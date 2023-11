FILM Luni, 20 Noiembrie 2023, 11:54

„The Marvels”, ultimul film cu supereroi lansat de Marvel, a pierdut după doar o săptămâna prima poziție din clasamentul box office în fața ultimului lungmetraj al unei francize care a obținut încasări de trei miliarde de dolari de-a lungul anilor, relatează revista Variety și Agerpres.

Secventa din „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, primul film al francizei The Hunger Games după o pauză de 8 ani, s-a instalat pe prima poziţie în box-office-ul nord-american în primul său weekend de la lansarea în cinematografe, cu încasări de 44 de milioane de dolari obţinute de vineri până duminică, conform estimărilor date publicităţii duminică de firma specializată Exhibitor Relations, transmite AFP.

The Ballad of Songbirds and Snakes, un film prequel pentru franciza The Hunger Games, are „cifre foarte bune” pentru un de film de acţiune prolog şi ar trebui să se bucure de succes la nivel internaţional, a declarat pentru AFP David Gross, expert în industrie la Franchise Entertainment Research.

Cele 4 filme The Hunger Games anterioare, lansate între 2012 și 2015, au obținut la nivel mondial încasări totale de 2.968.191.442 de dolari, din care aproape jumătate pe piața din America de Nord. Franciza a depășit acum borna de 3 miliarde de dolari în încasări grație noului lungmetraj.

Pe afişul celui de-al cincilea film din această saga figurează Tom Blyth, în rolul lui Coriolanus Snow (personaj interpretat de Donald Sutherland în primele filme), Rachel Zegler, dar şi Peter Dinklage şi Jason Schwartzman. Intriga se derulează în jurul celei de-a zecea ediţii a Jocurilor Foamei, în universul distopic din Panem.

Ultimul film al Marvel a căzut deja pe poziția a treia la box office

O altă lansare de weekendul acesta, Trolls Band Together, a intrat direct pe locul secund în clasament, cu încasări de 30,6 milioane de dolari.

Acest film de animaţie relatează povestea lui Branch şi a trupei de băieţi pe care a format-o împreună cu fraţii săi. Când unul dintre ei este răpit, Branch şi iubita lui Poppy pleacă în căutarea lui.

Declinul a continuat însă pentru filmul cu supereroi The Marvels de la studioul Marvel deținut de Disney, care după un debut mai mult decât dezamăgitor, săptămâna trecută, ocupă în prezent locul al treilea în clasament (10,2 milioane de dolari).

Situația reprezintă un veritabil dezastru pentru Marvel, filmul având în weekendul de debut de săptămâna trecută cele mai slabe încasări din istoria studioului de film înființat pentru a aduce pe marele ecran benzile desenate ale francizei.

În acest lungmetraj, Carol Danvers, alias „Captain Marvel” (Brie Larson), are parte de două partenere din serialele WandaVision şi Miss Marvel de pe Disney+: Monica Rambeau, interpretată de Teyonah Parris, şi Kamala Khan, personaj jucat de Iman Vellani.

Cele trei femei sunt nevoite să facă echipă pentru a salva Universul după ce, fără să vrea, fac schimb de corpuri în timp ce îşi folosesc puterile, ca urmare a unei anomalii.

La cum se prezintă însă acum lucrurile cele 3 nu vor reuși să salveze nici măcar costurile pe care Marvel le-a avut cu producția lungmetrajului, fără a mai vorbi de cele de la nivel mondial pentru promovarea sa.

Două filme horror completează primele 5 poziții din clasamentul încasărilor în cinematografe

Thanksgiving se situează pe locul al patrulea la box-office după primul său weekend în cinematografe (10,2 milioane de dolari).

Acţiunea filmului, care face parte din genul horror, are loc într-un orăşel din nord-estul Statelor Unite, terorizat de un ucigaş cu topor în timpul celebrei sărbători nord-americane.

Pe locul al cincilea se află un alt film de groază, Five Nights at Freddy's, cu încasări de 3,5 milioane de dolari. Filmul lansat la sfârșitul lunii octombrie, la rândul său un fost lider al box office-ului, a luat prin surprindere pe toată lumea, obținând încasări cu mult peste așteptările analiștilor.

Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele filme:

6. Winter Break (2,7 milioane de dolari);

7. Next Goal Wins (2,5 milioane de dolari);

8. Taylor Swift: The Eras Tour (2,4 milioane de dolari);

9. Priscilla (2,3 milioane de dolari);

10.Killers of the Flower Moon (1,9 milioane de dolari).

