​„The Marvels”, cel mai recent film din universul cinematografic Marvel, a înregistrat un eșec de proporții la box office, obținând în weekendul de lansare cele mai slabe încasări din istoria francizei, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Secventa din filmul „The Marvels” Foto: Marvel / Planet / Profimedia Images

Cu încasări de doar 47 de milioane de dolari în weekendul de lansare, The Marvels a devenit astfel cel mai slab din cele 33 de filme Marvel lansate în ultimii 15 ani în ceea ce privește biletele vândute în cinematografe.

Cu nume precum Brie Larson care nu au putut promova filmul din cauza grevei actorilor de la Hollywood (care în cele din urmă s-a încheiat vineri), The Marvels nu a reuşit nici măcar să egaleze estimările dezamăgitoare de 60 - 65 de milioane de dolari.

Doar alte două filme din această serie extinsă (The Marvels este cel de-al 33-lea episod în 15 ani) au avut un debut mai slab cu încasări de 60 de milioane de dolari: The Incredible Hulk din 2008, cu 55,4 milioane de dolari, şi Ant-Man din 2015, cu 57,2 milioane de dolari.

„O prăbușire fără precedent” pentru un film Marvel

The Marvels nu a fost pe măsura aşteptărilor nici în box office-ul internaţional, cu 63,3 milioane de dolari din 51 de teritorii, pentru un start mondial de 110 milioane de dolari. Disney spera să genereze cel puţin 140 de milioane de dolari la nivel global în acest weekend.

Producția filmului a costat aproximativ 220 de milioane de dolari, în timp ce 100 de milioane de dolari au fost investiți pentru promovare în întreaga lume.

„Este o prăbuşire fără precedent a box office-ului Marvel”, a declarat David A. Gross, care conduce firma de consultanţă cinematografică Franchise Entertainment Research. „Grevele au afectat marketingul filmului, dar nu asta explică aceste cifre”.

The Marvels, regizat de Nia DaCosta şi avându-i ca protagonişti pe Brie Larson, Teyonah Parris şi Iman Vellani, este continuarea blockbusterului de un miliard de dolari Captain Marvel din 2019. Filmul nu s-a apropiat nici pe departe de debutul de 153 de milioane de dolari al predecesorului său.

Un weekend fără mari noutăți la box office-ul nord-american

Five Nights at Freddy's, liderul neașteptat la box office în anterioarele două săptămâni, a coborât pe locul al doilea, cu 9 milioane de dolari din 3.694 de cinematografe. Adaptarea horror a jocului video cu același nume, produsă de studiourile Universal şi Blumhouse, a generat până acum 127 de milioane de dolari în America de Nord şi 215 milioane de dolari în întreaga lume.

Pe locul al treilea,The Eras Tour al lui Taylor Swift a adăugat încă 5,9 milioane de dolari din 2.484 de săli în al cincilea weekend de la lansare. Filmul-concert, produs de Swift şi distribuit de AMC Theatres, a avut încasări de 172,5 milioane de dolari în America de Nord şi 240,9 milioane de dolari la nivel global.

În box office-ul intern, The Eras Tour a depăşit încasările Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (172 de milioane de dolari) şi Transformers: Rise of the Beasts (157 milioane de dolari).

În curând va depăşi Indiana Jones and the Dial of Destiny (174 milioane de dolari) ca fiind al 11-lea cel mai mare film al anului.

Filmul biografic despre Priscilla Presley al Sofiei Coppola, Priscilla, a rămas pe locul al patrulea, cu 4,79 milioane de dolari din 2.361 de săli de cinema, cu o scădere de 10% faţă de weekendul precedent. Este o menţinere impresionantă pentru filmul A24, care a generat până acum 12,7 milioane de dolari.

Ultimul film al lui Martin Scorsese continuă să dezamăgească în cinematografe

Filmul Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, a ajuns pe locul cinci, cu 4,6 milioane de dolari din 3.357 de locaţii, în al patrulea weekend de la lansare.

Vânzările de bilete pentru epopeea de 200 de milioane de dolari, cu Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro în rolurile principale, au înregistrat o scădere de 34%. Până în prezent,

Killers of the Flower Moon a avut încasări de 59,9 milioane de dolari pe plan intern şi 137 de milioane de dolari pe plan mondial, o dezamăgire uriașă pentru producători.

