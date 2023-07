MAGAZIN Luni, 17 Iulie 2023, 14:58

Turneul „Eras” al cântăreței Taylor Swift, care include 131 de concerte în 17 țări de pe 5 continente, a atras atenția Fed, banca centrală de la Washington, datorită impactului notabil al acestuia asupra economiei americane, relatează Markets Insider.

Taylor Swift Foto: Valerie Macon / AFP / Profimedia Images

Turneul care a atras sute de mii de cetățeni americani înspre orașele în care au fost organizate concerte a dus recent la o creștere vertiginoasă a încasărilor înregistrate de hotelurile din orașul Philadelphia.

„În pofida revenirii lente a turismului în regiune, luna mai a fost cea mai puternică pentru veniturile hotelurilor din Philadelphia de la începutul pandemiei, în mare parte datorită unui val de vizitatori pentru concertele lui Taylor Swift în oraș”, scrie Fed în cel mai recent raport al său.

Swift a avut 3 concerte în Philadelphia, pe 12, 13 și 14 mai.

Potrivit datelor platformei booking.com, prețurile pentru o cazare de o noapte au crescut de peste 3 ori în unele orașe înaintea concertelor sale, printre acestea numărându-se Pittsburgh, Minneapolis și Kansas City.

Weekendul acesta turneul lui Swift a ajuns în Denver, o estimare făcută de Common Sense Institute sugerând că cele două concerte susținute de ea în acest oraș american cunoscut pentru industria sa auto ar putea genera 140 de milioane de dolari pentru PIB-ul statului Colorado.

„Numărul total al concertelor din turneul lui Taylor Swift în SUA ar putea genera un consum de 4,6 miliarde de dolari, mai mare decât PIB-ul a 35 de țări”, estimează aceeași sursă.

Taylor Swift doboară record după record în SUA

Ultimul raport Fed în care este menționat efectul concertelor interpretei asupra economiei americane a fost publicat cu doar câteva zile înainte ca aceasta să bifeze o nouă performanță remarcabilă.

​Taylor Swift a devenit prima femeie, şi doar al treilea artist din istorie care are patru albume în Top 10 al US album chart simultan. Ea a depăşit totodată un record stabilit de Barbra Streisand, devenind artista cu cele mai multe albume No 1 din istorie.

Albumele lui Swift reprezintă acum patru dintre cele mai bune cinci debuturi din ultimii cinci ani, albumul 30 al lui Adele din 2021 fiind pe locul patru, chiar înaintea lui „Speak Now”.

Noua reușită a cântăreței americane vine după ce în luna noiembrie a anului trecut ea a intrat în istoria muzicii, devenind primul artist care a acaparat simultan toate cele zece locuri din topul melodiilor din SUA, grație albumului său „Midnights”.

Ultimul artist care s-a apropiat de această reușită a fost Drake, care a ocupat nouă dintre cele mai râvnite locuri în septembrie 2021. Lansarea celui de-al zecelea album al lui Swift a blocat Spotify timp de câteva ore, dar „Midnights” a stabilit totuşi un record ca fiind cel mai difuzat album într-o zi, potrivit platformei.