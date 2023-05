ESENTIAL Duminică, 21 Mai 2023, 09:28

Sebastian Jucan • HotNews.ro

„Family Guy” a stârnit furie în Rusia ● Tom Hiddleston și Mark Hamill fac echipă pentru o adaptare după Stephen King ● Următorul inspector Clouseau ar putea fi afro-american ● Performanță fabuloasă înregistrată de noul joc „Zelda” ● YouTube se joacă iar cu reclamele ● „Străinul” lui Camus, subiectul unei adaptări manga ● A.I. amenință omenirea în „The Creator”

Nerd Alert Foto: Hotnews

„Family Guy” a stârnit furie în Rusia

Încă un serial popular din „Occidentul colectiv” a stârnit furie în Rusia, jurnaliștii de la Meduza (și alții) relatând recent că seria animată Family Guy creată de Seth MacFarlane a fost ținta unor critici virulente în țara condusă de Putin, după ce episoadele care au încheiat sezonul 21 i-au luat în balon pe ruși.

Mai exact, e vorba de ultimele două episoade ale seriei, Din Rusia, cu dragoste și Educația adulților. În primul dintre ele Brian descoperă că hackeri i-au spart contul de Instagram și au acces la contul său bancar. Meg află apoi că hackerul se află în orașul Celeabinsk din Siberia și se laudă cu cunoștințele ei de rusă, limbă pe care spune că a învățat-o uitându-se la videoclipuri „sumbre” online.

Cei doi decid să meargă în Celeabinsk alături de Stevie unde dau de urma hackerului Ivan, care recunoaște că a spart contul pentru a încerca să aibă un „stil de viață american”. Meg se îndrăgostește de el și decide să rămână în Rusia, decizie pe care o pune și pe seama faptului că aici femeile sunt încurajate să aibă păr pe corp.

Nu lipsesc nici referințele la războiul din Ucraina iar în episodul Educația adulților Meg ajunge să lucreze într-o „fabrică de troli” din Celeabinsk. Însă când scrie pe Instagram (platformă interzisă în Rusia încă din martie anul trecut) că îi este dor de Statele Unite, e împușcată cu o săgetă otrăvită de către agenți secreți care îi spun că „președintele Putin nu va tolera nicio critică”.

La spital, Ivan îi explică că ea și toți ceilalți pacienți au ajuns aici „pentru postări neglijente pe rețelele de socializare”. Mă rog, îs delicioase unele dintre ironii iar politicienilor și propagandiștilor ruși nu le-a scăpat nici faptul că vocea lui Meg e dată de actrița Mila Kunis, care s-a născut la Cernăuți și a donat imediat după începerea războiului 3 milioane de dolari pentru ajutor umanitar destinat Ucrainei.

Ea și soțul ei, Ashton Kutcher, au strâns apoi peste 30 de milioane de dolari pentru Ucraina. Deputata rusă Yana Lantratova, cea care anul trecut a făcut o listă neagră cu jocuri video ce ar trebui interzise în Rusia, a acuzat acum că creatorii Family Guy iau parte la „războiul informațional” împotriva Rusiei, arătând cum în țară „toată lumea este nemulțumită de viață, bea, consumă droguri, ia mită”. Haha.

Tom Hiddleston și Mark Hamill fac echipă pentru o adaptare după Stephen King

Cei doi actori consacrați de interpretarea rolurilor lui Loki, respectiv Luke Skywalker, urmează să joace într-un film inspirat de Life of Chuck, una dintre poveștile antologiei If It Bleeds pe care maestrul horror-ului, Stephen King, a publicat-o în urmă cu 3 ani. Și mai entuziasmant, lungmetrajul urmează să fie regizat de către Mike Flanagan, potrivit celor de la Deadline, care au dat primii știrea.

The Life of Chuck spune în ordine inversă din punct de vedere cronologic povestea lui Charles Krantz, un bărbat care moare la vârsta de 39 de ani din cauza unei tumori cerebrale, firul narativ întorcându-se în timp către copilăria sa pe care a petrecut-o într-o casă presupus bântuită. Hiddleston va juca rolul titular în timp ce Hamill îl va interpreta pe Albie, bunicul său.

O altă veste bună e că aparent scenariul a fost finalizat înainte ca scenariștii de la Hollywood să intre în grevă, ceea ce înseamnă că teoretic filmul poate intra în faza de producție după finalizarea ultimelor detalii. Potrivit producătorilor, lungmetrajul va aminti ca ton de filme ca Stand By Me, The Shawshank Redemption și The Green Mile.

Mike Flanagan e unul dintre cei mai căutați regizori de la Hollywood, și pe bună dreptate aș zice (FOTO: Jessica Miglio / AFP / Profimedia Images)

Următorul inspector Clouseau ar putea fi afro-american

The Hollywood Reporter a dezvăluit în exclusivitate săptămâna aceasta că Eddie Murphy este în negocieri pentru a fi vedeta următorului film din franciza Pantera roz. Se pare că Amazon, care a cumpărat studioul de film Metro Goldwyn Mayer anul trecut, a bătut deja palma cu un regizor și o echipă de producție, căutând acum cu prioritate un actor care să îl joace pe emblematicul detectiv francez.

