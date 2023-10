FILM Luni, 02 Octombrie 2023, 10:21



Continuarea animaţiei Paramount „PAW Patrol: The Mighty Movie”, un film pentru toată familia, s-a clasat pe primul loc în box office-ul nord-american la debut, obţinând în weekend un profit solid de 23 de milioane de dolari din 3.989 de săli nord-americane, scrie revista Variety, citată de News.ro.

„The Creator” a fost unul dintre cele mai asteptate filme sci-fi ale lui 2023, insa a debutat dezamagitor la box office Foto: Walt Disney Pictures / AFP / Profimedia Images

Aceste vânzări de bilete au fost mai mult decât suficiente pentru a domina celelalte trei noi lansări la nivel naţional, mult mai așteptate: macabrul Saw X de la Lionsgate, thrillerul SF The Creator de la Disney şi New Regency, şi Dumb Money de la Sony, inspirat de fenomenul GameStop.

Cu recenzii decente şi scoruri de audienţă puternice, continuarea PAW Patrol a obținut încasări aproape duble față de PAW Patrol: The Movie (2021), care a debutat cu încasări de 13 milioane de dolari, în timp ce a fost difuzat simultan în streaming pe Paramount+.

Cea mai nouă aventură bazată pe popularul show TV pentru copii de la Nickelodeon s-a lansat şi la box office-ul internaţional cu 23,1 milioane de dolari, ajungând la un total global de 46,1 milioane de dolari.

PAW Patrol: The Mighty Movie, coprodus de Spin Master Entertainment, a costat 30 de milioane de dolari.

Ultimul film Saw, abia pe poziția a doua la box office

Saw X a ocupat locul al doilea cu 18 milioane de dolari, un start impresionant pentru cea de-a zecea intrare în lunga serie horror.

Nu este cel mai mare debut al grupului, care aparţine încă lui Saw III din 2006 (33 de milioane de dolari), dar s-a îmbunătăţit faţă de cele două tranşe anterioare, spinoff-ul Spiral din 2021 (8,7 milioane de dolari) şi Jigsaw din 2017 (16,6 milioane de dolari).

La box office-ul internaţional, Saw X a strâns 11,3 milioane de dolari din 50 de teritorii, pentru un total estimat la nivel mondial de 29,3 milioane de dolari. A costat doar 13 milioane de dolari, aşa că va fi profitabil pentru susţinătorii săi până la finalul difuzării în cinematografe.

„Paw Patrol 2” a depășit încă două dintre cele mai așteptate filme ale finalului de an

The Creator, regizat de Gareth Edwards şi cu John David Washington în rolul liderului unui război între oameni şi inteligenţa artificială, s-a clasat pe locul al treilea, cu 14 milioane de dolari, sub aşteptări pentru filmul cu un buget de 80 de milioane de dolari.

Cumpărătorii iniţiali de bilete au fost în proporţie de 69% bărbaţi, în timp ce 78% au avut peste 25 de ani.

Salvarea filmului ar putea veni la box office-ul internaţional, unde lungmetrajul a debutat cu încasări de 18,2 milioane de dolari - fără a include China, Japonia şi Coreea.

Abia pe poziția a şaptea la box office-ul intern, Dumb Money a înregistrat un eşec cu 3,5 milioane de dolari, în timp ce drama s-a extins la 2.837 de săli după două săptămâni de lansare limitată. Unii analişti sugerează că ploaia torenţială care s-a abătut vineri asupra oraşului New York şi care a forţat unele cinematografe să se închidă pentru o zi a avut un impact mai mare asupra Dumb Money în comparaţie cu celelalte oferte din acest weekend.

„Această poveste are un interes deosebit în New York. Este vorba despre tranzacţiile bursiere şi despre Wall Street”, spune Gross. „Cu vremea extremă care a încetinit acea piaţă, aceste cifre sunt în scădere”, a adăugat el.

Cu toate acestea, merită menţionat că filmul a obţinut 1,3 milioane de dolari vineri şi 1,3 milioane de dolari sâmbătă, când s-au redeschis cinematografele din zona New York-ului. Duminică a adăugat aproximativ 900.000 de dolari.

De asemenea, nu ajută nici faptul că distribuţia formată din celebrităţi, printre care Seth Rogen, Paul Dano, Pete Davidson şi America Ferrera, nu are voie să promoveze filmul, care relatează bătălia mai ciudată decât ficţiunea dintre investitorii Reddit şi magnaţii de pe Wall Street pentru acţiunile GameStop, în timpul actualei greve a sindicatului SAG-AFTRA, care reprezintă actorii de la Hollywood.

Chiar dacă greva scenariștilor de la Hollywood s-a încheiat oficial miercurea trecută, actorii își continuă acțiunea sindicală.

După câteva proiecţii, Dumb Money, cu rating R, a obţinut 7,3 milioane de dolari în box office-ul intern. A costat 30 de milioane de dolari, aşa că orice depreciere nu va fi catastrofală.

Cinematografele se pregătesc pentru filmul-concert al lui Taylor Swift

The Nun II a ocupat locul al patrulea, adăugând 4,6 milioane de dolari în al patrulea weekend de la lansare. Până în prezent, continuarea a generat 76,7 milioane de dolari în box office-ul intern şi 231 de milioane de dolari în întreaga lume.

Încă mai are drumuri de parcurs pentru a egala The Nun original din 2018, cu 117 milioane de dolari în America de Nord şi 366 de milioane de dolari la nivel global. Cu toate acestea, filmul de urmărire a costat 38 de milioane de dolari pentru a fi produs şi a fost practic singurul punct luminos într-o lună septembrie, altfel mohorâtă, la box office.

Deocamdată, cinematografele aşteaptă cu nerăbdare debutul filmului-concert Eras Tour al lui Taylor Swift, care promite să readucă oamenii în cinematografe în masă atunci când va fi lansat la 13 octombrie.