„Taylor Swift: The Eras Tour”, filmul-concert al cântăreței americane Taylor Swift a confirmat așteptările analiștilor privind revitalizarea box office-ului pe sfârșit de an, debutând pe prima poziție în clasament cu încasări „gigantice”, relatează France24 și Agerpres.

Fana a lui Taylor Swift in fata unui cinematograf AMC Foto: Dia Dipasupil / Getty Images / Profimedia

Realizat în timpul turneului mondial al cântăreței, filmul a obţinut încasări de 96 de milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii în Statele Unite şi Canada, potrivit estimărilor.

„Acesta este un debut extraordinar”, a declarat pentru AFP analistul David A. Gross de la compania Franchise Entertainment Research.

Gross subliniază că este vorba de „nişte cifre gigantice”, chiar dacă unele estimări se așteptau la încasări puțin mai mari în primul weekend pentru The Eras Tour. Însă filmul lui Taylor Swift obținuse încă din data de 5 octombrie încasări de peste 100 de milioane de dolari la box office grație biletelor cumpărate în regim de pre-comandă.

Până acum, cele mai mari încasări obţinute de lungmetraje realizate în timpul unor turnee muzicale fuseseră stabilite de cântăreţul canadian Justin Bieber, cu filmul Never Say Never, care a obţinut în total 73 de milioane de dolari în 2011, şi de filmul This Is It, lansat la câteva luni după moartea megastarului Michael Jackson în 2009 şi care a obţinut 72,1 milioane de dolari.

Taylor Swift a doborât aceste recorduri în doar trei zile, ceea ce a făcut ca weekendul trecut să fie cel mai bun din box-office-ul nord-american de la lansarea simultană din această vară a filmelor Barbie şi Oppenheimer.

Reprezentanţii lanţului de cinematografe AMC, care distribuie filmul cu Taylor Swift, i-au încurajat pe spectatori să danseze, să cânte şi, în manieră generală, să se comporte ca şi cum ar asista la un concert adevărat.

Filmul lui Taylor Swift a surclasat de departe celelalte filme în clasamentul box office

Pe locul al doilea în box-office-ul nord-american, la mare distanţă de filmul lui Swift în ceea ce privește încasările, s-a clasat The Exorcist: Believer, liderul de săptămâna trecută, cu venituri de 11 milioane de dolari, potrivit companiei de specialitate Exhibitor Relations.

Leslie Odom Jr. şi Ann Dowd apar pe afişul acestui nou film horror, lansat la 50 de ani după producţia originală.

Pe locul al treilea se află un alt lider recent al clasamentului box office, filmul de animaţie pentru copii PAW Patrol: The Mighty Movie, cu încasări de 7 milioane de dolari de vineri până duminică.

Locul al patrulea este ocupat de filmul horror Saw X, cu încasări de 5,7 milioane de dolari şi care a beneficiat de cronici pozitive în presa de specialitate.

Filmul SF The Creator, în care actorii John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe şi Allison Janney se luptă cu o inteligenţă artificială, ocupă poziţia a cincea cu încasări de 4,3 milioane de dolari.

Primele 10 poziții din din clasamentul box office nord-american este completat de următoarele filme:

6. A Haunting in Venice (2,05 milioane de dolari);

7. The Blind (2,02 milioane de dolari);

8. The Nun II (1,6 milioane de dolari);

9. The Equalizer 3 (960.000 de dolari);

10. Dumb Money (920.000 de dolari).

