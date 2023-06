FILM Miercuri, 07 Iunie 2023, 09:16

Sebastian Jucan • HotNews.ro

​„Avatar: The Way of Water”, unul dintre cele mai mari succese la box office din toate timpurile, a fost lansat miercuri, 7 iunie, și în streaming pe Disney+, cel mai mare rival al Netflix pe plan global.

Secventa din „Avatar: The Way of Water”, noul film al lui James Cameron Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures / Christophel Collection / Profimedia

Cu încasări totale de peste 2,32 miliarde de dolari de la lansarea sa în data de 16 decembrie a anului trecut, noul lungmetrajAvatar al regizorului James Cameron se situează pe poziția a treia în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile la box office-ul mondial, potrivit boxofficemojo.com.

La acest capitol el este depășit doar de către filmul Avatar original lansat în 2009 (încasări de peste 2,9 miliarde de dolari) și Avengers: Endgame, lungmetrajul cu supereroi al Marvel ce a apărut în cinematografe în anul dinaintea izbucnirii pandemiei de COVID-19, care a perturbat industria cinematografică din întreaga lume.

Ca o paranteză, pe locul 4 în clasament urmează Titanic, o altă producție marca James Cameron, ceea ce înseamnă că aclamatul regizor american are nu mai puțin de 3 lungmetraje în topul primelor 5 filme cu cele mai mari venituri realizate.

Apariția acum în streaming a The Way of Water nu este însă lipsită și de o notă de ironie, dat fiind faptul că regizorul este un critic cunoscut al platformelor de streaming, pe care le-a comparat la începutul acestui an cu „scheme Ponzi”.

El a spus de asemenea în mod faimos că persoanele care nu au văzut primul film Avatar în cinematograf nu l-au văzut de fapt deloc, îndemnându-i pe spectatori să se bucure de experiența cinematografică în cinema pentru a se putea bucura de toate elementele unui film gândit pentru a fi difuzat pe marele ecran.

Ce urmează pentru franciza „Avatar”

Când a confirmat în urmă cu mai bine de 10 ani că va face un sequel pentru Avatar, Cameron a precizat totodată că vrea ca acesta să facă parte dintr-o franciză care să ajungă la 5 lungmetraje. După ce The Way of Water a intrat în producție el a oferit și un calendar de lansare pentru acestea, planificând ca ele să fie lansate o dată la doi ani.

Dat fiind faptul că odată cu lansarea în streaming, The Way of Water a ajuns acum de facto la capătul ciclului său de viață, după prezentarea la festivaluri și difuzarea în cinematografe, știm destul de multe despre următorul film.

Avatar 3 a fost filmat simultan cu The Way of Water, având deocamdată titlul preliminar de Avatar: The Seed Bearer. După cum îți poți imagina, filmările concomitente au avut loc pentru a-i ține la bord pe majoritatea actorilor pentru ambele proiecte, astfel că și în viitorul film îi vom vedea pe Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, și Stephen Lang.

Acestora li se vor alătura însă și câteva nume noi, printre care David Thewlis, Oona Chaplin (nepoata lui Charlie Chaplin) și Michelle Yeoh, protagonista filmului Everything Everywhere All at Once, care a câștigat nu mai puțin de 7 Premii Oscar la gala de anul acesta, inclusiv unul pentru Yeoh pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Deși despre povestea viitorului film nu știm mai nimic, Cameron a dezvăluit că acesta va prezenta un nou trib Na'vi bazat pe foc și acesta va fi unul malefic. „Focul va fi reprezentat de 'Poporul Cenușii'. Vreau să îi arăt pe Na'vi dintr-un alt unghi fiindcă până acum am arătat doar laturile lor bune. În primele filme sunt exemple umane foarte negative și exemple Na'vi foarte pozitive. În Avatar 3 vom face opusul”, a explicat el.

Potrivit calendarului de lansări planificat de acesta și cei de la 20th Century Studios, Avatar 3 o să apară în cinematografe în data de 20 decembrie a anului viitor.

James Cameron a planificat filme „Avatar” până în 2028

La fel ca The Way of Water și succesorul său, și Avatar 4, respectiv 5, vor fi filmate tot concomitent. Al patrulea titlu al francizei ar urma să apară în cinematografe în decembrie 2026, având titlul Avatar: The Tulkun Rider. Specia Tulkun a fost introdusă în The Way of Water, jucând un rol important în sequel-ul pentru filmul original din 2009.

„Al patrulea film este excelent. E formidabil. De fapt, sper să reuşesc. Dar depinde de forţele pieţei. A treia parte este gata, aşa că apare cu siguranţă. Sper într-adevăr să ajungem să facem părţile patru şi cinci pentru că, în cele din urmă, este o poveste mare”, a declara Cameron în luna iulie a anului trecut, cu aproape jumătate de an înainte de lansarea The Way of Water și succesul fulminant înregistrat de acesta.

În ianuarie el afirma deja că este încrezător că va putea face și restul filmelor pe care le-a gândit.

Al cincilea și ultimul film Avatar plănuit va fi Avatar: The Quest for Eywa. Titlul face referire la zeița Eywa pe care Na'vi o venerează, atribuindu-i forța vitală care conectează întreaga Pandoră. Potrivit calendarului de lansări cu o distanțare de doi ani între titluri, acest ultim film ar urma să apară abia în decembrie 2028.

Însă James Cameron a oferit un „teaser” fascinant, spunând că The Quest for Eywa va aduce acțiunea pe Pământ. Asta ar putea însemna mai multe lucruri, de la refugiați Na'vi care sunt forțați să părăsească Pandora, la un război total în Avatar 5 în care Na'vi invadează Pământul.

Dacă nu se schimbă nimic în ceea ce privește drepturile de licențiere și toate filmele Avatar vor intra în continuare în streaming pe Disney+, va fi cu siguranță o lovitură uriașă pentru compania care în luna august a anului trecut a depășit Netflix ca număr de utilizatori la nivel mondial.

Trebuie precizat însă că la numărul total de abonați Netflix era încă numărul unu, fiindcă Disney are mulți useri cu abonamente la două sau trei platforme ale companiei (Disney+, Hulu și ESPN+).

Iar în România Netflix încă domină autoritar piața, bucurându-se de atuul pe care i l-a oferit prezența de 6 ani în țara noastră înainte de lansarea Disney+ și HBO Max în România anul trecut și SkyShowtime, mai recent.

