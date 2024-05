ESENTIAL Miercuri, 08 Mai 2024, 17:16

0

​Adrian Marinescu, ​directorul medical al Institutului „Matei Balş”, spital în care este internat Florin Piersic, a declarat, miercuri, că nu se discută la acest moment despre o infecţie care să îi pună actorului viaţa în pericol. Amintim că Florin Piersic a fost diagnosticat cu septicemie, iar potrivit medicilor de la Cluj, de unde a fost transferat, actorul s-a infectat, cel mai probabil, de la o branulă.

Florin Piersic Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Medicul a spus, la Antena 3, că la acest moment nu există un risc vital în cazul lui Florin Piersic.

„Nu este, aşa cum s-a spus, un risc vital”

„Dânsul nu numai că este stabil, nu aş spune că starea generală este foarte bună deoarece vorbim, până la urmă, de vârstă, de bolile cronice, dar, fără discuţie, nu este, aşa cum s-a spus, un risc vital, nu este o stare gravă care să îi pună viaţa în pericol în viitorul apropiat, motiv pentru care ceea ce facem noi încă de aseară, de când a ajuns la noi, este o evaluare care nu ţine doar de procesul infecţios. Aici discutăm tot practic: partea ortopedică, cardiologică, tot ce se întâmplă. (...)

Nu discutăm despre o infecţie care să îi pună în acest moment viaţa în pericol. Cred că este partea cea mai importantă. Ce va fi în viitorul apropiat şi cum vom aborda lucrurile este o altă discuţie, dar nu se pune problema să fie o stare gravă care să îi pună viaţa în pericol", a afirmat medicul, la Antena 3.

Întrebat dacă există posibilitatea ca actorul să fie operat din nou în următoarele zile, Marinescu a răspuns: „Cu siguranţă că toate sunt de luat în calcul. Evaluarea nu este făcută doar de către infecţionist, este logic să fie aşa, sunt ortopezii şi partea de cardio, vom alege cea mai bună soluţie. În momentul în care se va pune problema, poate şi în orele următoare sau ziua următoare, să avem o altă abordare sigur că vom anunţa".

Potrivit directorului medical, problema constă în ce măsură infecţia ar ajunge „să aibă un răsunet mare şi să modifice multe lucruri".

„Stafilococul, despre el vorbim, dacă este un stafilococ pe care noi îl numim cuminte, adică sensibil la aproape toate antibioticele, se găseşte şi pe piele. El poate să convieţuiască destul de uşor la oricare dintre noi. Atunci când ai un sistem imunitar cu probleme acel stafilococ şi el, la rândul lui, va face mai mult rău, categoric. Nu ştiu dacă este discuţie de branulă sau este o discuţie generală că există riscul ca dintre bacterii, cum este şi stafilococul, să dea infecţia. Problema mea nu este asta că dă infecţia, ci în ce măsură această infecţie ajunge să aibă un răsunet mare, să modifice multe lucruri, să ducă până la urmă la un prognostic negativ. Asta facem şi asta trebuie monitorizat”, a mai explicat medicul Adrian Marinescu, conform Antena 3.

Amintim că marți seară actorul a fost transferat la București cu un elicopter SMURD, de la Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” din Cluj-Napoca.

Actorul Florin Piersic fusese internat la Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” din Cluj-Napoca, după ce duminică a suferit o intervenţie de extragere a sondelor unui stimulator cardiac pe care îl avea. Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, a suferit o nouă intervenție chirurgicală în prima zi de Paște la Institutul Inimii.

Florin Piersic are septicemie

​Florin Piersic are o infecție generalizată (septicemie) care îi poate pune viața în pericol, a declarat miercuri Florin Crișan, managerul Institutului Inimii din Cluj-Napoca, pentru HotNews.ro.

El a spus că actorul avea septicemie când s-a internat în unitatea medicală şi a precizat că trebuiau îndepărtate proteza de genunchi şi stimulatorul cardiac, care erau focare secundare de infecţie.

„Situaţia era a unui pacient cu septicemie, cu o infecţie generalizată în sânge, cu un tratament antibiotic complex, dar care avea două particularităţi, şi anume două zone protetice: proteză de genunchi şi material protetic în inimă, adică stimulatorul cardiac cu cele două sonde ale lui.

Este un principiu cunoscut în medicină că materialele protetice nu se pot apăra, nu au o imunitate suficientă în faţa unei infecţii severe, altfel spus, în acele zone germenii bacterieni se colonizează şi se sustrag tratamentului antibiotic astfel încât un principiu general spune aşa că ar trebui extrase toate materialele protetice pentru a da posibilitatea tratamentului antibiotic să acţioneze împotriva germenilor care determină infecţia septicemică.

