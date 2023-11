NERD ALERT Duminică, 05 Noiembrie 2023, 09:45

Știm în sfârșit când apare serialul „Shogunul”

Au trecut nu mai puțin de 5 ani de când televiziunea americană FX a dezvăluit că va adapta romanul clasic al lui James Clavell într-un serial TV, dar aceasta a dezvăluit în sfârșit vineri și când urmează să apară: în februarie anul viitor. Data exactă încă nu e bătută în cuie dar știm că seria va fi una limitată, urmând să aibă un total de 10 episoade, după cum relatează Deadline.

Intervalul uriaș de timp trecut între momentul anunțării serialului și lansarea sa propriu-zisă se datorează, după cum poate ți-ai dat seama deja, pandemiei de COVID-19. Filmările au avut loc în cele din urmă în Japonia, Marea Britanie și, mai puțin așteptat aș zice, Canada. Deși serialul va fi unul în limba engleză, producătorii au pregătit o distribuție cu unii dintre cei mai titrați actori japonezi de azi.

De exemplu, rolul lordului Toranaga va fi jucat de Hiroyuki Sanada (John Wick: Chapter 4, Bullet Train, Army of the Dead, The Last Samurai, plus multe altele). Nu-s neapărat convins de alegerea actorului britanic Cosmo Jarvis pentru rolul lui Blackthorne fiindcă mi-ar fi plăcut să văd pe cineva mai experimentat interpretându-l, dar sper sincer să se ridice la înălțimea așteptărilor.

Oricum, poți vedea la ce să ne așteptăm în trailerul de mai jos fiindcă, da, FX a venit și cu un trailer, și cu unul chiar generos. Mai menționez că, întrucât televiziunea FX e deținută de The Walt Disney Company, serialul va fi difuzat la noi tot din februarie 2024 pe platforma de streaming Disney+, care a anunțat recent mai multe modificări pentru clienții săi din România.

Sezonul 2 al „House of the Dragon” apare și el anul viitor

CEO-ul HBO Casey Bloys a venit săptămâna aceasta cu o altă veste majoră la capitolul seriale, anunțând joi că următorul sezon al House of the Dragon, seria prequel a Game of Thrones, urmează să aibă premiera „devreme în vara lui 2024”, potrivit revistei Variety. Bănuiesc că asta înseamnă că primul episod ar urma să apară în iunie sau în prima jumătate a lui iulie, cel târziu.

Acum, ce ar mai fi de spus despre House of the Dragon (sau Casa Dragonului, dacă vreți)? Lansarea sa în august anul trecut a stabilit un record de audiență pentru HBO, în timp ce ultimul episod al sezonului a fost cel mai urmărit al televiziunii americane după cel cu care s-a încheiat Game of Thrones în 2019. El a fost și cel mai piratat serial al anului trecut, în fața Rings of Power al Amazon.

Deși nu a oferit alte detalii privind noul sezonul 2 al House of the Dragon, Bloys a mai anunțat că filmările pentru A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, celălalt serial bazat pe scrierile lui George R.R. Martin confirmat de HBO, ar trebui să înceapă în primăvara viitoare. Cum deocamdată n-avem un trailer pentru el sau sezonul 2 al House of the Dragon, aș zice să ne amintim de primul:

Vești proaste pentru fanii „Yellowstone”

Din păcate săptămâna aceasta a rezervat o veste proastă pentru fanii serialului western cu Kevin Costner, Paramount anunțând că ultimele două episoade ale sezonului 5, care va fi și ultimul, vor fi lansate abia în noiembrie anul viitor, în condițiile în care în mod normal ar fi trebuit să apară luna aceasta, după cum amintește Associated Press. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Dat fiind faptul că Yellowstone e serialul lor vedetă, cei de la Paramount s-au gândit să facă o „Netflix” și să împartă ultimul sezon în două părți. Primele 8 episoade au fost difuzate între noiembrie 2022 și luna ianuarie a acestui an, planul fiind ca marele final cu două episoade să apară ulterior. De ce? Păi să stârnească și mai mult entuziasm și să atragă și mai mulți spectatori.

Doar că între timp au intervenit problemele personale ale lui Costner și grevele scenariștilor și actorilor de la Hollywood, iar din manevra de marketing a studioului a ieșit un mare rahat. Cert e că, atunci când va fi difuzat în cele din urmă, finalul serialului va putea fi urmărit la noi pe SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează în România serialele și filmele produse de Paramount.

Microsoft inundă internetul cu mizerii

Trecând de la seriale în vogă la cel mai în vogă subiect din zona tech, inteligența artificială, bineînțeles, cei de la Microsoft sunt în centrul unor controverse mai puțin obișnuite din cauza MSN, agregatorul lor de știri (MSN vine de la Microsoft Network, apropo). Poate ai observat și tu că de la un timp încoace MSN nu mai e citat aproape deloc ca sursă în presa de la noi.

Situația se datorează faptului că Microsoft a concediat zeci de jurnaliști ai MSN ca parte a planului său de a disponibiliza peste 10.000 de angajați la nivel global și i-a înlocuit cu A.I. Doar că, la fel ca în cazul altor site-uri care s-au gândit ce bine o să le fie după ce fac asta, MSN și-a dat cu firma în cap fiindcă inteligența artificială pe care o folosește suferă de „halucinații” și nu e tocmai de încredere.

După cum a relatat mai pe larg CNN săptămâna aceasta, MSN a ajuns în ultimele luni să preia sau publice de la sine o grămadă de articole halucinante, ca de exemplu unele despre pescari care au prins sirene, zăriri ale lui Bigfoot sau OZN-uri. Numitorul comun e că majoritatea articolelor preluate sunt fie generate la rândul lor de A.I., fie provin de pe site-uri conspiraționiste cu știri fantasmagorice.

Cel mai recent A.I. folosit de MSN s-a „gândit” să publice un sondaj la un articol despre o femeie găsită moartă în Australia, pe care l-a preluat de pe The Guardian. Sondajul i-a întrebat pe cititori dacă cred că femeia a murit în urma unui suicid, accident sau dacă a fost ucisă - genul de chestie pe care o puteam vedea și noi pe OTV pe vremuri.

The Guardian a acuzat Microsoft că i-a adus „prejudicii reputației sale jurnalistice” prin publicarea sondajului, la care gigantul tech a răspuns că MSN a dezactivat opțiunea de generare automată a sondajelor și că „investighează cauzele [publicării] conținutului inadecvat”. Asta cu „investigațiile”, pe lângă ștergerea post factum a articolelor cu știri false, e răspunsul standard al MSN de luni de zile.

Momentul ăla în care Microsoft a ajuns să distribuie „fake news” (FOTO: Dacology / Alamy / Profimedia Images)

Monument de ignoranță la Fox News

Și apropo de A.I., aceasta a cauzat indirect la televiziunea americană Fox News un moment de prostie în public cum rar ți-e dat să vezi. Momentul a avut loc într-o emisiune de zilele trecute a prezentatoarei Laura Ingraham, aceasta și un invitat al ei intrând într-un schimb jenant de replici în timp ce comentau noul ordin executiv semnat de președintele Joe Biden privind siguranța A.I.

„A.I. este peste tot în jurul nostru. O mare parte din ea ne face viețile mai bune. Iar A.I. ajută Serviciul Național de Meteorologie să prognozeze evenimente meteorologice, ajută Telescopul Webb să gestioneze o jumătate de milion de mile de galaxii [aflate] la miliarde de ani-lumină distanță”, a spus Biden la un moment dat în timpul conferinței de presă în care a prezentat prevederile.

Ok, n-am prea înțeles nici eu partea cu „gestionarea” jumătății de milion de mile de galaxii. Dar Ingraham și invitatul ei au fost lăsați perplecși de o altă remarcă a lui Biden. „I-a spus 'telescopul Web?' Nu este 'Hubble'? Se gândește la 'Webb-Hubble'? Nu înțeleg”, a remarcat Ingraham înainte să izbucnească în râs împreună cu invitatul. Telescopul James Webb a fost lansat în urmă cu aproape 2 ani.

„Există un telescop Webb despre care nu am știut. Mă las corectată de Joe Biden”, a revenit Ingraham după ce i s-a șoptit în casă. Mă rog, n-am inclus știrea asta în rubrică pentru a face vreun fel de comentariu asupra eternei dispute conservatori-progresiști din SUA, ci că rareori vezi așa un exemplu grăitor de cât de încrezător e prostul în propria sa ignoranță, și cu atât mai puțin în „prime time”:

when youre on national tv and make fun of joe biden for calling the hubble telescope the web telescope and are doubled over with how funny it is without realizing theres a very famous james webb telescope pic.twitter.com/Ucijcx7Ijd — Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) October 31, 2023

Primul trailer pentru „Kingdom of the Planet of the Apes”

Fără nicio legătură cu subiectul anterior, cei de la 20th Century Studios au prezentat joi primul trailer pentru viitorul lor film Kingdom of the Planet of the Apes, următorul titlu al popularei francize sci-fi bazată pe scrierile autorului francez Pierre Boulle. La 6 ani după anteriorul film, War for the Planet of the Apes, vom vedea cum e imaginată lumea după prăbușirea civilizației noastre așa cum o știm.

După cum probabil vor remarca unii, trailerul aduce și câteva voci noi. De exemplu, actorul american Owen Teague s-a alăturat distribuției pentru rolul lui Cornelius, fiul lui Cezar și personajul principal al viitorului lungmetraj. Filmul se va învârti în jurul eforturilor sale de a-și croi o cale într-o lume nouă, una în care natura e din nou la putere și în care omenirea a fost forțată să se ascundă în umbre.

Noul film va fi regizat de cineastul american Wes Ball, cunoscut pentru regizarea trilogiei de lungmetraje Maze Runner, de asemenea titluri sci-fi distopice bazate pe cărți. Dar hai că n-o mai lungesc, uite mai jos trailerul și data de lansare a Kingdom of the Planet of the Apes, anunțată tot joia aceasta, potrivit The Verge: 24 mai 2024, și în cinematografele din SUA, și în cele de la noi.

Răzbunarea e dulce pentru Disney

Probabil știrea din domeniul cinematografiei care a făcut cea mai mare vâlvă la noi în săptămâna pe cale să se încheie a fost cea privind înlocuirea „piticilor” cu „creaturi magice” de către Disney în viitorul său film Albă ca Zăpada, care urmează să apară în 2025. Deși schimbarea pare doar una de denumire, ea a atras din nou un val de critici la adresa companiei fondate de Walt Disney.

Ba că filmul va fi „woke”, ba „politically correct”, ba feminist - ținând cont de comentariile făcute de actrița Rachel Zegler, cea care o va juca pe Albă ca Zăpada. Critici similare au fost îndreptate anul acesta și împotriva altor două filme ale Disney: Mica Sirenă, primul în care Ariel a fost interpretată de o actriță de culoare, și Elemental, un film de animație produs de studioul Pixar deținut de Disney.

În SUA Elemental a fost acuzat acuzat că promovează în rândul copiilor teme politice legate de migrație, în timp ce Barbie al rivalilor Disney de la Warner Bros. a fost ținta unei campanii virulente de critici din partea conservatorilor americani. Însă când tragem linie, ce rămâne în urma acestor critici? Barbie e filmul cu cele mai mari încasări la box office în 2023, cu venituri de peste 1,44 miliarde de dolari.

Iar cele două filme ale Disney, deși au debutat dezamăgitor la box office, au recuperat pe parcurs. Mica Sirenă a obținut până acum încasări de aproape 570 de milioane de dolari, în timp ce Elemental de peste 494 milioane, urcând astfel pe locul 7, respectiv 9, în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări de anul acesta, potrivit datelor site-ului de specialitate Box Office Mojo.

Ele se situează astfel peste super-producții ca John Wick: Chapter 4, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Indiana Jones and the Dial of Destiny, The Flash sau Creed III. Mica Sirenă surclasează chiar și ultimul film Mission: Impossible (locul 8 în clasament), iar după lansarea sa în streaming a devenit cel mai vizionat film din istoria platformei Disney+. Concluziile le las în seama altora.

P.S.: Săptămâna aceasta nu am avut și Science în rubrica Nerd Alert fiindcă am vrut mai degrabă să recomand acest excelent articol al colegului meu Adrian Nicolae:

