„Violent Night”, o comedie de Crăciun cu o poveste atipică, a debutat pe poziția a doua la box office-ul nord-american în condițiile în care filmul Marvel „Black Panther: Wakanda Forever” pare deocamdată imposibil de detronat, relatează AFP și News.ro.

Wakanda Forever s-a menţinut pe prima poziţie la box office-ul nord-american în al patrulea weekend de la premieră, obținând venituri de 17,6 milioane de dolari din 3.855 de cinematografe.

Wakanda Forever este un omagiu adus lui Chadwick Boseman, starul din primul lungmetraj Black Panther, care a murit de cancer de colon în 2020, la vârsta de 43 de ani.

Violent Night, singura lansare nouă din acest weekend la nivel naţional, nu a putut deturna Wakanda însă comedia de acţiune cu David Harbour în rolul unui Saint Nick irascibil, a ajuns pe locul doi, generând venituri de 13,3 milioane de dolari din 3.682 de cinematografe din America de Nord.

La nivel internaţional, Violent Night a adăugat venituri de 7,05 milioane de dolari de pe 72 de pieţe, veniturile totale la nivel global fiind de 20,35 milioane de dolari. Vânzările de bilete reprezintă un început decent, deoarece filmul a costat doar 20 de milioane de dolari.

Cinematografele se pregătesc pentru continuarea mult întârziată a Avatar: The Way of Water de James Cameron, care va debuta pe 16 decembrie.

Aventura animată a Disney Strange World a ocupat locul trei cu 4,9 milioane de dolari din 4.174 de cinematografe în al doilea weekend, o scădere de 60% faţă de cel de lansare.

După trei săptămâni în cinematografe, filmul a încasat 24,7 milioane de dolari în America de Nord şi 47 de milioane de dolari în întreaga lume. Producţia a costat 25 de milioane de dolari.

Un weekend fără surprize mari în cinematografe, în așteptarea lansărilor de Crăciun

Pe locul 4, The Menu, o satira produsă de Searchlight Pictures, a generat 3,6 milioane de dolari din 2.810 de săli. După trei săptămâni în cinematografe, filmul a încasat 24,7 milioane de dolari în America de Nord şi 47 de milioane de dolari în întreaga lume. A costat 25 de milioane de dolari.

Devotion de la Sony, o dramă cu Jonathan Majors şi Glen Powell în rolurile principale, se află pe cinci cu 2,8 milioane de dolari din 3.405 de locaţii.

Filmul a încasat doar 13,8 milioane de dolari până în prezent, un rezultat slab având în vedere bugetul de 90 de milioane de dolari.

Box office-ul nord-american este completat de I Heard the Bells, cu 1,8 milioane de dolari, Black Adam, cu 1,6 milioane de dolari, The Fabelmans, cu 1,2 milioane de dolari, Bones and All, cu 1,1 milioane de dolari şi Ticket to Paradise, cu 849.000 de dolari.