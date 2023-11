NERD ALERT Duminică, 12 Noiembrie 2023, 09:42

​E oficial: „Highlander” (Nemuritorul) se întoarce ● Warner Bros. nu va mai lansa filmul său „Coyote vs. Acme” cu John Cena ● Nintendo face un film „Legend of Zelda” ● India sugerează că a ajuns în spațiu încă din Antichitate ● Omegle și-a dat duhul ● Netflix a anunțat în sfârșit când apare „Avatar: The Last Airbender” ● GTA VI ar urma să apară anul viitor

E oficial: „Highlander” (Nemuritorul) se întoarce

Cei de la Deadline au dezvăluit în exclusivitate la sfârșitul lunii trecute, citând surse familiare cu discuțiile, că franciza Highlander va fi reînviată după 16 ani și că Henry Cavill și-a dat acceptul pentru a juca într-un nou film bazat pe lungmetrajul original din 1986 cu Christopher Lambert și Sean Connery. Regizor ar urma să fie Chad Stahelski (filmele John Wick) și producător studioul Lionsgate.

Deși Deadline e un site cât se poate de încredere care a dat pe surse numeroase știri din domeniul cinemaului care s-au confirmat ulterior, eu am fost reticent să o preiau până când nu era ceva oficial, tocmai datorită succesului uriaș de care s-a bucurat în România serialul spin-off Highlander (sau Nemuritorul, cum a fost tradus la noi) într-o perioadă în care era cam singurul lucru mai altfel la TV.

Ce s-a schimbat între timp? Păi Joe Drake, președintele Lionsgate, a dezvăluit într-un apel cu investitorii de săptămâna aceasta că un nou film Highlander va fi unul dintre lungmetrajele „de bază” pe care studioul le va lansa în 2026, după cum relatează IGN. Deci faptul că Highlander se va întoarce pe marele ecran e dat ca sigur, fiind deja vehiculat un buget de 100 de milioane de dolari pentru film.

Ceea ce Drake nu a menționat însă e numele lui Cavill, deși aproape toată presa de specialitate de afară scrie că el urmează să fie în film, aproape sigur ca protagonist. E și greu să aduci la bord un nume mai mare, până la urmă. Eu aș fi însă din nou mai circumspect față de informația asta fiindcă 3 ani de zile e o perioadă în care se pot întâmpla multe în lumea cinematografiei (și nu numai).

În fond, Cavill a primit deja un contract (probabil) uriaș de la Amazon pentru a juca în și dezvolta ca producător o franciză bazată pe jocul videoWarhammer 40.000. Apoi, mai sunt și zvonurile că el e printre favoriții să fie următorul James Bond ori orice actor care acceptă să îmbrace costumul lui 007 trebuie să fie de acord să renunțe la alte roluri emblematice cât timp e fața personajului.

E drept că rolul i-ar veni ca o mănușă după cel din The Witcher, dar mai bine să fim circumspecți decât dezamăgiți după aia (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

Warner Bros. nu va mai lansa filmul său „Coyote vs. Acme” cu John Cena

Și drept dovadă la ce spuneam mai sus, Forbes notează că gigantul Warner Bros. Discovery a confirmat vineri că nu va mai lansa Coyote vs. Acme, comedia sa hibrid cu live-action și CGI care urma să se învârtă în jurul unui proces intentat de Wile E. Coyote corporației Acme după ce toate capcanele cumpărate de la aceasta pentru a-l ajuta să îl prindă pe Road Runner au dat greș.

Premisa mi se pare una hilară, Cena urma să îl joace pe avocatul lui Wile Coyote, filmul a fost produs de James Gunn și a avut un buget de 70 de milioane de dolari. Cu toate acestea, el nu va mai vedea lumina zilei, devenind al treilea film pe care noul conglomerat Warner Bros. Discovery decide să nu îl mai lanseze, deși a terminat filmările la el (după Batgirl și un nou film animat Scooby Doo).

Acum, poate te vei întreba de ce ar alege o companie să nu mai lanseze un film pe care l-a făcut și plătit deja? Explicația ține de faptul că marile studiouri investesc pentru unele lungmetraje aproape la fel de mult, dacă nu chiar mai mult, în promovarea lor la nivel mondial. Evident, asta înseamnă că dacă ai un produs final care și ție ți se pare jenant, poate fi mai indicat să nu îți dai o gaură și mai mare.

Cam asta se zvonea și despre Batgirl, că șefii Warner Bros. au considerat că a ieșit foarte prost. Iar în cazul de față, hai să fim sinceri, John Cena a fost mult mai strălucit ca luptător de wrestling decât ca actor. În plus, dacă studiourile nu mai lansează în cele din urmă un film, ele pot trece în contabilitate toate cheltuielile cu acesta la pierderi, „consolându-se” cu o deducere fiscală adesea semnificativă.

