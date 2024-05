FILM Vineri, 10 Mai 2024, 15:47

Femeia care a inspirat povestea de hărțuire din „Baby Reindeer”, serialul care s-a bucurat de un succes uriaș pe Netflix după premiera sa luna trecută, și-a dezvăluit identitatea reală și acuză că a primit amenințări cu moartea din cauza seriei, relatează IndieWire.

In serialul Netflix personajul Marthei este jucat de actrita britanica Jessica Gunning Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Serialul Baby Reindeer, tradus pentru clienții din România drept Micuțul meu ren, a fost creat de scriitorul, comediantul și actorul scoțian Richard Gadd, care joacă și rolul principal în miniseria originală a Netflix.

Miniseria cu 7 episoade se bazează pe propria experiență a lui Gadd, un scriitor, comediant și actor scoțian, cu un caz de hărțuire. În seria Netflix numele său este schimbat în „Donny Dunn”, acesta fiind urmărit și hărțuit de o femeie mai în vârstă numită în serial „Martha Scott”, după ce i-a oferit o ceașcă de ceai la barul la care lucrează.

La fel ca în cazul protagonistului, numele hărțuitoarei a fost schimbat în producția Netflix. Gadd și ceilalți producători au schimbat de asemenea și alte detalii din poveste față de evenimentele din viața reală tocmai pentru a proteja persoanele implicate.

Fanii serialului Netflix au încercat să afle cine este femeia care a inspirat povestea sa

Însă succesul peste toate așteptările de care s-a bucurat Baby Reindeer după lansarea sa pe Netflix în data de 11 aprilie a generat un interes major față de povestea reală din spatele seriei și i-a făcut pe unii dintre fanii săi să declanșeze o veritabilă „vânătoare” în mediul online pentru a identifica femeia care l-a hărțuit pe Gadd.

„Internauții mi-au dat de urmă și m-au hăituit și m-au amenințat cu moartea”, a declarat acum femeia, ea dezvăluind într-un amplu interviu acordat joi prezentatorului TV britanic Piers Morgan că se numește Fiona Harvey.

În interviul care durează aproape o oră ea neagă că l-a hărțuit pe Gadd, dar afirmă că a fost forțată să își dezvăluie identitatea din cauza situației create.

„Deci nu a fost cu adevărat o alegere. Am fost forțată să fac acest lucru”, spune ea.

Adevărata „Martha” din „Baby Reindeer” spune că creatorul serialului suferă de probleme psihiatrice

Harvey l-a atacat de asemenea în termeni duri pe Gadd, afirmând că este de părere că acesta suferă de „probleme psihiatrice grave”.

Despre serial ea spune că este „o operă de ficțiune, o hiperbolă”, care are doar două elemente veridice: că creatorul său se numește Richard Gadd și că acesta a lucrat ca barman.

„Poate că ar trebui să fie mai atent la sine ca o persoană care are nevoie de ajutor. Da, cred că mereu a avut nevoie de asta. Dacă a existat un pretins viol sau dacă acel viol a fost real sau conceput în mintea sa, asta cred că l-ar face și mai bolnav”, a mai spus Fiona Harvey.

Ea a ales să își dezvăluie identitatea la doar câteva zile după ce Gadd a făcut noi comentarii privind cazul de hărțuire prin care a trecut, declarând că a simțit un fel de „empatie toxică” față de femeie și că o consideră pe aceasta o victimă.

Ce a spus actorul Richard Gadd despre femeia care l-a hărțuit

„Cred că mă zbat cu un fel de empatie toxică care mă face să simt pentru mulți oameni. Îmi amintesc când eram urmărit, a fost fără încetare și părea că este peste tot, și am simțit că viața mea nu funcționează în mod real”, a declarat Gadd într-un eveniment de tip Q&A organizat marți la Los Angeles, potrivit THR.

„Însă în același timp am avut aceste puseuri incredibile de durere în care îmi părea rău pentru ea. Nu am văzut-o niciodată drept o persoană rea. Am văzut pe cineva care a fost pierdut de sistem, serios”, a explicat actorul.

„Am văzut pe cineva care avea nevoie de ajutor și nu îl primea. La sfârșitul zilei ea este doar o persoană care suferă mult”, a adăugat el.

Luna trecută Gadd a spus într-un interviu acordat ziarului The Independent că a fost șocat că hărțuitoarea sa nu a primit ajutor din partea autorităților și a dat vina pe tăierea bugetelor pentru serviciile publice din Marea Britanie.

Lansat cu aproape o lună în urmă, Baby Reindeer a dominat de atunci clasamentul celor mai vizionate seriale ale Netflix. Potrivit ultimelor date publicate de platforma americană de streaming, în perioada 29 aprilie-5 mai serialul lui Gadd a înregistrat 73.600.000 de ore de vizionare, aproape triplu comparativ cu următoarea serie din clasament, A Man in Full: Limited Series.

Succesul Baby Reindeer este comparabil cu cel înregistrat recent de Netflix cu serialul său Griselda, inspirat de povestea reală a „Nașei cocainei”, sau filmul Leave The World Behind, lansat în decembrie anul trecut.