​Aclamatul regizor american James Cameron nu este un fan al platformelor de streaming și a profitat de succesul înregistrat la box office de noul său film „Avatar: The Way of Water” pentru a lansa un nou atac în direcția lor, relatează revista Variety.

James Cameron la premiera „Avatar: The Way of Water” Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Regizorul a participat luni la gala Globurilor, unde anul acesta filmele The Fabelmans și The Banshees of Inisherinau fost marii câștigători ai serii, ocazie cu care a fost întrebat despre succesul Avatar 2, care încă se menține pe prima poziție la box office în cinematografele din America de Nord.

The Way of Water a obținut încasări de 1,7 miliarde de dolari de la lansarea sa în data de 16 decembrie a anului trecut, urcând deja până pe poziția a șaptea în clasamentul filmelor cu cele mai mari venituri din istoria cinematografiei.

Întrebat de reporteri cu privire la faptul că acum are 3 filme în primele 10 din acest clasament, după primul lungmetraj Avatar și Titanic, Cameron a răspuns că nu privește deloc așa lucrurile și că este fericit doar să vadă oamenii întorși în cinematografe.

„Gata cu streaming-ul. Am obosit să stau pe fund”, a declarat el, adăugând că „avem nevoie ca societate să mergem la cinema”, potrivit The Indepenent.

Comentariile sale au amintit de unele făcute anul trecut de Tom Cruise după succesul înregistrat de noul film Top Gun în cinematografe, acesta depășind tocmai Titanic pentru a deveni lungmetrajul cu cele mai mari încasări din istoria studioului Paramount.

„Eu îmi fac filmele pentru un public, pentru că înainte de toate și eu sunt un public (...) Mereu merg la filme când apar. Îmi pun șapca și stau în public cu toată lumea”, a declarat Cruise la premiera Top Gun: Maverick la Festivalul Internațional de film de la Cannes.

„Uitați-vă la noi toți aici împreună. Suntem toți uniți. Vorbim toți limbi diferite, suntem din culturi diferite, avem idei diferite despre artă și cinema sau povești, dar suntem uniți prin faptul că suntem aduși împreună ca o comunitate și putem împărtăși o experiență comună”, a mai afirmat el, gesticulând spre sală.

James Cameron compară serviciile de streaming cu o schemă Ponzi

Cei de la We Got This Covered amintesc de asemenea că regizorul american a vorbit despre platformele de streaming și într-un interviu acordat săptămâna trecută în timpul unui episod al podcast-ului „The Business”.

Iar Cameron, singurul regizor cu 3 filme ce au obținut încasări de peste 1,5 miliarde de dolari la box office, nu a avut tocmai cuvinte frumoase la adresa Netflix și a companiei.

„Simt că toată lumea s-a lăsat acaparată [de streaming] când pandemia a provocat dureri. Dar ea nu doar a rănit, a omorât mersul la cinema. Îl reînviem din mormânt acum dar [pandemia] a ucis cinematografele timp de aproape un an”, a afirmat el.

„Iar toată lumea avea o poveste grozavă pentru Wall Street despre cum vor crea ei o grămadă de conținut. Și din ceea ce am văzut la distanță, fiindcă nu am fost implicat direct în joc, părea că toată lumea arunca cantități stupide de bani pentru a genera conținut și încerca să creeze un flux nou sau care se reîmprospătează constant”, a adăugat Cameron.

„Dar mie mi se pare că spectatorul de rând trebuie să aibă acum 8 sau 10 abonamente diferite pentru a vedea totul. Așa că mi se pare nesustenabil, eu o văd drept o mare schemă Ponzi”, a mai spus regizorul american, adăugând că crede că unele dintre platformele de streaming vor dispărea.

