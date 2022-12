FILM Luni, 19 Decembrie 2022, 12:35

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Superproducţia ştiinţifico-fantastică „Avatar: The Way of Water”, continuarea extrem de aşteptată a filmului din 2009, a „măturat” box office-ul în primul său weekend în cinematografele nord-americane, informează AFP și Agerpres.

Secventa din noul film „Avatar” Foto: 20th Century Studios / Backgrid UK / Profimedia

Filmul regizorului James Cameron a obţinut încasări de aproximativ 134 de milioane de dolari între vineri şi duminică, cu puţin sub previziunile experţilor. La nivel mondial, filmul a obţinut alte 300 de milioane de dolari.

Cu 430 de milioane de dolari obţinuţi, Avatar 2 realizează una dintre cele mai bune intrări în box-office de la izbucnirea pandemiei de COVID-19.

Plasat din nou pe planeta Pandora, The Way of Water spune o poveste care se petrece la mai bine de un deceniu de la evenimentele din primul film.

Jake Sully, un puşcaş marin american (interpretat de Sam Worthington), şi-a efectuat tranziţia în corpul unui Na'vi - popor de dimensiuni mari, cu pielea albastră, din Pandora - şi colaborează cu acesta pentru a-i proteja habitatul de o ameninţare mortală.

Nicio altă surpriză mare la box office

Un alt sequel, Black Panther: Wakanda Forever a pierdut primul loc şi se află acum cu mult în urma lui Avatar, cu 5,4 milioane de dolari încasaţi de vineri până duminică.

După şase săptămâni de prezenţă în cinematografe, filmul Marvel lansat ca un tribut pentru Chadwick Boseman, care a murit tragic în urmă cu doi ani, a obţinut circa 419 milioane de dolari din sălile de cinema nord-americane şi 367 de milioane de dolari din întreaga lume.

Pe locul al treilea regăsim Violent Night (cu încasări de 5 milioane de dolari), o comedie de acţiune în care David Harbour, starul din Stranger Things, joacă rolul unui Moş Crăciun morocănos care nu ezită să se lupte cu persoane rău intenţionate care intră prin efracţie în locuinţa unei familii înstărite.

Animaţia Disney Strange World coboară un loc de săptămâna trecută, ocupând locul al patrulea al clasamentului, cu încasări de 2,2 milioane de dolari, în timp ce The Menu, un film cu Ralph Fiennes în rol principal, care combină atât elemente horror şi de film noir cât şi de comedie, se mulţumeşte cu locul al cincilea, cu încasări de 1,7 milioane de dolari.

Clasamentul a fost întocmit pe baza cifrelor provizorii publicate duminică de firma de specialitate Exhibitor Relations.

