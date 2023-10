FILM Luni, 30 Octombrie 2023, 10:21

Thrillerul „Five Nights at Freddy's”, produs de Universal şi Blumhouse, a spulberat aşteptările la box office cu un debut de 78 de milioane de dolari în weekendul de Halloween, scrie revista Variety, citată de News.ro.

Secventa din filmul „Five Nights at Freddy's” Foto: Universal / Planet / Profimedia Images

Aceste vânzări de bilete sunt cu atât mai impresionante cu cât filmul de groază a fost lansat simultan pe Peacock, unul din serviciile de streaming disponibile doar în Statee Unite.

Este al doilea cel mai bun weekend de deschidere pentru o lansare în streaming de o zi, după filmul Black Widow al Marvel, lansat de Disney cu doi ani în urmă (80 de milioane de dolari în cinematografe). Five Nights at Freddy's a marcat totodată cel mai bun din istorie pentru lansările „hibrid” ale Universal şi Peacock, depăşind filmele sequel Halloween Kills din 2021 (49 de milioane de dolari) şi Halloween Ends din 2022 (40 de milioane de dolari).

Cele mai optimiste prognoze estimau că Five Nights at Freddy's va strânge cel puţin 50 de milioane de dolari, ceea ce ar fi fost oricum un start uriaş pentru acest gen de film. Acum el a devenit însă cel mai bun debut horror al anului, depăşind începuturile unor francize mai cunoscute precum Scream VI (44,4 milioane de dolari) şi The Nun II (32 de milioane de dolari).

Noul lider al box office-ului nord-american a fost eviscerat de critici

Printre numeroasele sale recorduri, Five Nights at Freddy's a obţinut şi al doilea cel mai bun weekend de deschidere pentru o adaptare de joc video, după superproducţia din acest an The Super Mario Bros. Movie (146,3 milioane de dolari).

Bazat pe popularul joc video cu același nume, Five Nights at Freddy's îl are ca protagonist pe Josh Hutcherson în rolul unui paznic de noapte într-un local abandonat, asemănător cu Chuck E. Cheese, care descoperă că mascotele animatronice sunt predispuse la crimă.

Recenzile filmului din partea criticilor sunt absolut îngrozitoare, el având o rată de aprobare de doar 25% pe Rotten Tomatoes, însă asta contează prea puțin pentru producători din moment ce din partea publicului are un neverosimil 88%.

Ținând cont că Five Nights at Freddy's a avut un buget de 20 de milioane de dolari, el se anunță deja drept unul dintre cele mai răsunătoare succese la box office anul acesta, dacă ar fi să ne raportăm la costuri versus încasări.

Ultimul film al lui Martin Scorsese își continuă parcursul sub așteptări în cinematografe

Killers of the Flower Moon al lui Martin Scorsese a înregistrat o scădere abruptă a încasărilor, de 61% în al doilea weekend de la lansare. Filmul, cu Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro în rolurile principale, s-a clasat pe locul al treilea, cu 9 milioane de dolari din 3.632 de săli.

Până în prezent, a generat 40,6 milioane de dolari în box office-ul intern şi 88 de milioane de dolari la nivel global.

La fel ca weekendul trecut, imediat după lansare, Killers of the Flower Moon s-a clasat în urma filmului-concert Taylor Swift: The Eras Tour, care a adăugat 14,7 milioane de dolari în al treilea weekend pe marele ecran.

Rezultatul este cu siguranță unul dezamăgitor pentru studioul Paramount și Scorsese, care a strâns din nou o distribuție stelară pentru cel mai recent film al său: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, precum și actori ca Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons și John Lithgow, printre alții.

În ceea ce privește The Eras Tour, care este distribuit de AMC Theatres, acesta a generat până în prezent 149,3 milioane de dolari în America de Nord şi 203 milioane de dolari la nivel global, deși nu rulează în cinematografe în timpul săptămânii.

A fost lansat și un nou film legat de viața lui Elvis

În rândul lansărilor speciale, Priscilla, de la studioul independent A24, a început în forţă, cu 132.139 de dolari de pe patru ecrane (33.035 de dolari pe ecran) în New York şi Los Angeles. Regizat de Sofia Coppola şi cu Cailee Spaeny şi Jacob Elordi în rolurile principale, filmul urmăreşte viaţa Priscillei Presley şi relaţia ei cu regele Rock and Roll.

Priscilla, un film bine recenzat şi foarte diferit de filmul biografic Elvis, realizat de Baz Luhrmann în 2022, va rula la nivel naţional în cinematografele americane din 3 noiembrie.

Pe locul al patrulea, documentarul creştin After Death despre experienţele din apropierea morţii a încasat 5,1 milioane de dolari în prima săptămână de la lansare.

Imediat după el, The Exorcist - Beliver a obţinut încasări de 3,1 milioane de dolari.

La fel ca originalul, filmul se concentrează pe personaje posedate de forţe supranaturale, cu feţele acoperite de răni, pe o coloană sonoră uneori anxioasă şi cu o apariţie a lui Ellen Burstyn care a jucat în producţia din 1973.

