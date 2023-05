INTERNATIONAL Miercuri, 03 Mai 2023, 08:05

D. Popa • HotNews.ro

0

Writers Guild of America (WGA) a convocat prima grevă a scenariștilor din ultimii 15 ani, după ce negocierile nu au reușit să finalizeze proiectul noului contract pe 3 ani. Ultima grevă WGA a durat 100 de zile și a contribuit la intrarea Californiei în recesiune, scriu publicațiile americane.

Hollywood Foto: David George / Alamy / Alamy / Profimedia

Potrivit The Verge, Writers Guild of America (WGA) a votat în unanimitate să facă grevă, după ce negocierile contractului cu marile studiouri de la Hollywood au intrat în impas. WGA încearcă să asigure salarii mai mari și condiții de muncă mai bune de la Alianța Producătorilor de Film și Televiziune (AMPTP) - un grup care reprezintă aproximativ 350 de studiouri importante și servicii de streaming precum Netflix, Disney, Amazon, Apple și Sony.

Ultima grevă WGA din 2007 și 2008 a durat 100 de zile și a dus California într-o recesiune, provocând o pierdere de aproximativ 2,1 miliarde de dolari economiei statului

Spectacole precum Saturday Night Live și The Tonight Show With Jimmy Fallon vor fi primele afectate și nu ar fi de mirare ca producția lor să fie imediat stopată. De asemenea, și alte emisiuni sau seriale vor fi afectate fie reducând producția (adică numărul de episoade pe sezon), fie oprindu-se complet. Filmele ar putea fi, de asemenea, afectate în funcție de cât timp durează grevele.

WGA încearcă să asigure un nou contract de trei ani pentru cei 11.500 de membri ai săi, argumentând că trecerea la streaming a făcut dificil pentru scenariști să își câștige existența. Există o mulțime de motive complexe pentru aceasta, dar cele mai mari probleme se rezumă la emisiunile TV pe serviciile de streaming care au sezoane mai scurte, plățile fiind mai mici decât cele pentru difuzarea pe TV.

Un raport publicat de sindicat pe 14 martie a constatat că jumătate dintre scenariștii de seriale TV sunt plătiți în prezent cu salariul minim. „Companiile au folosit tranziția la streaming pentru a reduce salariul scenariștilor și a separa partea de scenariu de cea de producție, înrăutățind condițiile de lucru pentru scenariștii de la toate nivelurile”, a spus WGA.

Cererile sindicatului includ creșterea salariului minim, rezolvarea problemei abuzurilor de „mini-camere” și creșterea contribuțiilor la planul de sănătate și pensii. WGA dorește, de asemenea, garanții pentru a reglementa utilizarea inteligenței artificiale în scrierea de scenarii, împiedicând-o să fie folosită pentru a genera conținut sau a rescrie lucrări deja contractate de scenariști umani.

De partea cealaltă, scenariștilor li s-a transmis că li s-au oferit „creșteri generoase ale compensațiilor” și că există și varianta unei îmbunătățiri a acelei oferte.

Tensiunile legate de contracte sunt în creștere între WGA și AMPTP de câțiva ani. Ultimele negocieri au avut loc în 2017, ajungându-se la un acord provizoriu la câteva minute după expirarea termenului anterior de expirare a contractului. Pandemia de Covid a îngreunat apoi ambele părți să negocieze termenii pentru următorul acord contractual de trei ani în 2020.

Dacă Writers Guild of America (WGA) și Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) nu reușesc să ajungă la un acord, Hollywood-ul este la câteva zile distanță de ceea ce ar putea fi o perturbare masivă a industriei filmului și a emisiunilor de TV.

Scenariștii spun că își doresc un salariu din care să poată trăi, deoarece streamingul le devalorizează munca, chiar dacă le necesită mai mult timp. Studiourile spun că breasla cere prea mult într-un moment nepotrivit și că serviciile de streaming trebuie să se concentreze pe venituri care sunt asigurate de o masă mare de abonați pe care îi seduci doar cu abonamente mici.

În ultimele săptămâni, IndieWire a discutat cu scenariști din medii diferite - inclusiv un scenarist de lungmetraj, un altul dedicat serviciilor de streaming și cu un veteran al emisiunilor de comedie de noapte. Fiecare dintre ei se confruntă cu diferite provocări.

Ce s-a întâmplat ultima dată când scenariștii au intrat în grevă?

În 2007, WGA a luptat pentru trecerea conținutului la „noile media”, adică streaming. Drși pe atunci nimeni nu îi spunea așa. În acel moment, Netflix era o companie de DVD-uri care tocmai a introdus streamingul, dar scenariștii știau că trebuie să facă o schimbare.

În timpul celor 100 de zile de grevă, talk-show-urile și alte emisiuni s-au oprit. Seriale TV precum „30 Rock”, „The Big Bang Theory” sau „Heroes” și-au văzut sezoanele întrerupte, în timp ce altele precum „24” sau „Entourage” au fost amânate cu totul.

O analiză din 2008 a Los Angeles Times estima că greva a costat economia locală 2,1 miliarde de dolari și asta fără să țină cont de efectele de undă asupra altor industrii la nivel național.

Care a fost rezultatul ultimei greve?

După grevă, streamerii au fost obligați să angajeze scenariști WGA, iar aceștia au primit 1,2% din încasările brute. De asemenea, scenariștilor li s-a acordat 2% din încasările brute dacă filmele erau intens promovate. Nu a existat nicio hotărâre în ceea ce privește streamingul pe bază de abonament, deoarece, la momentul respectiv, abia exista.

Ce s-ar putea întâmpla cu filmele și emisiunile la care te uiți azi?

Dacă începe o grevă, niciun scenarist nu va mai scrie pentru filme, televiziune și streaming. La fel ca și înainte, talk-show-urile de noapte târziu ar înceta aproape instantaneu să mai producă episoade noi, iar emisiunile de variety precum „Saturday Night Live” sau „Last Week Tonight” ar fi forțate să-și scurteze sezoanele.

Nafectate ar fi reality show-urile, show-urile de jocuri, știrile, sporturile și alte programele fără un scenariu. În cazul filmelor, impactul ar putea fi resimțit nu anul acesta, ci anul viitor, dacă proiectele care sunt în curs de desfășurare ar fi amânate sau nu pot începe filmările la timp din cauza unei greve. Cu cât o grevă durează mai mult, cu atât aceste probleme devin mai pronunțate.

Ce vor scenariștii?

Scenariștii cer salarii mai mari care să țină pasul cu inflația. În esență, scenariștii simt că li se cere să facă mai mult pentru mai puțin.

Înaintea negocierilor, WGA a spus că salariul mediu săptămânal pentru scenariști a scăzut cu patru procente în ultimul deceniu; ajustat pentru inflație, scăderea este de 23 la sută.

Numărul mediu de săptămâni de lucru pentru scenariști și showrunneri a crescut, chiar dacă numărul de episoade dintr-un sezon mediu a scăzut de la aproximativ 21 de episoade pe vremuri la opt la 12 episoade astăzi. Scenariștii care sunt plătiți pe episod și-au văzut salariul mediu în scădere – uneori până la salariul minim, dacă nu chiar sub.

Apoi, mai e și AI-ul. Tehnologia este la început, dar breasla vede cum ar putea studiourile să înlocuiască scenariștii cu inteligența artificială. Breasla se luptă pentru a se asigura că AI nu poate fi folosit pentru a rescrie un scenariu.