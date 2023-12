FILM Vineri, 15 Decembrie 2023, 10:05

„Barbie”, filmul cu cele mai mari încasări în cinematografe în 2023, poate fi văzut din 15 decembrie și în streaming de către spectatorii din întreaga lume, inclusiv România.

Margot Robbie si Ryan Gosling in „Barbie” Foto: LMK / IPA / Profimedia Images

Chiar dacă are o distribuție în care cap de afiș sunt Margot Robbie și Ryan Gosling în rolurile lui Barbie, respectiv Ken, lungmetrajul regizat de regizoarea americană Greta Gerwig a depășit toate așteptările analiștilor în ceea ce privește încasările, devenind nu doar filmul cu cele mai mari vânzări de bilete în 2023, ci din istoria studioului Warner Bros.

Fiind un film al Warner Bros., el va putea fi văzut în streaming pe platforma conglomeratului Warner Bros. Discovery, HBO Max, care a fost lansată în România în luna martie a anului trecut.

Cu încasări care se ridică în momentul publicării acestui articol la 1.441.809.423 de dolari, Barbie a depășit succesul altor lungmetraje „blockbuster” ale Warner Bros. precum The Dark Knight Rises, Aquaman, Joker, filmele Harry Potter sau trilogia The Hobbit.

Edificator pentru succesul filmului Gretei Gerwig este că acesta a reușit să se mențină în fruntea box office-ului nord-american nu mai puțin de 10 săptămâni consecutive, mai mult chiar decât Avatar: The Way of Water al regizorului James Cameron, lungmetrajul cu cele mai mari încasări în 2022.

Succesul fulminant al Barbie a „tras” în sus și Oppenheimer, filmul regizorului britanico-american Christopher Nolan care a fost lansat concomitent cu lungmetrajul celor de la Warner Bros. ca parte a ceea ce avea să devină fenomenul „Barbenheimer”.

Deși Nolan nu este nicidecum străin de succesul la box office, încasările de peste 950 de milioane de dolari obținute de Oppenheimer în cinematografe sunt cu mult peste ceea ce estimau analiștii înainte de lansarea sa, dat fiind faptul că este un film istoric cu un subiect mai puțin popular în rândul publicului larg.

Filmul „Barbie” a spulberat record după record pentru Warner Bros., uite cele mai impresionante:

filmul cu cele mai mari încasări anul acesta în Statele Unite și la nivel mondial

Barbie a devenit pe 2 septembrie filmul cu cele mai mari încasări obținute în cinematografe la nivel internațional în 2023, depășind The Super Mario Bros. după ce a atins borna de vânzări de bilete în valoare de 1,36 miliarde de dolari. Pe piața internă din Statele Unite el devenise „blockbuster”-ul cu cele mai mari încasări ale anului încă din 24 august.

„Acesta este un moment de reper pentru Barbie și nimeni altcineva decât Greta Gerwig ar fi putut duce la viață acest simbol care transcende generațiile și lumea ei într-un mod atât de amuzant, emoționant și distractiv”, a declarat la momentul respectiv Jeff Goldstein, președintele Warner Bros. pentru distribuție internă.

cel mai de succes film lansat vreodată de Warner Bros. la nivel internațional

Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 („Harry Potter și Talismanele Morții - Partea 2”) a domnit timp de 12 ani din poziția de film care a obținut cele mai mari încasări pentru Warner Bros. la nivel global. Barbie a spulberat acest record pe 28 august, când a trecut de încasări globale de 1,4 miliarde de dolari.

cel mai de succes lungmetraj din istoria Warner Bros. pe piața internă din America de Nord

Recordul în cauză a fost deținut de filmul The Dark Knight din 2008 (cu încasări de 535,9 milioane de dolari) până în data de 16 august a acestui an. Până la ora publicării acestui articol Barbie ajunsese încasări de 636.209.053 de dolari la box office-ul nord-american.

cele mai mari încasări în weekendul și săptămâna de lansare în 2023

Barbie a avut încasări interne de 155 de milioane de dolari, aproape dublu comparativ cu Oppenheimer, în weekendul de lansare început pe 21 iulie. Filmul regizat de Gerwig a stabilit de asemenea și recordul pentru cele mai mari încasări în săptămâna după lansare anul acesta, atât pe plan intern (258,4 milioane de dolari), cât și internațional (578,7 milioane)

Ambele recorduri fuseseră deținute anterior de The Super Mario Bros. Movie.

cele mai mari încasări la debutul domestic pentru un film ce nu face parte dintr-o franciză a Warner Bros.

La acest capitol Barbie a depășit filmul IT bazat pe romanul omonim al lui Stephen King, care vânduse bilete în valoare de 123 de milioane de dolari în cinematografele din America de Nord după lansarea sa în 2017.

Catalogarea filmelor ca făcând parte dintr-o franciză sau nu ar putea părea ca o particularitate americană, până te gândești că jumătate din cele mai bune debuturi la box office din toate timpurile aparțin unor lungmetraje din franciza Marvel deținută de Disey, rivala Universului DC ecranizat de Warner Bros.

FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

„Barbie a fost un succes uriaș pentru actorii și regizoarea sa

săptămâna de debut și filmul cu cele mai mari încasări globale pentru Greta Gerwig, Margot Robbie și Ryan Gosling





Încasările de 578,7 milioane de dolari obținute de Barbie în săptămâna de debut au eclipsat de departe recordul anterior al regizoarei Greta Gerwig: 45 de milioane de dolari în cazul lungmetrajuluiLittle Woman din 2019.

Dar Barbie a stabilit recorduri la acest capitol și pentru doi dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood în ultimii ani: Margot Robbie și Ryan Gosling. În cazul lui Margot Robbie recordul anterior a fost de 362,9 milioane de dolari, încasări obținute în 2016 de filmul Suicide Squad, în timp ce pentru Gosling a fost vorba de Blade Runner 2049 din 2017, cu vânzări de bilete ce s-au ridicat la 114,5 milioane de dolari în prima săptămână după lansare.

Dar în cele din urmă Barbie avea să devină și filmul cu cele mai mari încasări totale din cariera celor 3. Pentru Gerwig și Robbie cele mai mari succese anterioare au fost tot Little Women (216 milioane de dolari), respectiv (Suicide Squad (749 de milioane), în timp ce pentru Gosling lungmetrajul muzical de comedie La La Land din 2016 (443 de milioane).

primul film regizat doar de o femeie care a depășit încasări de un miliard de dolari





Barbie a depășit și recordul deținut anterior de Captain Marvel (2019) pentru filmul regizat de o femeie cu cea mai bună săptămână de debut în cinematografe, deși diferența nu a fost atât de mare ținând cont că lungmetrajul din franciza Marvel a vândut bilete de 570,7 milioane de dolari iar cel al Warner Bros. de 578,7 milioane.

Mai impresionant este însă că Barbie a devenit prima peliculă care a avut în spatele camerei doar un regizor de sex feminin care a depășit pragul de un miliard de dolari ca încasări. Acel „doar” e important întrucât alte filme cu co-regizori, dintre care unul femeie, au depășit borna respectivă privind vânzările de bilete (ca de exemplu Frozen II).

Doar 28 de regizori din istoria Hollywood au reușit să obțină performanța respectivă pe cont propriu și înainte de Barbie toți erau bărbați.

