Sebastian Jucan

Când apar noile filme „Star Wars” ● „Avatar: Frontiers of Pandora” va fi lansat în decembrie ● Ultimul film al lui Carrie Fisher are premiera săptămâna viitoare ● Mai e utilă o enciclopedie în ziua de azi? ● Cristofor Columb ar fi contribuit involuntar la răcirea planetei ● Tom Holland ia o pauză de la actorie ● Primul trailer pentru noul joc „Fable”

Nerd Alert Foto: Hotnews

Când apar noile filme „Star Wars”

Vești proaste săptămâna aceasta, Disney anunțând amânarea unora dintre cele mai așteptate filme ale sale în contextul grevei scenariștilor de la Hollywood care a afectat deja numeroase producții, atât pe partea de lungmetraje, cât și cea de seriale. Filmul Star Wars așteptat în 2025, primul dintre cele 3 anunțate în luna aprilie, este programat acum să apară în cinematografe pe 22 mai 2026.

O veste ceva mai bună pentru fanii francizei ar fi însă că acesta ar urma să fie doar unul dintre cele două filme Star Wars din 2026, un al doilea fiind planificat pentru data de 18 decembrie a anului respectiv. Deși Lucasfilm sau Disney nu au precizat care dintre noile lungmetraje anunțate vor apărea primele în cinema, revista Empire speculează că unul dintre ele va fi aproape sigur noul film cu Rey.

Asta ar însemna că al doilea poate fi cel regizat de Dave Filoni despre care mulți cred că va avea legătură cu The Mandalorian sau filmul Star Wars „biblic”, descris astfel de regizorul său James Mangold deoarece, printre altele, va avea povestea plasată cu 25.000 de ani înainte de evenimentele din Star Wars: A New Hope și va fi despre descoperirea Forței.

Amânări au suferit și cele 3 filme Avatar la care lucrează regizorul James Cameron, despre care chiar recent scriam că o să apară toate până în decembrie 2028. Avatar 3, care a fost filmat deja simultan cu The Way of Water și urma să apară în cinematografe la finele anului viitor, va avea acum premiera abia pe 19 decembrie 2025. Avatar 4 va fi lansat abia în decembrie 2029 iar al cincilea titlu în 2031.

Practic, a fost dat peste cap tot calendarul de lansare a filmelor Avatar la fiecare doi ani plănuir de Cameron. Au fost amânate și Captain America: Brave New World (august 2024), Thunderbolts (20 decembrie 2024), Blade (14 februarie 2025) și Fantastic Four (2 mai 2025). Kang Dinasty și Secret Wars, următoarele două filme Avengers, au fost amânate cu un an, până în mai 2025, respectiv 2026.

„Avatar: Frontiers of Pandora” va fi lansat în decembrie

Dacă la capitolul filme Avatar veștile au fost proaste, pentru gameri săptămâna aceasta a adus una bună: Ubisoft a anunțat oficial că Frontiers of Pandora, titlul său de aventură la prima persoană în care jucătorii vor putea intra în pielea unui Na'vi antrenat de RDA, va fi lansat în data de 7 decembrie a anului curent.

Avatar: Frontiers of Pandora se va învârti în jurul Na'vi-ului antemenționat, care a fost luat și crescut de RDA pentru a lupta împotriva propriului popor. După ce organizața părăsește Pandora, personajul principal își redescoperă lumea nativă și se reconectează cu rădăcinile sale Na’vi, pregătindu-se de luptă pentru întoarcerea inevitabilă a RDA pe planetă, potrivit IGN.

Pe lângă noile detalii legate de poveste, cei de la Ubisoft au prezentat și un trailer de gameplay destul de edificator cu privire la ceea ce ne putem aștepta. Ce mi se pare că atrage imediat atenția e că grafica e la înălțimea exigențelor lui James Cameron pentru filmele sale, compania de producție a acestuia colaborând de altfel cu cei de la Ubisoft la realizarea jocului.

Ultimul film al lui Carrie Fisher are premiera săptămâna viitoare

Wonderwell, ultimul film în care a jucat cea care a imortalizat-o pe Prințesa Leia, urmează să fie lansat în cinematografe duminica viitoare, la 7 ani după ce actrița americană s-a stins din viață. Fisher a murit la doar 6 săptămâni după încheierea filmărilor la Wonderwell, o peliculă de aventură fantasy realizată în Italia care îi invită pe spectatori într-un tărâm magic.

„Carrie a fost plină de energie în timpul filmărilor și și-a sărbătorit chiar a 60-a zi de naștere cu noi în Italia. După o filmare pe timp de noapte care a ținut până la două dimineața, ea a invitat întreaga echipă să sărbătorească alături de ea și petrecerea a fost în cele din urmă oprită de poliție fiindcă a fost considerată prea gălăgioasă”, a relatat regizorul Vlad Marsavin într-un interviu pentru Deadline.

El a explicat că filmul apare cu o întârziere atât de mare (uriașă, chiar) din cauza problemelor majore întâmpinate în faza de postproducție din cauza efectelor speciale. Din păcate, Wonderwell va avea parte doar de o lansare limitată în cinematografele din SUA, dar sunt destul de convins că el va fi preluat la un moment dat de una dintre marile platforme de streaming. E Carrie Fisher, până la urmă.

Mai e utilă o enciclopedie în ziua de azi?

Nu, nu mă refer la una online ca Wikipedia, ci la una în format clasic. O enciclopedie formată din cărți, cu alte cuvinte, dacă tot m-a urecheat un cititor la nu mai știu care articol pe ideea că „oare cărți mai citește cineva în ziua de azi?”. Mă rog, un eseu publicat recent de Ars Technica vine cu o pledoarie interesantă în favoarea enciclopediilor fizice.

Dată fiind viteza cu care apar și sunt puse la dispoziție în online noi informații în prezent, ele ar putea părea ceva complet depășit de vremuri. Însă Benj Edwards, un jurnalist cu o experiență de peste 16 ani în subiecte legate de A.I. și machine learning, argumentează în eseu că enciclopediile de rit vechi ar putea fi un „antidot” pentru ceea ce el descrie ca fiind potențiala „apocalipsa informațională”.

„Scriu des despre instrumente de A.I. generativ care ar putea să ne polueze spațiile online (și înregistrările istorice) cu informații false foarte convingătoare”, explică el, notând totuși destul de prăpăstios (după părerea mea) că aceste instrumente „ar putea destabiliza societatea”, potrivit „opiniilor unora”. Cert e însă că dilema expusă de Edwards nu vine din neant.

Deja s-au descoperit numeroase cazuri în care ChatGPT, Bing și alți roboți de chat pot inventa complet unele „informații” pentru a răspunde întrebărilor puse de interlocutorul uman. Mai îngrijorător de atât e faptul că aceștia ambalează respectivele răspunsuri într-o manieră convingătoare ce pare veridică și care te încurajează să o iei ca atare, fără să o verifici.

Nu mai zic de răspândirea aproape nestingherită a dezinformărilor pe rețelele de socializare și propaganda în care unele guverne autoritare investesc sume uriașe. Edwards povestește în eseul pe care îl poți citi AICI dacă ți se pare interesant subiectul că a cumpărat World Book Encyclopedia, notând că aceasta e „singura enciclopedie de referințe generale încă publicată în ziua de azi”.

În caz că te gândești la Encyclopedia Britannica, ea nu mai e publicată în format fizic din 2010 (FOTO: Mario Tama / Getty Images / Profimedia)

Columb ar fi contribuit involuntar la răcirea planetei

Trecând de la o „apocalipsă” cu un semn de întrebare în dreptul ei la una care a fost cât se poate de reală, cei de la IFL Science s-au gândit să ne amintească într-un articol publicat joi că „atât de mulți indigeni americani au fost uciși în timpul colonizării europene încât ar fi contribuit la Mica Eră Glaciară pe care majoritatea climatologilor o plasează între secolele XV-XVIII.

Dacă ți se pare că ai mai auzit de asta e probabil fiindcă se bazează pe un studiu publicat în 2019 în revista Quaternary Science Reviews. Nu știu ce i-a apucat pe unii să reîncălzească acum ciorba, dar mi se pare și mie că merită reamintită povestea fiindcă ilustrează foarte bine modul în care un studiu de altfel legitim poate fi deturnat în scopuri ideologice.

Nu de alta dar în urmă cu 4 ani când a fost publicat studiul o parte a presei americane (dacă spun care mă vor acuza unii de partizanat) l-a prezentat ca și cum Columb ar fi ucis cu propriile mâini toți indigenii prin descoperirea Americilor. Asta nu înseamnpă că populațiile locale nu au trecut prin ceea ce lesne ar putea fi descris ca o apocalipsă.

Potrivit estimărilor, până la 90% din populația indigenă de 60 de milioane de persoane a murit după descoperirea continentelor aflate de cealaltă parte a Atlanticului. Însă, după cum îți va spune orice istoric care se respectă, vasta majoritate a acestora au murit din cauza bolilor aduse de conchistadori și coloniștii care i-au urmat, nu de către ei propriu-zis. Între a muri și a fi ucis e totuși o diferență.

Studiul invocat e însă chiar interesant, chiar dacă mai puțin bombastic în afirmații. Cercetătorii au calculat că până la 56 de milioane de hectare de pământ utilizate anterior în scopuri agricole au rămas nefolosite în urma deceselor și că acest lucru ar fi dus la o reducere a nivelurilor de dioxid de carbon cu 7-10 părți per milionul de grame (ppm) de aer la sfârșitul anilor 1500 și începutul anilor 1600.

„Pentru a pune acest lucru în context, noi în esență ardem [combustibili fosili] și producem 3 ppm pe an”, explică ei, afirmând că perioada de maxim a Micii Ere Glaciare nu poate fi pe deplin înțeleasă fără a cuantifica și ceea ce s-a întâmplat în Americi cu populațiile indigene. Sună puțin diferit totuși, nu?

Studiul a fost publicat cu un an înainte să înceapă mania cu demolarea statuilor lui Columb (FOTO: Pedro Pardo / AFP / Profimedia Images)

Tom Holland ia o pauză de la actorie

Actorul britanic cunoscut pentru interpretarea rolului principal din filmele Spiderman a dezvăluit într-un interviu acordat emisiunii Extra TV că a decis să ia o pauză de un an de la actorie din cauza celui mai recent rol al său, cel din miniseria thriller The Crowded Room ce a fost lansată recent pe Apple TV+.

Holland îl joacă în serial pe Danny Sullivan, un personaj inspirat de violatorul american Billy Miligan, prima persoană care a reușit să se apere cu succes într-un tribunal din SUA invocând faptul că suferă de dedublarea personalității. „Am explorat unele emoții prin care nu am trecut cu siguranță niciodată până acum”, a spus Holland cu privire la rol.

„Mi-a plăcut cu adevărat dar serialul m-a rupt. A venit un moment în care m-am gândit 'Am nevoie de o pauză'. Am dispărut, am mers în Mexic pentru o săptămână și am petrecut timp pe plajă și m-am dat la fund. Iar acum îmi iau un an liber ca urmare a dificultății serialului”, a relatat Tom Holland, care a fost și producător executiv al seriei.

Primul trailer pentru noul joc „Fable”

Dar zic să încheiem totuși săptămâna cu o veste relativ bună, având parte zilele trecute de un prim trailer pentru viitorul joc Fable 4 care va reînvia îndrăgita franciză după mai bine de un deceniu. Noul joc a fost anunțat pentru prima oară în 2020 iar în ultimii 3 ani nu am aflat mai nimic nou despre el, cu excepția faptului că va fi „un nou început” pentru franciză.

Descrierea cu „noul început” nu cred că e una întâmplătoare, dezvoltatorii de la studiourile Forza Horizon și Playground Games dorind foarte probabil să facă uitată portarea dezamăgitoare pentru PC a ultimului joc Fable lansat în 2010. La fel ca predecesorii săi, noul titlu va fi exclusiv pentru Xbox și PC, drepturile de autor ale francizei fiind deținute de Microsoft.

În ceea ce privește trailerul propriu-zis acesta prezintă câteva elemente de gameplay, sistemul de luptă și umorul cu care franciza a obișnuit fanii. Ziceam la început că vestea e relativ bună fiindcă în continuare nu avem nicio dată de lansare sau măcar un potențial calendar privind apariția jocului. Iar parcă de la trailer mă așteptam la ceva mai mult, judecă și tu:

Iar la capitolul trailere săptămâna aceasta a aparținut cu siguranță gamerilor, deci aș zice să mai vedem câteva, pentru cei interesați:

am avut parte de imagini noi pentru The Lord of the Rings: Return to Moria, un joc de „survival crafting” cu povestea plasată în a Patra Eră a Pământului Mijlociu și care îi va duce pe gameri într-o aventură de recucerire a tărâmului ancestral al dwarfilor. Jocul o să apară toamna aceasta și să sperăm că va fi mai reușit decât mult trâmbițatul Lord of the Rings: Gollum;

legendarul studio Paradox Interactive i-a luat prin surprindere pe fani cu un anunț că lucrează la un nou joc de strategie Star Trek care se va numi Infinite. Odată cu anunțul am avut parte și de un prim trailer în care putem vedea o flotă a Federației apropiindu-se de Borg pentru o bătălie epică, precum și personaje ca Dukat, Gowron și căpitanul Picard. Paradox n-a anunțat însă deocamdată pe când plănuiește să lanseze jocul;

cei de la Quantic Dream și Parallel Studio au lansat un trailer pentru Under the Waves, un joc de explorare subacvatică ce se va învârti în jurul lui Stan, scafandrul unei companii petroliere ce se confruntă cu o pierdere care îi marchează viața și o serie de evenimente bizare care îl obligă să înfrunte ceea ce i s-a întâmplat. Pentru acest titlu avem și o dată de lansare: 29 august 2023.

