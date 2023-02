NERD ALERT Sâmbătă, 04 Februarie 2023, 09:30

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Nerd Alert Foto: Hotnews

Când apare „Gladiatorul 2”

După ce luna trecută studioul de filme Paramount a anunțat după 23 de ani că Gladiatorul, unul dintre cele mai emblematice filme din ultimele decenii, va avea o continuare, săptămâna aceasta reprezentanții săi au dezvăluit și când acesta va avea premiera în cinematografe: 22 noiembrie 2024, potrivit Deadline.

După cum s-a relatat și anterior, Ridley Scott va reveni în scaunul regizoral în timp ce pentru rolul principal se poartă discuții cu actorul irlandez Paul Mescal, cunoscut pentru rolul din mini-seria Normal People difuzată de BBC în urmă cu 3 ani şi care a fost extrem de apreciat de către critici pentru interpretarea sa din lungmetrajul Aftersun din 2021.

Mescal nu îl va înlocui însă pe Russell Crowe în rolul lui Maximus, care a murit în primul film, după cum își vor aminti fanii. În schimb, actorul irlandez ar urma să îl interpreteze pe Lucius, nepotul lui Commodus, fiul liderului roman Marc Aureliu care l-a ucis pe tatăl său pentru a pune mâna pe tron. Ce îmbârligătură dinastică tipic romană.

Maximus i-a salvat pe băiat și pe mama sa în timp ce încerca să își răzbune propria familie, lăsând o impresie puternică asupra tânărului Lucius. Data de 22 noiembrie cade în weekendul de dinaintea Zilei Recunoștinței în SUA anul viitor, ceea ce sugerează că Paramount se așteaptă la un hit major la box office. Cine nu s-ar aștepta, oricum?

Parcă nu e chiar Russell Crowe dar Gladiatorul a fost filmul care l-a propulsat și pe el în rolul de vedetă internațională (FOTO: Scott Garfitt - for BAFTA / Shutterstock Editorial / Profimedia Images)

HBO a confirmat un sezon 2 pentru „The Last of Us”

HBO a comandat oficial încă un sezon pentru The Last of Us, serialul său postapocaliptic care a făcut furori în întreaga lume după lansarea sa la jumătatea lunii trecute. „Sunt măgulit, onorat și, sincer să fiu, copleșit că atât de mulți oameni s-au uitat și simțit legați de repovestirea noastră a călătoriei lui Joel și Ellie”, a declarat Neil Druckmann, unul dintre cei doi producători executivi ai seriei.

În pofida modestiei lui Druckmann, care a fost scriitorul și directorul creativ al jocului cu același nume pe care se bazează serialul, mutarea HBO nu reprezintă o surpriză pentru nimeni ținând cont de audiențele seriei atât pe HBO, cât și platforma sa de streaming HBO Max, după cum subliniază și revista Variety.

În SUA, de exemplu, episodul 2 a fost văzut de 22% mai mulți spectatori decât primul, cel mai mare salt din istoria HBO pentru un serial-dramă. Iar serialul a reușit un lucru aparent tot mai rar în ziua de azi, să fie pe larg lăudat atât de criticii de film, cât și de fani. Pe Rotten TomatoesThe Last of Us are un rating de 97% din partea „specialiștilor” și 92% de la fani iar pe IMDb o notă de 9,2 / 10.

„Publicul ne-a dat șansa să continuăm și, ca un fan al personajelor și lumii create de Neil și [studioul de jocuri] Naughy Dog, nici că aș putea fi mai pregătit să mă reapuc de treabă”, a declarat Craig Mazin, celălalt producător executiv al serialului. Evident, deocamdată e prea devreme pentru o dată de lansare a sezonului 2, primul încă mai având o cale lungă de mers.

