fie „eliminată comemorarea unor persoane care au cauzat suferință umană de nespus”. „Codurile trebuie să se schimbe și adapteze, la fel ca restul societății”, mai afirmă el, în timp ce alți cercetători invocă necesitatea de a pune „dreptatea socială” deasupra „stabilității”.

Nicio meserie nu mai e simplă în ziua de azi (FOTO: GFC Collection / Alamy / Profimedia Images)

Godzilla se întoarce

Apple TV+ a dezvăluit primul trailer pentru Monarch: Legacy of Monsters, viitorul său serial inspirat de franciza Godzilla în care, aș zice în mod interesant, actorii tată și fiu Kurt și Wyatt Russell, vor juca același personaj, protagonistul Lee Shaw, în perioade diferite ale vieții lui pentru a explora diverse intrigi și evenimente legate de monștri pe parcursul a 3 generații.

Serialul reia firul poveștii după evenimentele din Godzilla: King of the Monsters, filmul din 2019 al francizei, urmărind un frate și o soră pe măsură ce ei explorează legătura familiei lor cu Monarch - organizația misterioasă care îi bâzâie pe Godzilla, King Kong și alți titani primordiali. Serialul va avea premiera pe Apple TV+ în 17 noiembrie, când vor fi lansate primele 2 din cele 10 episoade plănuite.

În ceea ce privește trailerul, îl putem vedea în el pe actorul american John Goodman făcându-și o apariție cameo în rolul lui William „Bill” Randa pe care l-a jucat în filmul Kong: Skull Island din 2017. Altfel, fiind vorba de un trailer de tip „teaser”, nu oferă prea multe indicii față de ceea ce știam deja despre serial, deci uite despre ce e vorba, să nu o mai lungesc:

Tot pe partea de trailere noi am avut o săptămâna absolut excepțională, așa că aș zice să mai vedem câteva dintre ele:

dacă tot eram în zona adaptărilor bazate pe benzi desenate hai să începem cu Disney+ și al lor nou trailer pentru sezonul 2 al serialului Loki, care o să aibă premiera pe 6 octombrie. Trailerul e tot unul teaser, deci nu oferă foarte mult, dar cum știu că mai toate chestiile legate de Marvel au o legiune de fani dedicați, nu aveam cum să îl omit;

tot din aceeași zonă avem un trailer final pentru Gen V, a doua serie spin-off inspirată de serialul The Boys lansat de Amazon Prime în 2019 și care a satirizat cu mare aplomb producțiile cu supereroi. Diabolical, primul spin-off lansat sub formă de animație anul trecut, are recenzii stelare, la fel ca seria principală. Vom vedea dacă și Gen V se ridică la nivelul așteptărilor pe 29 septembrie;

pentru fanii producțiilor de tip dramă/thriller/mister avem de la televiziunea americană FX un trailer pentru A Murder at the End of the World, o miniserie cu 7 episoade care le îmbină pe toate. Premiera pe FX și în streaming pe Hulu va fi pe 14 noiembrie dar deocamdată nu-i clar unde îl vom putea vedea și noi în România, ținând cont că filmele și serialele de pe Hulu apar la noi ba pe Disney+, ba pe HBO Max, ba pe SkyShowtime;

cei care apreciază în schimb cinematografia care ironizează cultura corporatistă americană se vor putea bucura în curând de Pain Hustlers, un lungmetraj de crimă/dramă care vine cu multe împunsături la adresa „Big Pharma”. Filmul va avea premiera pe Netflix pe 27 octombrie, după prezentarea la Festivalul Internațional de Film de la Toronto și o lansare limitată în unele cinematografe americane;

nici fanii filmelor horror nu s-au putut plânge săptămâna aceasta întrucât am avut parte de un trailer pentru Thanksgiving, ultimul lungmetraj al regizorului Eli Roth, deja un classic al genului. Filmul va apărea în cinematografele de la noi în data de 17 noiembrie. Atenție: trailerul e cu mult sânge pe pereți, în caz că nu știi cine e Eli Roth (Hostel spune ceva?);





săptămâna aceasta am lăsat ce e mai bun către final, și anume trailerul pentru One Life, filmul în care Sir Anthony Hopkins intră în pielea lui Sir Nicholas Winton, finanțistul britanic care a salvat sute de copii evrei în timpul Holocaustului și e protagonistul unuia dintre cele mai emoționante momente din istoria televiziunii. Filmul tocmai a avut premiera la Festivalul de Film de la Toronto și va fi lansat în cinematografe la începutul lui 2024;

și dacă tot am început cu cultura japoneză, încheiem cu ea, în parte de dragul simetriei, dar mai ales fiindcă e ceva cu totul aparte: un trailer pentru The Boy And The Heron, primul film după o pauză de 10 ani și ultimul din cariera lui Hayao Miyazaki, o legendă vie a cinematografiei japoneze. Din păcate, e puțin probabil să îl putem vedea la cinema în România, dar e aproape garantat că va fi lansat în streaming, cel mai probabil pe Netflix.

Pfu, sper că nu te-am plictisit cu rubrica Nerd Alert kilometrică de weekendul acesta, dar chiar am renunțat la unele știri care în alte săptămâni prindeau aproape sigur selecția, anume să nu iasă și mai lungă de atât.

