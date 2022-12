FILM Miercuri, 14 Decembrie 2022, 14:02

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Filmul „Avatar: The Way of Water', continuarea mult aşteptată a lungmetrajului inovator „Avatar”, a fost apreciat marţi de criticii de film, care s-au declarat uimiţi încă o dată de măiestria vizuală a regizorului James Cameron, informează Reuters și Agerpres.

Secventa din „Avatar: The Way of Water”, noul film al lui James Cameron Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures / Christophel Collection / Profimedia

Avatar: The Way of Waterva avea premiera în sălile de cinema din România vineri, la 13 ani după ce primul film din serie a încântat publicul cu o tehnologie revoluţionară 3D şi a devenit pelicula cu cele mai mari încasări din toate timpurile - peste 2,9 miliarde de dolari obţinuţi în urma vânzărilor de bilete la nivel mondial.

Utilizând o tehnologie 3D mai avansată, pelicula are în centrul său creaturile acvatice de pe luxurianta planetă Pandora.

Dintre cele 107 recenzii publicate până marţi după-amiază pe agregatorul online Rotten Tomatoes, 83% au fost elogioase la adresa noii producţii cinematografice.

„Avatar: The Way of Water este un festin vizual care ţâşneşte din ecran şi îşi merită din plin timpul de rulare de trei ore şi 12 minute”, a spus Richard Roeper, de la Chicago Sun-Times.

„Efectele speciale 3D sunt în continuare excepţionale, dar scenariul este mai bun de data aceasta, acţiunea fiind mai interesantă decât în filmul original”, a declarat Randy Myers, de la San Jose Mercury News.

Leah Greenblatt de la Entertainment Weekly a afirmat că noua peliculă este „o construcţie meticuloasă a unei lumi, mai uimitoare şi mai învăluitoare decât oricare alt film”.

James Cameron are nevoie de încasări uriașe pentru ca „The Way of Water” să fie profitabil

Întrebarea care frământă însă Hollywoodul este dacă The Way of Water îşi poate recupera costurile masive de producţie şi de marketing.

Studiourile împart veniturile obţinute din vânzarea biletelor cu sălile de cinema, iar Cameron a declarat pentru revista GQ că The Way of Water va trebui să obţină 2 miliarde de dolari doar pentru a ajunge să atingă pragul de rentabilitate.

Shawn Robbins, analist principal la revista de specialitate Box Office Pro, preconizează că filmul va obţine cel puţin 150 de milioane de dolari din vânzarea de bilete în Statele Unite şi Canada în primul său weekend pe marile ecrane.

Filmul este distribuit de Walt Disney Co.

Nu toţi criticii au fost însă impresionaţi de The Way of Water. Unii dintre ei au criticat durata mare a filmului sau au spus că nu au fost captivaţi de povestea prezentată în noua peliculă.

„Vizionarea filmului a fost asemenea unei simulări de înec cu ciment turcoaz”, a spus Robbie Collin de la Daily Telegraph.

