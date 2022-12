MAGAZIN Luni, 26 Decembrie 2022, 13:08

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Actorul spaniol Antonio Banderas a afirmat într-un prim interviu în care a vorbit pe larg despre atacul de cord pe care l-a suferit în 2017 că acesta a fost unul dintre cele mai bune lucruri care i s-au întâmplat în viața lui, relatează Yahoo News.

Antonio Banderas Foto: Atilano Garcia/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Mi-am dat seama că a fost probabil unul dintre cele mai bune lucruri care s-au întâmplat în viața mea deoarece a făcut să pară neînsemnate lucrurile care nu erau importante dar care mă îngrijorau în fiecare zi”, a spus el într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Page Six.

„M-am gândit: de ce mă îngrijorez din cauza ăstora dacă o să mor? Am știut mereu [că voi muri], dar acum știu cu adevărat. Am văzut asta”, a explicat Antonio Banderas.

El le-a mai spus celor de la Page Six că a început să se detașeze de lucrurile „despre care înainte credeam că sunt importante, dar în mod real nu erau” și că acum este mai preocupat de relația cu Stella, fiica sa cu actrița Melanie Griffith, familia și prietenii săi, precum și „vocația de actor”.

Ultimele filme în care a jucat Antonio Banderas

Banderas a acordat mai multe interviuri în ultimele zile cu ocazia apariției în cinematografe a noului său film Puss in Boots: The Last Wish, al șaselea titlu al francizei de lungmetraje animate de aventură, pe 21 decembrie.

Actorul spaniol a putut fi de asemenea văzut anul acesta în filmul de acțiune-aventură Uncharted, în care joacă alături de actorii Tom Holland și Mark Wahlberg și care a avut premiera în cinematografe în luna februarie.

Unul dintre cele mai așteptate roluri ale sale este însă în viitorul film Indiana Jones, al cincilea și ultimul al îndrăgitei francize, care va fi lansat în vara anului viitor.

Deși a fost destul de ocupat de când a suferit atacul de cord în 2017, actrița Salma Hayek, care joacă alături de el în Puss in Boots, a glumit recent că acesta ar fi trebuit să apară măcar într-un rol cameo în viitorul film Magic Mike’s Last Dance ce va avea premiera în cinematografe în februarie 2023.

„Chiar ar fi trebuit. El i-ar fi făcut de râs [pe ceilalți actori din film]. El, Antonio, este cu adevărat un dansator foarte bun”, a afirmat Salma Hayek, care va juca rolul feminin principal din acest lungmetraj în care celălalt cap de afiș este actorul american Channing Tatum.