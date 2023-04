NERD ALERT Duminică, 23 Aprilie 2023, 09:14

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

Netflix a oprit cu barosul criticile la „Cleopatra” ● Frații Duffer vor face un „Stranger Things” cu geriatrici ● George R.R. Martin vine cu noi detalii despre viitorul serial „Game of Thrones” ● Amazon pregătește noi filme „RoboCop” și „Stargate” ● Bărbații, mai deschiși față de ideea de sex cu roboți ● Crucea Roșie îndeamnă gamerii să nu comită crime de război ● Primul trailer pentru filmul „The Venture Bros.”

Nerd Alert Foto: Hotnews

Netflix a oprit cu barosul criticile la „Cleopatra”

Săptămâna care stă să se încheie n-a fost tocmai cea mai grozavă pentru compania americană de streaming, nici pe plan economic, nici pe frontul de PR. Rezultatele financiare publicate marți au arătat că noile tactici de diversificare a veniturilor n-au avut tocmai impactul așteptat, lucru care a fost oricum eclipsat rapid de controversele uriașe stârnite de viitorul său documentar despre Cleopatra.

Reprezentarea reginei Egiptului ca fiind de culoare a provocat nemulțumiri inclusiv în Egipt și a declanșat un noul val de meme-uri pe rețelele de socializare care ridiculizează iar compania americană că face show-uri „woke”. Situația s-a lăsat inclusiv cu o petiție pe Change.org care a cerut Netflix să șteargă documentarul, peste 85.000 de persoane semnând-o înainte ca site-ul să o înlăture fără explicații.

„Afrocentrismul este o pseudoștiință care forțează o agendă de grup care revendică istoria Egiptului și le-o fură egiptenilor adevărați. Prin folosirea de articole false și zero dovezi, ei (n.r. activiștii cu agenda) încearcă să falsifice istoria”, nota, printre altele, petiția care revendica un „apel la trezire pentru protejarea integrității istorice a grecilor și egiptenilor”.

Și cei care au creat petiția, și o mare parte dintre criticile venite pe social media subliniau că Cleopatra a avut origini macedonene, dinastia Ptolemeilor fiind infamă pentru incestul membrilor săi, tocmai deoarece nu prea voiau să se amestece cu localnicii. Cei de la Netflix clar n-au fost atenți la controversa declanșată în urmă cu câțiva ani pe același subiect vizavi de viitorul film cu Gal Gadot în rol.

Oricare ar fi însă situația, cei de la Netflix n-au fost tocmai receptivi la critici, decizând să le oprească cu totul pe Youtube prin dezactivarea comentariilor la trailerul pentru documentar, după cum au remarcat cei de la Unilad. Niciodată nu e o idee bună să mai pui benzină pe foc când încerci să stingi un incendiu. O să vedem ce se mai întâmplă pe 10 mai, când documentarul o să aibă premiera.

Frații Duffer vor face un „Stranger Things” cu geriatrici

În toată această vâltoare un anunț chiar interesant făcut de Netflix zilele trecute a trecut aproape neobservat, compania americană de streaming dezvăluind joi că a comandat oficial un serial numit The Boroughs care îi va avea în funcția de producători executivi pe Matt și Ross Duffer, mai cunoscuți drept „frații Duffer” și creatori ai seriei Stranger Things.

Netflix a pus pe tapet acest serial în luna iulie a anului trecut, când a anunțat că a semnat un contract de exclusivitate cu Upside Down Pictures, compania de producție a fraților Duffer, însă acum e sigur că va merge înainte. Am aflat de asemenea și detalii despre povestea The Boroughs, aceasta urmând a avea loc „într-o comunitate de pensionari aparent pitorească din deșertul New Mexico”.

Descrierea oficială a Netflix mai afirmă că „un grup de eroi improbabili trebuie să se unească pentru a opri o amenințare supralumească din a le fura singurul lucru pe care nu îl... timpul”, potrivit Deadline. Deci Stranger Things, în deșert și cu geriatrici. Ținând însă cont că Netflix descrie serialul ca fiind unul sci-fi și că el va fi filmat în New Mexico, s-ar putea ca Vecna să fie înlocuit de extratereștri.

Mă rog, Area 51 e de fapt în Nevada dar cam tot aia e. Vestea vine la doar o săptămână după ce Netflix a anunțat că lucrează la un serial animat Stranger Things, fiind tot mai clar că platforma americană de streaming încearcă să țină în viață rețeta pentru unul dintre cele mai mari succese ale sale, mai ales că seria originală se va încheia odată cu sezonul 5, așteptat anul viitor.

FOTO: Presley Ann / Getty Images / Profimedia Images

George R.R. Martin vine cu noi detalii despre viitorul serial „Game of Thrones”

După ce HBO a anunțat săptămâna trecută că lucrează la un nou serial spin-off inspirat de GoT pe care l-a numit A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, scriitorul George R.R. Martin, cu care televiziunea americană lucrează îndeaproape pentru toate producțiile bazate pe cărțile sale, a oferit câteva detalii noi într-o postare făcută pe blogul său, relatează Polygon.

În primul rând, după cum au intuit mulți încă din momentul anunțului, acesta nu va fi numele final al serialului, ci titlul preliminar pe care cei de la HBO l-au dat proiectului. Apoi, Martin a afirmat și că numele celor două personaje principale, cavalerul Dunk și scutierul său Egg, nu vor fi nici ele în titlu, fiindcă „Dunk & Egg sună ca un sitcom Laverne & Shirley. Abbott & Costello. Beavis & Butthead”.

„Deci nu”, a subliniat el, adăugând însă că „dorim 'cavaler' în titlu. Cavalerii și sistemul cavaleresc sunt teme centrale ale acestor povești”. El a mai spus că deocamdată trebuie să țină secrete multe lucruri, dar a confirmat că „HBO ne-a dat unda verde să filmăm un serial întreg (nu doar un pilot), cel mai probabil de 6 episoade”.

Martin a precizat însă că numărul de episoade „nu e bătut în cuie” și că o decizie în acest sens nu va fi luată până „destul de târziu” în procesul de dezvoltare a seriei, una prequel pentru serialul original Game of Thrones, la fel ca House of the Dragon. E drept, nu-s foarte multe detalii, dar ținând cont de interesul uriaș pentru GoT, m-am gândit că merită să le includ în rubrică.

Sunt convins c-ar zice mai multe, dar nu îl lasă HBO (FOTO: Chris Pizzello / Associated Press / Profimedia Images)

Mică paranteză, că tot am făcut referire la știri apărute săptămâna cealaltă. Poți găsi ceva mai multe detalii despre anunțurile de la momentul respectiv în rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, în caz că ai ratat veștile fiind prins cu altele de Paște:

Amazon pregătește noi filme „RoboCop” și „Stargate”

Amazon Studios lucrează la peste 10 remake-uri inspirate de filme ce ar fi deja considerate clasice, printre care și un nou lungmetraj RoboCop, dar și un serial inspirat de franciza sci-fi începută cu pelicula originală din 1987, scriu cei de la Deadline. Planurile vin după ce Amazon a cumpărat în luna martie a anului trecut studioul legendar Metro Goldwyn Mayer pentru 8,5 miliarde de dolari.

Diviza de divertisment a companiei fondate de Jeff Bezos ar mai avea în lucru proiecte legate de unele dintre cele mai cunoscute titluri din portofoliul MGM, precum Stargate, The Magnificient Seven, Pantera Roz sau The Thomas Crown Affair. Unele dintre acestea, inclusiv RoboCop au mai avut parte de remake-uri în ultimii ani, dar niciunul nu s-a ridicat la înălțimea filmelor originale.

Sursele celor de la Deadline afirmă că fiecare dintre titluri este abordat diferit, unele fiind vizate pentru noi lungmetraje, în timp ce pentru altele se urmărește dezvoltarea unor seriale. Însă pentru numele mari, printre care RoboCop și o franciză cunoscută sub numele de Stargate, se are în vedere dezvoltarea atât unor filme noi, cât și a unor serii TV (sau pentru streaming, mă rog).

În ceea ce privește RoboCop este posibil ca serialul să apară înaintea noului film, în timp ce pentru Stargate lucrurile stau invers. Planurile sunt în stadiul incipient și se pot schimba pe parcurs, dar cert este că Amazon intenționează să profite pe cât de mult posibil de pe urma celor 8,5 miliarde investite, acum că a mai rezolvat din problemele complexe legate de drepturile de autor licențiate de MGM.

După neinspiratul „Rings of Power” mi-e și teamă să mai îmi fac așteptări (FOTO: NZ / Christophel Collection / Profimedia)

Bărbații, mai deschiși față de ideea de sex cu roboți

Și apropo de RoboCop oarecum (deși tehnic vorbind acesta era un cyborg), un studiu ale cărui concluzii nu vor surprinde probabil pe nimeni a descoperit că bărbații ar fi mai deschiși la ideea de sex cu roboți decât femeile. „Roboții proiectați să provoace excitație sexuală sunt pe drum”, notează cercetătorii de la Universitatea Concordia din Canada în cercetarea publicată în Journal of Sex Research.