Ar fi trebuit extrasă proteza de genunchi. Sigur, este o acţiune pe care nu ne-o putem noi asuma, nu aparţine specialităţii noastre, dar în acelaşi timp, din nefericire, cum sigur putea să fie de aşteptat, s-au infectat şi sondele stimulatorului cardiac, sonde care sunt direct în inimă”, a declarat Horia Roşianu, citat de News.ro.

Cum a decurs intervenția chirurgicală de duminică

Medicul a precizat că, pentru a fi rezolvată problema infecţiei, era nevoie de îndepărtarea protezei de genunchi şi a stimulatorului cardiac.

„(...) concluzia noastră a fost foarte clară: trebuie îndepărtate focarele secundare de infecţie, proteza de genunchi şi / sau sondele şi stimulatorul cardiac. Ambele ar trebui îndepărtate ca să poţi rezolva problema infecţiei septicenice (...) Am reuşit să strângem până duminica dimineaţă o echipă formată din 11 colegi. Practic, toţi au dat curs acestei invitaţii parcă de-a dreptul cu drag venind în sfântă zi de duminica Paştilor, dimineaţa, pentru a organiza această operaţie. Au fost colegi din terapie intensivă, au fost colegi de chirurgie cardiovasculară care au rămas în stand-by pentru că dacă se întâmpla o complicaţie majoră trebuia intrat de urgenţă în sala de operaţie, au fost asistente dedicate, au fost alţi colegi cardiologi care au concurat cu toţii la bunul mers al acestei proceduri. În condiţii de linişte, cu meticulozitate, am abordat această intervenţie pe care am efectat-o, aş spune, într-un timp record, în 45 de minute de la începerea intervenţiei şi până la pansamentul final, procedura a fost efectuată. Timpul efectiv de extragere din inimă a sondelor a fost de aproximativ trei minute”, a mai afirmat Horia Roşianu.

El a adăugat că, după această operaţie, starea de sănătate a lui Florin Piersic era ameliorată.

„Pacientul a rămas în grija colegilor de la Terapie Intensivă (...) în ziua de luni, a Paşterului, am fost aici, l-am văzut împreună, l-am pansat, am reluat toată explorarea ecografică, toate lucrurile erau în ordine, iar starea clinică a maestrului Florin Piersic era deja ameliorată”, a explicat Horia Roşianu.

Florin Piersic a fost monitorizat în Terapie Intensivă 48 de ore.

De ce a fost transferat Florin Piersic la București

„Vreau să specific aici faptul că pacientul a fost transferat la Bucureşti pentru a fi executată procedura ortopedică. A rezultat această decizie în urma discuţiilor între ortopedul din Cluj, care a efectuat prima intervenţie şi ortopedul care a efectuat prima intervenţie la Bucureşti, cei doi au discutat, s-a decis că această intervenţie poate fi efectuată şi la Cluj, şi la Bucureşti, urmând ca familia să decidă unde doreşte să se efectueze această intervenţie. Deci, ortopedul din Cluj nu a refuzat să facă această intervenţie, a spus, da, o fac, dacă familia doreşte acest lucru. Eu am luat legătură atunci cu medicul ortoped din Bucureşti, a spus, bine, să fie transferat, îl preiau la Bucureşti, dar mai întâi să fie internat la Balş pentru a fi evaluat din punct de vedere infecţios. Eu am discutat cu domnul profesor Străinu Cercel să mi se dea acordul pentru transfer, dânsul a fost de acord”, a explicat Adrian Molnar.

El a precizat că acest transfer fusese stabilit iniţial pentru miercuri dimineaţă.

„Ieri, pentru că era o aeronavă care venea de la Budapesta la Bucureşti şi putea să se oprească la Cluj, am acceptat ca să se facă cu câteva ore mai devreme, pentru că astăzi dimineaţă era discuţia să fie transferat la Bucureşti iniţial. Ne-am dat acordul să fie transferat în cursul serii de ieri. Aeronava a aterizat la Cluj, a luat pacientul şi l-a dus la Bucureşti. Deci totul s-a făcut în urma înţelegerilor şi discuţiilor şi tot acest demers era cunoscut la Bucureşti şi acceptat şi asumat de familie şi de medicii care au acceptat transferul”, a mai declarat directorul medical de la Institutul Inimii.

Adrian Molnar a fost întrebat cât de gravă este această infecţie. „Este o situaţie destul de severă”, a precizat medicul.

Întrebat dacă această infecţie îi poate pune viaţa în pericol, Adrian Molnar a răspuns afirmativ.