„Wonka”, a treia adaptare cinematografică a uneia dintre cele mai îndrăgite cărți pentru copii din toate timpurile, a debutat pe prima poziție la box office cu Timothée Chalamet în rolul excentricului ciocolatier și o distribuție stelară, relatează revista Variety.

Timothee Chalamet, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson şi Hugh Grant se numara printre actorii din „Wonka” Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Cu încasări de 39 de milioane de dolari în weekend în cinematografele din America de Nord și vânzări de bilete în valoare de 150 de milioane de dolari la nivel mondial, Wonka s-a bucurat de un debut solid.

Însă, având un buget de 125 de milioane de dolari și costuri de promovare pe măsură, va avea nevoie să continue să atragă spectatori în cinematografe în perioada sărbătorilor de iarnă și la începutul anului viitor, cum însă se întâmplă de regulă cu marile titluri lansate în decembrie.

În acest sens, este promiţător faptul că Wonka a obţinut un scor „A-” la CinemaScore din partea publicului. Criticii au fost de asemenea generoși, filmul având o rată a aprobării de 83% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Variety notează că acestea sunt semne că lungmetrajul va putea rezista în faţa concurenţei ce urmează să apară luna decembrie, cum ar fi filmul de animație Migration de la studiourile Universal şi Illumination sau Aquaman și Regatul Pierdut, cu Jason Momoa în rolul principal.

Wonka contribuie la consolidarea succesului lui Chalamet, al treilea actor care îl interpretează pe îndrăgitul personaj din cartea pentru copii a lui Roald Dahl și pe care actorul american Gene Wilder l-a interpretat pentru prima oară în filmul Willy Wonka şi fabrica de ciocolată din 1971 şi pe care Johnny Depp l-a întruchipat ulterior în remake-ul din 2005.

În vârstă de 27 de ani, Chalamet a devenit unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood după ce l-a interpretat pe Paul Atreides în filmul Dunelansat în urmă cu doi ani. În Wonka, un film prolog pentru celelalte două lungmetraje cu Wilder și Depp, Chalamet este însoțit de o distribuție stelară cu nume ca Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson şi Hugh Grant.

Wonka, singura apariție majoră la box office weekendul acesta

În condiţiile în care Wonka a fost singurul lungmetraj major apărut weekendul acesta, filmele Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes de la studioul Lionsgate şi The Boy and the Heron al regizorului japonez Hayao Miyazaki, la rândul lor foste lidere ale box office-ului, au completat clasamentul de weekendul acesta.

Pe locul al doilea, prequel-ul The Hunger Games a adăugat 6,1 milioane de dolari din 3.291 de săli de cinema în al cincilea weekend de la lansare. Filmul s-a menţinut în mod impresionant pe primele două poziţii de la debutul său din noiembrie şi a generat până în prezent 145 de milioane de dolari pe plan intern şi 300 de milioane de dolari la nivel global.

The Boy and the Heron, liderul de săptămâna trecută al box office-ului, a coborât pe poziția a treia, cu încasări de 5,1 milioane de dolari din 2.325 de cinematografe. The Boy and the Heron a fost lansat în Japonia vara aceasta fără nicio formă de promovare tradițională, producătorii mizând pe numele lui Miyazaki, o legendă a cinematografiei japoneze, să atragă spectatorii în sălile de cinema.

Primul trailer pentru film a fost lansat abia în luna septembrie, după ce acesta a avut premiera internațională la Festivalul Internațional de Film de la Toronto.

Godzilla minus unu, un film din „MonsterVerse” în limba japoneză, s-a clasat pe poziția a patra, cu încasări de 4,8 milioane de dolari, din 2.622 de săli de cinema. A fost un succes pentru acest gen, obţinând până acum 30 de milioane de dolari pe plan intern, la un buget de 15 milioane de dolari.

Filmul Trolls Band Together, de la Universal şi DreamWorks Animation, a ocupat locul cinci, cu 4 milioane de dolari. După cinci săptămâni de la lansare, musicalul jukebox a adunat 88,6 milioane de dolari în America de Nord şi 183 de milioane de dolari în întreaga lume.

În lansare limitată, The Zone of Interest, de la studioul independent A24, a debutat cu 124.791 de dolari în patru cinematografe din New York şi Los Angeles. A adus 31.198 de dolari din fiecare cinema, ceea ce studioul raportează ca fiind cea mai bună medie pe sală pentru un film într-o limbă străină de la lungmetrajul sud-coreean Parasite, premiat cu Oscar în 2020.

Filmul obsedant al lui Jonathan Glazer, o dramă plasată la Auschwitz despre banalitatea răului, speră, de asemenea, să se regăsească în cursa pentru premii. Zona de interes, care a câştigat Marele Premiu la Festivalul de Film de la Cannes şi a fost nominalizat la trei premii Globul de Aur, va rămâne pe patru ecrane pe toată perioada sărbătorilor, urmând ca în ianuarie să înceapă o extindere la nivel naţional.