Cititorii mai în vârstă își vor aminti probabil că în primul film cu inspectorul Clouseau, imortalizat de regretatul actor britanic Peter Sellers, „Pantera roz” a fost o bijuterie faimoasă. Însă o panteră animată de aceeași culoare a apărut în genericul de la începutul filmului, aceasta devenind apoi un personaj popular în sine, care a fost subiectul mai multor serii de desene animate.

Sursele celor de la THR afirmă că Amazon vrea să combine ambele tradiții, adică să facă un film live-action în care să avem pantera ca personaj animat, motiv pentru care regizorul antemenționat care a fost luat la bord este Jeff Fowler, cel care a ocupat scaunul regizoral pentru lungmetrajele Sonic the Hedgehog cu Jim Carrey, ambele mari succese la box office.

Informațiile vin în contextul în care divizia de entertainment a Amazon pare decisă să reșapeze mai multe titluri clasice din cinemateca celor de la MGM, inclusiv Robocop și Stargate, că n-au plătit 8,5 miliarde de dolari pe studioul de film degeaba. Ultimele două filme Pantera roz, cele din anii 2000 cu Steve Martin în rolul inspectorului Clouseau, au fost însă în mare parte considerate un eșec.

Murphy și Martin au jucat împreună în filmul Bowfingerdin 1999 (FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library / Profimedia Images)

Performanță fabuloasă înregistrată de noul joc „Zelda”

Rămânând la francize clasice, dar trecând de la filme la jocuri video, ultimul titlu al Zelda, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a vândut peste 10 milioane de exemplare în primele 3 zile de la lansarea sa la începutul săptămânii. Să punem în context ce înseamnă asta: Cyberpunk 2077 a vândut 13,7 milioane de copii în 21 de zile iar Hogwarts Legacy 12 millioane în 14.

Ținând cont că Tears of the Kingdom are un preț de vânzare de 70 de dolari, asta înseamnă că noul joc Zelda le-a adus celor de la Nintendo venituri de peste 700 de milioane de dolari. Mai o comparație: Call of Duty: Modern Warfare 2 a avut vânzări de un miliard de dolari în 14 zile. Campionul absolut rămâne însă GTA 5, care a avut vânzări de 800 de milioane doar în ziua lansării.

Dar, spre deosebire de toate celelalte titluri menționate, jocul celor de la Nintendo e unul exclusiv pentru consola Switch, după cum subliniază și agenția Forbes. Iar recenziile pentru noul joc sunt pe măsura vânzărilor, Tears of the Kingdom primind nota maximă de la mai multe site-uri de specialitate, printre care IGN, GameSpot sau Destructoid.

YouTube se joacă iar cu reclamele

Să te uiți la YouTube pe smart TV e pe cale să devină o experiență mai frustrantă dacă nu plătești pentru a evita reclamele, compania anunțând miercuri că va implementa în curând mesaje publicitare de 30 de secunde peste care nu se poate sări, în locul celor două de 15 secunde de până acum. Deocamdată însă se pare că acestea din urmă nu vor fi înlocuite chiar cu totul.

Mutarea are legătură cu intenția companiei de a scoate mulți bani din YouTube Select, platforma de publicitate care le oferă firmelor opțiunea ca reclamele lor să apară doar la videoclipurile cu reach mare și care aparent e foarte relevantă pentru cei care se uită din fața TV-ului. „Spectatorii intră pe Youtube tot mai mult de pe cel mai mare ecran din locuința lor”, a declarat Neal Mohan, CEO-ul Youtube.

„Spectatorii, în special spectatorii mai tineri, nu mai fac o distincție între tipul de conținut la care se uită. Când își aprind TV-ul ei vor toate lucrurile care le plec într-un singur loc - de la creatorii lor de conținut favoriți, la filme blockbuster, la fotbal. Iar ei le pot găsi toate pe YouTube”, a mai zis el miercuri, lăudându-se și cu faptul că Youtube cea mai populară platformă de streaming în SUA.

Apoi a lansat și bomba: că YouTube va începe să testeze reclame care apar când pui înregistrarea video pe pauză, deocamdată doar pentru TV. Grozav. Anunțurile vin după ce recent YouTube a luat mai multe măsuri împotriva aplicațiilor de tip AdBlock, după cum amintesc și cei de la TechCrunch și probabil au descoperit peste noapte cei care foloseau YouTube Vance pe telefon să scape de reclame.

Parcă marele atu al platformelor de streaming era odinioară că scapi de reclamele de la TV (FOTO: © Andrius Aleksandravicius | Dreamstime.com)

„Străinul” lui Camus, subiectul unei adaptări manga

Și o știre pentru cei cu adevărat „nerds”: romanul Străinul, un bestseller permanent al lui Albert Camus, a fost adaptat într-un volum manga ce urmează să apară în Franța grație editurii Michel Lafon și unui artist japonez născut în 1989, Ryota Kurumado, care a desenat ilustrațiile pentru romanul grafic fiindcă da, în cazul de față vorbim de un roman grafic autentic, nu benzi desenate.

Volumul va fi publicat într-un singur volum manga cu 300 de pagini, mai întâi în franceză, povestind în imagini crima comisă imediat după moartea mamei sale de Meursault, un tânăr angajat al unui birou din Algers cu aspect plictisitor și sărac în sentimente, care tratează cu indiferenţă tot ceea ce i se întâmplă în viaţă (pentru cei care n-au citit cartea lui Camus).

Cu alte cuvinte, e subiectul perfect pentru o adaptare manga. Deocamdată pe site-ul editurii Michel Lafon e disponibilă doar versiunea manga a romanului Ciuma al lui Camus, desenată în 3 volume tot de Kurumado, Străinul fiind scos la vânzare miercuri doar în librăriile din Franța, potrivit Agerpres. Pe Amazon însă e disponibil pentru pre-comandă și noul volum manga bazat pe scrierile autorului francez.

Pour la première fois, L’Etranger est adapté en manga par Ryota Kurumado. En librairies le 17 mai.

For the first time, The Stranger is adapted into a manga by Ryota Kurumado.

In bookstores on May 17th.

@ryotakurumado @michellafon pic.twitter.com/14opnyKkKD — albertcamusofficial (@AlbertCamusOff) May 16, 2023

A.I. amenință omenirea în „The Creator”

20th Century Studios au lansat un prim trailer pentru The Creator, un film sci-fi apocaliptic despre cel mai discutat subiect la nivel mondial în ultima perioadă: inteligența artificială. Filmul a primit unda verde încă din 2020 și filmările au început în ianuarie anul trecut, cu vreun an înainte de apariția acestor discuții, deci nu e unul făcut pe repede-înainte să scoți un ban ușor dintr-un subiect în vogă.

The Creator se învârte în jurul lui Joshua (John David Washington), un fost militar al forțelor speciale care este recrutat pentru a-l găsi pe geniul evaziv care a creat inteligența artificială avansată și care e cunoscut doar ca „Creatorul”. Miza? Găsirea armei care ar putea pune capăt pentru totdeauna războiului dintre oameni și mașini prin eradicarea umanității.

Da, știu, sună a Terminator se întâlnește cu Edge of Tomorrow, dar după cum poți vedea din trailerul de mai jos, filmul chiar arată interesant și pe mine cel puțin nu mă duce cu gândul la un clișeu obosit. Mai mult, el e scris și regizat de Gareth Edwards, cel care a regizat și Rogue One, filmul Star Wars din 2016 pe care muți fani ai francizei l-au apreciat mai mult decât lungmetrajele din noua trilogie.

The Creator o să apară în cinematografele de la noi pe 29 septembrie și chiar pare unul dintre acele filme care merită văzute pe marele ecran din cinema. Dacă nu te convinge trailer-ul, aș menționa în acest sens că Edwards și-a început cariera în cinematografie ca artist de efecte vizuale înainte să treacă la regie și mai are în portofoliu filme ca Monsters (2010) și Godzilla (2014).

Iar dacă tot am ajuns la capitolul trailere, zic să mai vedem câteva, că am avut din nou mai multe în ultimele zile pentru filme ce se anunță de la interesante în sus:

în primul rând avem în sfârșit un prim trailer pentru Killers of the Flower Moon, lungmetrajul care îi reunește pe Martin Scorsese, Robert De Niro și Leonardo DiCaprio pentru a spune povestea reală a unor crime care au zguduit tribul Osage Nation după ce pe pământul său a fost descoperit petrol și a unui FBI aflat la început de drum. Apare în cinematografe pe 6 octombrie;

de la Paramount Pictures am avut parte un nou trailer pentru Dead Reckoning Part One, noul titlu al francizei Mission Impossbile în care Tom Cruise revine în rolul lui Ethan Hunt pentru a da de urma unei noi arme care amenință întreaga umanitate. E Misiune imposibilă, e Tom Cruise, nu știu ce aș putea zice mai multe în afară de faptul că la noi apare în cinematografe pe 14 iulie, la două zile după premiera internațională;



de la Disney avem un nou trailer pentru Haunted Mansion, filmul său de comedie pentru întreaga familie inspirat de una dintre atracțiile emblematice din parcurile sale de distracții. Disney a strâns o distribuție stelară pe care rar o vezi într-un film de genul, cu nume ca Danny DeVito, Owen Wilson, Rosario Dawson, Tiffany Haddish și LaKeith Stanfield. Haunted Mansion va avea premiera în cinematografe pe 28 iulie;

în caz că te numeri printre cei care au fost convinși de The Foundation, adaptarea pentru micile ecrane a celor de la Apple+ a romanului clasic a lui Isaac Asimov, avem un trailer pentru sezonul 2 al serialului, care urmează să aibă premiera pe 14 iulie.

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd alert de weekendul trecut, una axată pe Science, o poți găsi aici: