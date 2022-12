FILM Duminică, 11 Decembrie 2022, 20:48

A.C. Theodor • HotNews.ro

Fanii lui James Cameron au așteptat 13 ani pentru „Avatar: The Way of the Water”. Iar ziariștii și ceilalți care au asistat la London Premiere spun că va fi peste cel original din 2009, cu acțiune și efecte vizuale remarcabile, cu personaje mai bine conturate.

Sigourney Weaver la premiera filmului „Avatar: The Way of the Water” la Londra Foto: James Gillham / Shutterstock Editorial / Profimedia

Filmului care va fi lansat în cinematografe pe 16 decembrie i se reproșează însă că va dura 3 ore și 10 minute, cu 30 de minute mai mult decât prima aventură pe Pandora (așa că e bine să evitați berea sau sucul înainte de film, mai ales că veți vedea și multă apă). O altă critică vine pentru abundența de personaje, care-l face mai greu de urmărit. Dar se pare totuși că James Cameron reușește din nou ceea ce mulți nu-l mai credeau capabil.

Mulți îl laudă de pe acum pentru viziunea sa în „Avatar 2”, folosind cuvinte ca „imagini care-ți taie răsuflarea”, „capodoperă vizuală” și „încântare totală”. Criticii își vor publica impresiile pe 13 decembrie și publicul așteaptă să vadă dacă-și vor menține aprecierile la nivelul celor pentru filmul original.

„Avatar” bătuse recordul de încasări deținut timp de 12 ani tot de Cameron, cu „Titanic”. „Avengers: The End Game” îl întrecuse pe „Avatar” în 2019, dar o relansare a lui „Avatar” în Japonia îl readusese pe primul loc în 2021. „Avatar 2” va trebui să reproducă succesul originalului pentru a aduce și mai multe urmări.

Al doilea dintr-o lungă serie de episoade, „Avatar 2” va aduce din nou multe personaje jucate de Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang și alții. Va reveni și Sigourney Weaver într-un nou rol, iar în noua distribuție se va afla și Kate Winslet.

După ce personajul ei, dr. Grace, a murit în primul film, Sigourney Weaver va reveni în Kiri, fiica adolescentă adoptată de Jake (Worthington) și Neytiri (Saldana).

La un deceniu după lupta cu pământenii, lumea de pe Pandora este amenințată din nou cu distrugerea. Pe locuitori îi așteaptă o luptă grea cu extratereștri necunoscuți și nemiloși, în care Jake trebuie să riște totul, chiar și propria viață din noul trup.

Cameron a și filmat al treilea episod și a început producția la al patrulea. Acestea sunt programate pentru 2024 și 2026, iar al cincilea în 2028. Obiectivul lui Cameron este de a crea propria lume, ca în „Lord of the Rings”. Dacă filmele lui Peter Jackson au fost ecranizări de cărți, Cameron afirmă că a trebuit să-și scrie singur cărțile (de fapt, scenarii) și apoi să le transpună pe ecran.

Deși filmul este produs și distribuit de 20th Century Fox din grupul Disney, Cameron avertizează: „Nu veniți cu copiii!”

The Way of Water va avea premiera în cinematografele din România pe 16 decembrie.

Surse: The Hollywood Reporter și GiantFreakin Robot