„Excitația sexuală ne poate crește disponibilitatea de a ne angaja în comportamente sexuale riscante sau neconvenționale. Însă cercetătorii nu au examinat până acum dacă acest efect se extinde și asupra roboților. Prin urmare, acest studiu oferă primele dovezi empirice potrivit cărora starea de excitație ne poate crește disponibilitatea de a interacționa sexual cu roboții”, mai spun oamenii de știință.

Aceștia au recrutat un grup de 321 de participanți cu vârsta de peste 18 ani și le-au cerut să completeze un sondaj în două părți, întrebându-i inițial lucruri precum dacă sunt dispuși să fie prieteni cu un robot, să fie într-o relație cu unul sau să devină intimi cu acesta. Peste o săptămână participanților li s-a arătat un videclip erotic de 10 minute și li s-a cerut apoi să răspundă din nou la întrebări.

La aproape toate întrebările numărul de răspunsuri pozitive a crescut, excepție făcând cea privind iubirea unui robot. În mod interesant, nu a existat nicio diferență între bărbați și femei la întrebările privind împrietenirea cu un robot sau îndrăgostirea de acesta. Dat fiind eșantionul mic și faptul că sondajul a fost online, studiul nu e perfect. Dar e primul pe subiect, după cum au subliniat și cercetătorii citați de IFL Science.

Nu pot să cred că au trecut aproape 10 ani de la lansarea Ex Machina, chiar merită văzut în caz că l-ai ratat (FOTO: Universal / Planet / Profimedia Images)

Crucea Roșie îndeamnă gamerii să nu comită crime de război

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (ICRC) îi îndeamnă pe gameri să nu comită crime de război în jocurile video pe care le joacă. Ar putea suna ca o știre de 1 aprilie dar nu e, cei de la Kotaku notând că ICRC a încheiat chiar un parteneriat cu mai mulți streameri de pe Twitch pentru a promova această campanie numită „Play by the Rules” (Joacă după reguli).

Obiectivul acesteia este de a-i educa pe gameri cu privire la regulile de război, așa cum sunt ele consfințite în Convențiile de la Geneva, partenerii ICRC creând inclusiv un mode pentru Fortnite care să ajute la promovarea mesajului. ICRC notează pe site-ul său că proiectul vrea să „protejeze umanitatea și demnitatea tuturor oamenilor din jurul lumii”.

„În fiecare zi oamenii se joacă direct de pe canapeaua lor jocuri video plasate în zone de război. Dar chiar acum conflictele armate sunt mai răspândite decât oricând altcândva (n.r. o exagerare clară). Iar pentru oamenii care suferă de pe urma efectelor lor, acest conflict nu este un joc. El distruge vieți și lasă comunități devastate”, mai notează ICRC, potrivit Kotaku.

„Prin urmare, vă provocăm să jucați [jocuri] FPS după Regulile de Război reale, pentru a arăta tuturor că până și războaiele au reguli - reguli care protejează omenirea pe câmpurile de bătălie din viața reală”, îndeamnă ICRC. Te-ai gândi că, date fiind toate scandalurile în care a fost implicată în ultimii ani, Crucea Roșie ar avea lucruri mai bune de făcut. Dar se pare că nu.

Primul trailer pentru filmul „The Venture Bros.”

De la televiziunea americană Adult Swim am avut parte săptămâna aceasta de primul trailer pentru mult așteptatul său lungmetraj The Venture Brothers, care se va numi The Venture Bros.: Radiant is the Blood of the Baboon Heart și va relua povestea familiei Venture din locul în care ea a rămas odată cu încheierea sezonului 7 în 2018, relatează IGN.

„În The Venture Bros.: Radiant is the Blood of the Baboon Heart (n.r. de ce Doamne, un titlu atât de alambicat?) o vânătoare la nivel național pentru Hank Venture duce la pericole nebănuite și dezvăluiri neașteptate, în timp ce Monarhul îl vânează la propriu pe Dr. Venture”, afirmă descrierea oficială a filmului, care mai vorbește despre reapariția unui „rău impozant” din trecut.

The Venture Bros. a fost unul dintre cele mai populare seriale din istoria Adult Swim, televiziunea cunoscută pentru seriile sale animate cu umor negru, având parte de 7 sezoane între 2004 și 2018. Vestea anulării sale în 2020 a reprezentat un șoc pentru fani, lungmetrajul care să îi pună punct fiind anunțat un an mai târziu. Filmul este așteptat cândva în 2023.

Ah, și tot la capitolul trailere, Netflix a lansat săptămâna aceasta unul nou pentru FUBAR, serialul său cu Arnold Schwarzenegger anunțat la sfârșitul lui februarie, dezvăluind totodată când va avea acesta premiera: 25 mai. Aș scrie mai multe despre serial, dar trailerul e cât se poate de sugestiv cu privire la ce ne putem aștepta:

Te-ar putea interesa și: