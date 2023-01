FILM Luni, 09 Ianuarie 2023, 12:22

Filmul „Avatar: The Way of Water” a dominat în continuare box-office-ul din Statele Unite şi Canada weekendul trecut, însă atenția a fost atrasă de „M3GAN”, un nou lungmetraj horror futurist ce a obținut încasări peste așteptările specialiștilor, relatează AFP și Agerpres.

Secventa din „M3GAN” Foto: Universal Pictures-Atomic Mons / AFP / Profimedia Images

Potrivit datelor provizorii publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, The Way of Water a obținut în weekendul recent încheiat venituri de 45 de milioane de dolari în cinematografele din America de Nord.

O mult aşteptată continuare a blockbusterului SF din 2009 Avatar şi care prezintă evenimente desfăşurate la peste un deceniu după acţiunea din primul film, The Way of Water a obţinut încasări totale care depăşesc 1,7 miliarde de dolari la nivel mondial după lansarea sa în cinematografe în data de 16 decembrie a anului trecut.

Un nou film horror a obținut încasări peste așteptări în cinematografe

The Way of Water este urmat îndeaproape de M3GAN, un film horror cu succes neaşteptat, care a debutat pe a doua poziţie în box-office-ul nord-american.

Acest thriller distribuit de Universal înregistrează un debut remarcabil, cu încasări de 30,2 milioane de dolari într-un singur weekend, sumă care depăşeşte cu mult estimările specialiştilor.

M3GAN spune povestea unui robot umanoid cu o prezenţă înfricoşătoare, creat pentru a-i ţine companie unei fetiţe orfane.

Peliculele horror înregistrează în continuare un succes semnificativ de box-office, susţine David A. Gross, din cadrul Franchise Entertainment Research, care spune că „tinerii cinefili vor să le vadă alături de prietenii lor, pe marele ecran, pentru a trăi la maxim senzaţiile tari”.

Antonio Banderas și Tom Hanks, din nou pe poziții fruntașe la box office

Puss in Boots: The Last Wish se află pe cea de-a treia poziţie în box-office, cu încasări de 13,1 milioane de dolari după trei săptămâni pe marile ecrane.

În acest film pentru copii inspirat din universul Shrek, celebrul motan porneşte într-o aventură epocală pentru a-şi restabili cele nouă vieţi, vocea sa fiind dată de celebrul Antonio Banderas, alături de o distribuție ce include alte nume mari de la Hollywood precum Salma Hayek Pinault, Florence Pugh sau Olivia Colman.

Pe cea de-a patra poziţie se află pelicula A Man Called Otto, distribuită de studiourile Sony, care a avut încasări de 4,2 milioane de dolari în cel de-al doilea weekend al său de proiecţii în cinematografele nord-americane.

Ecranizare a romanului scriitorului suedez Fredrik Backman „A Man Called Ove”, pelicula îl are în rolul principal pe Tom Hanks, care interpretează un pensionar morocănos ce capătă o nouă perspectivă asupra vieţii după ce-şi întâlneşte vecinii optimişti.

Black Panther: Wakanda Forever, o continuare a filmului Marvel afro-futurist care a avut succes în 2018, se află pe cea de-a cincea poziţie în box-office, după ce a obţinut weekendul trecut încasări de 3,4 milioane de dolari, o poziție remarcabilă ținând cont că a avut premiera în cinematografe în luna noiembrie.

Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody (2,4 milioane de dolari)

7. The Whale(1,5 milioane de dolari)

8. Babylon (1,4 milioane de dolari)

9. Violent Night (740.000 de dolari)

10. The Menu (713.000 de dolari).