Cercetătorii au descoperit o nouă stare cuantică

O echipă internațională de cercetători care a inclus oameni de știință de la Universitatea John Hopkins, Institutul Max Planck pentru Fizică și Institutul pentru Fizica Stării Solide din cadrul Universității Tokyo a descoperit o nouă stare cuantică în care apa rămâne lichidă chiar și la temperaturi extrem de scăzute.

Echipa a intenționat să creeze o stare cuantică în care alinierea atomilor care este asociată cu spinul lor nu se ordonează, nici măcar la temperaturi ultrareci, în mod asemănător cu un lichid care nu îngheață, chiar și în frig extrem. Pentru a realiza acest lucru ei au folosit un material special alcătuit din zirconiu, oxigen și praseodim, un element din grupa pământurilor rare.

Studiul publicat în revista Nature Physics afirmă că un deziderat cheie a fost obținerea unor cristale de o calitate și puritate extremă pentru ca structura materialului în cauză să permită electronilor să se comporte într-un mod special. Pentru a verifica acest lucru oamenii de știință și-au răcit treptat mostra până la 20 de milikelvini, o temperatură de doar o cincizecime deasupra zero absolut.

Concluzia: interacțiunea pronunțată dintre spinul electronilor și orbitalul atomic a împiedicat ordonarea, motiv pentru care atomii au rămas în starea lor cuantică lichidă, aceasta fiind și prima oară în care o astfel de stare cuantică a fost observată. Investigații ulterioare în câmpurile magnetice au confirmat descoperirea, relatează SciTechDaily.

Cercetătorii speră ca acest rezultat să aibă poată avea și implicații practice într-o zi, unul dintre domeniile în care el ar putea fi folosit fiind cel al senzorilor cuantici. Din cauza faptului că natura lor cuantică îi face extrem de sensibili la stimulii externi, senzorii cuantici pot înregistra temperaturi sau câmpuri magnetice cu o precizie mult mai mare decât cei convenționali.

Tot mai multe descoperiri în domeniul fizicii cuantice aplicate (FOTO: Maximilien Brice-CERN / Sciencephoto / Profimedia Images)

Nepoata lui Charlie Chaplin va juca în „Avatar 3”

Jon Landau, producătorul filmelor Avatar regizate de James Cameron, a oferit noi detalii cu privire la următoarele titluri ale francizei, confirmând totodată într-un interviu acordat revistei Empire că Oona Chaplin, nepoata legendarului maestru al filmului mut, va juca un rol important în următorul lungmetraj.

Oona, care a jucat în numeroase filme și seriale (inclusiv în Game of Thrones,rolul Talisei Maegyr) a fost aleasă să interpreteze rolul lui Varang, căpetenia „Poporului Cenușii”, tribul Na'vi bazat pe foc despre care James Cameron a spus că va prezenta o altă latură a locuitorilor Pandorei, una malefică.

„Există oameni buni și există oameni răi. Același lucru este valabil și de partea Na'vi. Adesea oamenii nu se văd drept răi. Care este lucrul care i-a făcut să evolueze într-un mod pe care îl percepem drept rău? Poate că există și alți factori de care nu suntem conștienți”, a declarat acum și Landau.

Chaplin va fi și în Avatar 4, dacă toate decurg conform planurilor (FOTO: Bauer Griffin / INSTAR Images / Profimedia)

Creatorii „Dwarf Fortress” au dat de aur

Ultimul raport financiar al Bay 12 Games, studioul de jocuri alcătuit practic din frații Tarn și Zach Adams, a dezvăluit venituri fabuloase. Ca să punem lucrurile în perspectivă: suma de 7.230.123,58 de dolari nu doar că este incomparabilă cu media de puțin sub 15.000 de dolari din anterioarele 4 luni, ci de 120 mai mare decât încasările din lunile septembrie-decembrie 2022 la un loc.

Motivul pentru acest lucru este bineînțeles lansarea pe Steam în luna decembrie a Dwarf Fortress 1.0, ultima versiune a jocului lor roguelike de construcții la care au lucrat mai bine de 20 de ani și care a atras o legiune de fani dedicați datorită poveștilor haioase din el și a provocării reprezentate de mecanica sa complexă (unii spun, deloc fără argumente, că ar fi cel mai greu joc video dezvoltat vreodată).

„Puțin peste jumătate [din sumă] va merge în impozite și continuăm să plătim oameni și cheltuieli cu afacerea și așa mai departe. Deci nu sunt toți bani personali, dar mulți dintre ei sunt, suficienți încât să ne fi rezolvat problemele principale legate de asigurarea medicală/ieșirea la pensie care sunt îngrijorătoare pentru oamenii care lucrează pe cont propriu”, a afirmat Tarn Adams, citat de Twinfinite.

Paradox identificat de Leonardo, elucidat după 500 de ani

Profesorii Miguel Ángel Herrada de la Universitatea Sevilla și Jens G. Eggers de la Universitatea Bristol au descoperit un mecanism care explică mișcarea haotică a bulelor de aer în timp ce se ridică prin apă. Ok, poate nu e tocmai cel mai fascinant subiect dar e remarcabil că până acum nimeni nu a reușit să elucideze paradoxul identificat de Leonardo în urmă cu peste 500 de ani.

Savantul italian observase că, dacă sunt suficient de mari, bulele de aer deviază periodic într-o formă de zigzag sau spirală din mișcarea lor rectilinie normală către suprafața apei. În pofida celor 5 secole trecute de la observarea fenomenului, oamenii de știință nu au reușit să găsească vreo metodă cantitativă sau un mecanism fizic pentru explicarea sa.

Autorii acestui nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences au creat o tehnică de discretizare numerică care descrie cu precizie interfața aer-apă, lucru care le permite să simuleze mișcarea sa și să îi exploreze stabilitatea. Rezultatele simulărilor făcute de cercetători cu această tehnică sunt aproape identice cu cele ale unor măsurători extrem de precise făcute în anii '90.

Herrada și Eggers au arătat că, în cazul bulelor cu o rază mai mare de 0,926 mililmetri, există un mecanism pentru instabilitatea bulei prin care înclinarea periodică a sa îi schimbă curbura, afectându-i prin urmare și viteza în timp ce se deplasează în sus, lucru care la rândul său cauzează modificările de traiectorie observate de Leonardo.

Apoi, pe măsură ce ea se deplasează mai rapid și presiunea din jurul suprafeței curbate scade, dezechilibrul de presiune face ca bula să revină la poziția sa originală, repornind procesul ciclic, explică Interesting Engineering. Deloc complicat, nu? :).

Și când te gândești că Leonardo e mai degrabă cunoscut azi din cauza romanului ăluia al lui Dan Brown (FOTO: Miguel Medina / AFP / Profimedia Images)

James Gunn și-a prezentat planurile pentru universul DC

„Spunerea poveștilor este mereu rege. Asta este tot ce contează pentru noi”, a afirmat el săptămâna aceasta într-o înregistrare video în care a anunțat o serie nouă de filme și seriale care vor fi produse de Warner Bros. Discovery în următorii 8-10 ani pe baza universului de benzi desenate DC, relatează CNBC.

Gunn, care a fost numit alături de Peter Safran în funcția de copreședinte și co-CEO al francizei DC de la Warner Bros. la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, a dezvăluit 10 proiecte noi care vor fi incluse într-un nou capitol al universului cinematografic al DC ce se va numi „Gods and Monsters”.

„Este una dintre sarcinile mele și ale lui Peter să venim și să ne asigurăm că universul DC este conectat în filme, televiziune, gaming și animații, și că personajele sunt consecvente, jucate de aceiași actori și în aceeași poveste”, a spus Gunn. Aș avea nevoie de o rubrică Nerd Alert separată doar să detaliez tot ce-a anunțat, așa că uite înregistrarea video cu prezentarea sa, pentru cei interesați:

