FILM Vineri, 06 Octombrie 2023, 13:20

0

Vânzările de bilete comercializate în regim de pre-comandă pentru filmul cu Taylor Swift, turnat în timpul primei părţi a turneului ei „Eras Tour”, au depăşit pragul de 100 de milioane de dolari la nivel mondial şi au stabilit deja un nou record de încasări, deși el nici măcar nu a apărut încă în cinematografe, relatează AFP și Agerpres.

Taylor Swift Foto: Valerie Macon / AFP / Profimedia Images

Lansarea filmului Taylor Swift - The Eras Tour este programată să aibă loc pe 13 octombrie în 8.500 de cinematografe din 100 de ţări.

Potrivit datelor publicate de lanțul cinematografic AMC, lungmetrajul cântăreței americane a devenit deja filmul-concert cu cele mai mari încasări obţinute vreodată, detronând Justin Bieber: Never Say Never, lansat în 2011 şi care a obţinut încasări de 99 de milioane de dolari.

This Is It, care a avut încasări de 261 milioane de dolari în box-office-ul mondial, nu este considerat un film-concert, întrucât acea producţie a documentat doar pregătirile pentru concerte întreprinse de cântăreţul Michael Jackson, care a murit însă înainte de începerea turneului.

Iniţial, filmul Taylor Swift - The Eras Tour trebuia să fie lansat doar în Statele Unite, însă cântăreaţa americană a ales în cele din urmă să facă din acest proiect un eveniment mondial, deşi turneul ei conţine şi o parte a doua, anul viitor, cu zeci de concerte programate în America de Sud, Australia, Asia, Europa, precum şi în Statele Unite şi Canada.

Taylor Swift doboară record după record în ceea ce privește încasările

Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al grupului AMC a precizat că încasările de 100 de milioane de dolari au fost obţinute de toate cinematografele care vor difuza filmul, inclusiv de reţelele Cineplex din Canada şi Cinepolis din Mexic.

Din cele 8.500 de cinematografe vizate, 4.000 se află în America de Nord.

Recordul absolut de încasări obţinute de un film în primul său weekend de proiecţii din luna octombrie în America de Nord este de 96 de milioane de dolari şi a fost stabilit de lungmetrajul Joker în 2019.

Filmul lui Swift va avea o durată de două ore şi 48 de minute, conținând imagini filmate în timpul celor trei concerte pe care cântăreața le-a susţinut pe SoFi Stadium din Inglewood, un oraş de la periferia metropolei Los Angeles, la începutul lunii august.

Anunțat în noiembrie 2022, turneul mondial „Eras” al artistei americane conţine, pentru moment, 146 de concerte. El a atras un interes uriaș în Statele Unite, unde economiștii au început să analizeze inclusiv efectele sale asupra economiei americane.

Potrivit Pollstar, o revistă dedicată artiştilor în viaţă, fiecare concert al vedetei pop americane generează încasări de 13 milioane de dolari, ceea ce înseamnă că încasările totale ce vor fi obţinute de turneul ei mondial vor fi de aproximativ 1,9 miliarde de dolari. Niciodată până acum un artist individual sau un grup nu a depăşit pragul simbolic de 1 miliard de dolari dintr-un turneu.