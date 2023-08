FILM Luni, 21 August 2023, 10:42

„Barbie”, filmul care a făcut furori în cinematografe în ultimele două luni, a pierdut prima poziție în clasamentul box office în fața unui alt film distribuit de Warner Bros., relatează revista Variety, citată de News.ro.

Margot Robbie si Ryan Gosling in „Barbie” Foto: LMK / IPA / Profimedia Images

​Blue Beetle, un nou film cu supereroi produs de DC Studios, a detronat Barbie la box office-ul nord-american, în ciuda unui debut mai slab cu încasări de 25,4 milioane de dolari în cinematografele din America de Nord.

Regizat de Ángel Manuel Soto, filmul îl are în centru pe Jaime Reyes, absolvent de facultate, care este ales să devină gazda simbiotică a unei străvechi relicve biotehnologice extraterestre care îl transformă în supereroul cunoscut sub numele de Blue Beetle.

La nivel internaţional, Blue Beetle, cu Xolo Maridueña în rolul simbiotului extraterestru, a adăugat 18 milioane de dolari din 63 de pieţe. Cu 43 de milioane de dolari la nivel global, este unul dintre cele mai slabe începuturi din istoria DC Cinematic Universe.

The Flash, anteriorul film cu supereroi al DC Studios a avut și el încasări cu mult sub așteptări după lansarea sa înspre sfârșitul lunii iunie, încă un semn că filmele cu supereroi au început să lase publicul rece.

Blue Beetle a costat peste 100 de milioane de dolari pentru a fi produs şi multe alte milioane pentru a fi promovat, aşa că va trebui să sfideze cotele din box office pentru a-şi justifica preţul. Este al treilea film DC din 2023 care se prăbuşeşte din start, după The Flash (55 de milioane de dolari în primul weekend de la lansare) și Shazam: Furia zeilor (30,1 milioane) în luna martie.

O a patra adaptare DC, Aquaman and the Lost Kingdom, este programată să fie lansată în decembrie, înainte ca noii şefi ai DC Studios, James Gunn şi Peter Safran, să redirecţioneze universul benzilor desenate conform planurilor făcute după preluarea conducerii studioului.

„Barbie” cade pe poziția a doua în clasamentul box office după ce a scris istorie

După patru weekenduri consecutive pe primul loc, Barbie a coborât pe locul al doilea, cu 21,5 milioane de dolari din 4.003 cinematografe, un rezultat uriaş în acest moment al proiecţiei sale în cinematografe.

După cinci săptămâni de la lansare, comedia fantastică a Gretei Gerwig a generat 567 de milioane de dolari şi va depăşi în curând animaţia The Super Mario Bros. Movie (574 de milioane de dolari), produsă de Universal, ca cea mai mare lansare a anului pe piața nord-americană.

De altfel, Barbie a depășit acest lungmetraj bazat pe jocul video Super Mario la capitolul încasări în weekendul de debut, stabilind o serie de recorduri în cele aproape două luni în care a fost în fruntea clasamentului box office. Printre acestea se numără:

cea mai puternică lansare pentru un regizor de sex feminin, Greta Gerwig devenind apoi prima regizoare cu încasări de peste un miliard de dolari grație unui singur lungmetraj;

cea mai puternică lansare pentru un film bazat pe jucării, depășind Toy Story 4 la acest capitol;

cea mai puternică lansare din istorie pentru un film distribuit de Warner Bros.;

filmul cu cele mai mari încasări atât din cariera actriție Margot Robbie, cât și a actorului Ryan Gosling;

filmul cu cele mai mari încasări din istoria Warner Bros., depășind astfel The Dark Knight.

Oppenheimer realizează în schimb încasări peste așteptări în cinematografe

Oppenheimer a ocupat locul al treilea în clasamentul box office din America de Nord, cu 11 milioane de dolari în al cincilea weekend de la lansare, ducând vânzările de bilete la 286 de milioane de dolari.

Drama istorică cu rating R a depăşit 700 de milioane de dolari în box office-ul mondial în weekend, depăşind Interstellar din 2014 (714 milioane de dolari) şi devenind al patrulea film cu cele mai mari încasări al regizorului Cristopher Nolan.

Filmul despre „părintele” bombei atomice a devenit astfel a patra cea mai mare lansare a anului, după The Super Mario Bros. Movie (1,35 miliarde de dolari), Barbie (1,27 miliarde de dolari) şi Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (845 de milioane de dolari).

În timp ce numeroase filme îndelung așteptate au dezamăgit la box office anul acesta, inclusiv ultimele lungmetraje Indiana Jones și Mission Impossible, după ce nu au reușit să își recupereze costurile din încasările obținute în cinematografe, Oppenheimer a depășit așteptările tuturor analiștilor în privința veniturilor aduse de un film de acest gen.