Păcat, chiar mi se părea amuzantă ideea filmului cu Cena (FOTO: Warner Bros. AFP / Profimedia Images)

Nintendo face un film „Legend of Zelda”

Revenind la vești bune, după luni de zvonuri și ani de speranțe deșarte, Nintendo a anunțat în sfârșit săptămâna aceasta că va face un film live-action bazat pe Legend of Zelda, unul dintre cele mai emblematice jocuri video din toate timpurile. Vestea vine după ce cel mai nou titlu Legend of Zelda a fost lansat primăvara aceasta, bucurându-se (complet previzibil) de un succes uriaș.

Dat fiind faptul că și filmul The Super Mario Bros. Movie, produs de Nintendo în parteneriat cu Universal Pictures, a spulberat toate așteptările privind încasările după lansarea sa la începutul lui aprilie, era probabil doar o chestiune de timp până când compania japoneză de jocuri video să aleagă un nou titlu din portofoliul său bogat pentru marele ecran.

De data aceasta însă Nintendo va face parteneriat cu Sony Pictures, care va co-finanța și se va ocupa de distribuirea în cinematografe a filmului. Nintendo a mai precizat într-un comunicat incredibil de sec pentru așa un anunț că lungmetrajul va fi regizat de Wes Ball, regizorul filmelor sci-fi Maze Runner și al viitorului titlu din franciza Planeta Maimuțelor. Probabil vom afla mai multe în lunile care urmează.

Ultimul joc Zelda s-a vândut ca pâinea caldă după ce a fost lansat în luna mai (FOTO: Ed Jones / AFP / Profimedia Images)

India sugerează că a ajuns în spațiu încă din Antichitate

India e pe cai mari anul acesta după ce misiunea sa Chandrayaan-3 a reușit să aselenizeze cu succes pe 23 august și e și normal ca oamenii să se mândrească. În fond, Japonia care e mai avansată tehnologic, a eșuat într-o tentativă asemănătoare în luna aprilie iar cu sonda spațială a rușilor a văzut toată lumea ce s-a întâmplat cu doar 3 zile înainte de aselenizarea Indiei.

Mândria e atât de mare încât oficialii indieni au publicat noi materiale educaționale din care elevii să învețe despre misiunea Chandrayaan-3. Și de aici au apărut problemele, oamenii de știință din India fiind consternați de faptul că acestea conțin erori tehnice, conținut înșelător și afirmații pseudoștiințifice bazate pe texte religioase și naționalismul hindus promovat de premierul Narendra Modi.

De exemplu, mai multe module predate elevilor sugerează că India a dezvoltat tehnologii spațiale avansate cu secole în urmă, un concept promovat de ani de zile de naționaliștii hinduși. Unul dintre module notează că poveștile cu care și palate zburătoare din textele sanscrite „dezvălue aparent că civilizația noastră a avut cunoștințe despre vehicule zburătoare”, relatează revista Science.

Modului în cauză mai spune că alte texte și mituri indiene din Antichitate „conțin comori de cunoștințe științifice din diferite discipline, inclusiv aeronautica (care pot face tânăra generație să se simtă mândră de moștenirea pe care o au și să ducă mai departe acest sistem de cunoștințe pentru noi utilizări)”. Ce bine mergea aici „pe noi culmi”! Ministerul educației a apărat modulele, afirmând că:

„Mitologia și filosofia avansează idei iar ideile duc la inovație și cercetare”. El a declarat de asemenea că modulele, 10 la număr și care urmează să fie predate atât în gimnaziu, cât și liceu, reflectă „întregul gestalt al asocierii Indiei cu spațiul”. „Afirmația că mitologiile duc la inovație în cercetare este una profund tulburătoare pe mai multe niveluri”, afirmă în schimb cercetătorul Satyajit Rath.

Acesta, președintele unei rețele de organizații științifice care a cerut public retragerea materialelor, spune că se îndoiește că ministerul va revizui în vreun fel modulele. În fond, guvernul indian a eliminat în urmă cu doar câteva luni predarea evoluționismului în școli, dar și, în mod cu totul de neînțeles, Tabelul lui Mendeleev pentru elevii cu vârsta de sub 16 ani.

Dovada că indienii au stăpânit aeronautica din vremuri imemoriale (FOTO: Roland and Sabrina Michaud / akg-images / Profimedia)

Omegle și-a dat duhul

Omegle, odată popularul site de chat video care conecta aleatoriu utilizatorii săi cu străini din toate colțurile lumii, s-a închis miercurea aceasta după 14 ani de la lansare și o existență marcată de numeroase controverse. Cei care intră acum pe omegle.com pot citi un mesaj al fondatorului Leif K Brooks care spune că operarea site-ului „nu mai este sustenabilă financiar sau psihologic”.

Brooks, un american originar din statul Vermont care a lansat Omegle în 2009 când avea doar 18 ani și încă locuia cu părinții săi, mai spune în mesajul kilometric că lupta de a preveni ca site-ul să fie folosit „în mod greșit” a devenit „pur și simplu prea grea”. El se referă la faptul că natura anonimă și aleatorie a conversațiilor inițiate a făcut din site un favorit al pedofililor și prădătorilor sexuali.

The Verge amintește că Omegle s-a bucurat de un reviriment al popularității în timpul pandemiei de Covid-19, dar că decizia de acum de a-l închide vine în contextul în care autoritățile de reglementare a mediului online din tot mai multe țări au început să impună reguli mai stricte în ceea ce privește exploatarea copiilor pe internet. „Goodbye and good ridance”, după cum ar zice americanii.

Omegle pe la începuturi, în perioada de vârf a popularității sale site-ul avea 73 de milioane de utilizatori lunar (FOTO: digitallife / Alamy / Profimedia Images)

Netflix a anunțat în sfârșit când apare „Avatar: The Last Airbender”

Trecând de la o veste bună la una fantastic de bună, aproape că nu mi-a venit să cred când am citit pe Polygon că au trecut 5 ani de când Netflix a anunțat o „reimaginare live-action” a Avatar: The Last Airbender,îndrăgitul serial animat difuzat de Nickelodeon între 2005 și 2008. Însă compania americană a anunțat în sfârșit vinerea aceasta când o să apară noul serial: 22 februarie 2024.

„Apă. Pământ. Foc. Aer. Cele patru nații au trăit odată în armonie cu Avatarul, maestrul tuturor celor 4 elemente, păstrând pacea între ele. Dar totul s-a schimbat când Nația Focului a atacat și eradicat Nomazii Aerului, primul pas făcut de maeștrii focului înspre cucerirea lumii. Cu încarnarea actuală a Avatarului încă de negăsit, lumea și-a pierdut speranța”, afirmă descrierea oficială a Netflix.

N-are cum să nu le trezească nostalgii celor care au crescut cu serialul de animație original, iar entuziasmul e cu atât mai mare încât Netflix a dat recent lovitura și cu serialul One Piece după o listă lungă de adaptări live-action mai puțin reușite bazate pe reviste manga sau serii animate. Ah, iar pe lângă marele anunț privind data de lansare, Netflix a prezentat și un prim trailer pentru The Last Airbender:

GTA VI ar urma să apară anul viitor

O să îmi încalc propriile recomandări de la știrea 1 privind precauția față de unele informații și o să mă hazardez într-un pronostic deoarece cred că nu mi-ar ierta-o gamerii să nu scriu nimic în rubrică despre posibilitatea asta: următorul joc GTA, primul după GTA V lansat în 2013, ar urma să apară anul viitor. Pe ce mă bazez când spun asta?

Păi, presa de gaming a vuit zilele astea după ce studioul Rockstar Games care produce jocurile GTA a anunțat la mijlocul săptămânii că intenționează să lanseze la începutul lui decembrie primul trailer pentru viitorul titlu. Anunțul e unul extrem de neobișnuit întrucât rareori se întâmplă ca studiourile, indiferent că e vorba de cele de jocuri sau filme, să iasă să spună că urmează să lanseze un trailer.

Eu unul nici n-am mai auzit de vreun asemenea caz. Dar anunțul celor de la Rockstar a venit după un „leak” uriaș de imagini video, nu mai puțin de 90 de filmări din joc fiind postate online de către un presupus hacker. Take-Two Interactive, compania care deține Rockstar, a trimis ulterior probabil mii de notificări privind încălcarea copyright-ului pentru a obține ștergerea lor de pe toate platformele.

Breșa de date, considerată una dintre cele mai mari din istoria industriei jocurilor video, a confirmat ceea ce tot mai multe site-uri de specialitate au scris „pe surse” în ultima perioadă: că GTA VI e într-un stadiu avansat de dezvoltare. Agenția Bloomberg nota miercuri că anunțarea oficială a noului joc GTA e „iminentă”. Ori, dacă e pregătit deja și un trailer, e foarte posibil ca lansarea să aibă loc anul viitor.

Sigur, e posibil și ca „leak”-ul să fi forțat mâna celor de la Rockstar să vină cu ceva pentru a pune proverbiala batistă pe țambal. Însă un anunț oficial la începutul lunii decembrie privind lansarea în 2024 ar coincide cu perioada de cumpărături de dinaintea Crăciunului, în cazul în care studioul vrea să scoată jocul la pre-vânzare. Cert e că vom afla luna viitoare.

Într-un amplu material în care pune cap la cap toate datele care au apărut până acum, cei de la IGN, cel mai mare site din lume specializat pe jocuri video, concluzionează că „date fiind toate informațiile anterioare și anunțul recent al Rockstar privind trailerul, ar părea că ne putem aștepta în sfârșit ca Grand Theft Auto 6 să fie lansat cândva anul viitor, sau la scurt timp după”.

Unii gameri care acum sunt „la casa lor”, cu nevastă și copil, încă erau elevi sau studenți când a apărut ultimul joc GTA (FOTO: Rafael Henrique / Dreamstime.com)

La capitolul trailere noi avem în sfârșit unul de debut pentru Ghostbusters: Frozen Empire, viitorul film al îndrăgitei francize de vânători de fantome ce urmează să apară în cinematografele de la noi în data de 29 martie a anului viitor.La fel caAfterlife lansat în 2021, Frozen Empire va continua povestea filmelor Ghostbusters originale, după ce reșaparea „feministă” din 2016 a fost respinsă de mulți fani:

