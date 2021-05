Zack Snyder, pentru Hotnews despre Army of the Dead: „Îmi place foarte mult ideea că am fi empatici față de zombi”

„La început te gândești 'ah, asta e doar distractiv și asta e nebunesc, e doar o zbenguială' și până la sfârșit totul s-a schimbat”

Cine e Zack Snyder

Primul lucru de remarcat la Army of The Dead: e un film cu zombi ce pornește de la o idee cu totul originală - combinarea genului respectiv cu cel al filmelor de jaf („heist”). Imaginează-ți The Walking Dead combinat cu Ocean’s Eleven și presărat pe alocuri cu vibe-uri de Rambo, cu Dave Bautista în rolul principal. Iar Bautista joacă exemplar rolul de dur cu sentimente. De fapt, nici nu-s sigur că termenul de „dur” ar fi potrivit pentru a-i descrie rolul dar e greu să faci abstracție de fizicul său impunător de fost luptător MMA.Army of the Dead a arătat definitiv că Bautista nu e un actor pe care să-l iei în film doar pentru pectoralii lui și care să cotonogească antagoniștii ieșiți în cale. Filmul lui Snyder i-a oferit șansa să arate că e mai mult decât Drax Distrugătorul din Gardienii Galaxiei și de altfel Bautista a și anunțat săptămâna trecută că nu intenționează să revină în rol după al treilea titlu al francizei pe care Marvel Studios speră să îl lanseze în mai 2023, după cum am relatat de altfel în Nerd Alert-ul de weekendul trecut. Unul dintre motivele pe care Bautista le-a dat pentru decizia sa a fost că a simțit că regizorul Gardienilor, James Gunn, nu i-a dezvoltat suficient personajul.Nu pot să zic că eram mare fan al lui Bautista înainte să văd Army of the Dead așa că motivul pentru care am vorbit atât de mult despre el ține de faptul că e liantul care unește restul distribuției. Trebuie să recunosc că în afară de Ella Purnell (Maleficient), Theo Rossi (Sons of Anarchy) și Hiroyuki Sanada (The Last Samurai, Wolverine, 47 Ronin), ceilalți actori nu îmi spuneau mare lucru (poți vedea restul distribuției aici sau, bineînțeles, uitându-te la film).Iar aici aș spune că e cea mai mare realizare a lui Snyder cu Army of the Dead: a luat niște actori care ar fi considerați în cel mai fericit caz niște B-listeri la Hollywood și a făcut un film nu doar original ci cu adevărat mișto; nu tu faze cringe, nu tu replici pseudo-profunde, nu tu glume forțate sau scene de umplutură, chestii cu atât mai remarcabile cu cât, totuși, vorbim de un film zombi.Dar destul despre opiniile mele, uite ce zice chiar Snyder.M-am gândit că ar fi distractiv de explorat acest gen zombi dar am vrut cu adevărat să fac un film de tip misiune care să arate care este „de ce?-ul” acestor tipi (n.r. echipa care dă lovitura din Vegas) așa că m-am jucat cu genul. Și mi-a plăcut această idee de a construi un zid în jurul Vegas care să ține zombi înăuntru și odată ce se întâmplă asta bineînțeles că ai avea casa bântuită supremă și următorul pas ar fi cu niște vânători de zombi experimentați care să scoată acești bani.M-am gândit „ah, Vegas, ei au bani”. Dar mult din film s-a născut din aceste stereotipuri ale genului pe care le acceptăm și oarecum mă jucam cu acestea când am conceput filmul.Da, cred că m-am gândit că este important pentru film, îmi place foarte mult ideea că am fi empatici față de zombi și am știut că dacă vom avea „împiedicații” clasici ar fi aproape imposibil să simpatizăm cu aceștia. Aproape că ar fi devenit o glumă dacă ar fi urmat să facem zombi clasici care să aibă emoții.Ar fi ciudat și nu știu cum să fac asta așa că mi-a răsărit această idee în capul meu să îi tratez ca pe niște animale de haită ca lupii sau leii și că ei vor interacționa între ei în același fel în care membri unei haite o fac.Dar dacă ei te vânează ar fi nepăsători față de cererile tale de ajutor sau dacă ți-e frică sau dacă încerci să te înțelegi cu ei. Asta nu ar funcționa nici cu o haită de lupi așa că într-un fel i-am dezvoltat emoțional și cred că am mers și mai departe de atât.Păi vestea bună este că am filmat acele mici viniete din interiorul filmului pe măsură ce filmam [restul scenelor] așa că ne gândeam „ah, în după-amiaza asta o să facem mini-scena aia”. Așadar le-am avut mereu programate, a durat o perioadă lungă însă în timp ce făceam alte lucruri pe parcurs.Iar eu am le-am scris și desenat cu atenție și meticulozitate fiindcă am vrut cu adevărat ca ele să fie într-un fel ciudat o metaforă pentru întregul film, ca secvența de titlu să fie similară cu aceeași călătorie pe care o parcurgi într-un fel în film. La început te gândești „ah, asta e doar distractiv și asta e nebunesc, e doar o zbenguială” și până la sfârșitul muzicii totul s-a schimbat și te prinde emoțional așadar mi s-a părut foarte distractiv de realizat.Cred că în versiunea originală avea o lungime de 15 minute așa că a trebuit să o comprimăm la durata melodiei.N.r.: Răspunsurile lui Zack au fost ușor editate și comprimate pentru claritateO chestie inedită: Army of the Dead e al doilea film zombi al lui Snyder după chiar primul lungmetraj pe care l-a realizat vreodată: Dawn of the Dead (2004).Altă chestie care îmi imaginez că e mai puțin cunoscută: el a regizat și filmul 300 , ăla cu spartanii, care a fost un mega hit în România în momentul apariției sale în 2007 și pentru care de altfel a și câștigat un premiu Saturn pentru cel mai bun regizor.Însă motivul pentru care e unul dintre cei mai în vogă regizori de la Hollywood din zilele astea ține de faptul că a fost în spatele camerei, fie ca regizor, fie ca producător, la unele dintre cele mai mari blockbustere ale DC Films din ultimul deceniu: Man of Steel (2013), Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016), Suicide Squad (2016), Wonder Woman (2017), Justice League (2017), Aquaman (2018), Wonder Woman 1984 (2020).Dar în ceea ce privește Justice League-ul din 2017 rolul lui regizoral vine cu un mare asterix: Snyder s-a retras din rol după ce fiica sa s-a stins din viață, frâiele fiind preluate de regizorul Joss Whedon despre care fanii DC și nu numai consideră aproape unanim că și-a bătut joc de film.Controversa a fost atât de mare încât a dus la o relansarea a filmului 4 ani mai târziu (în luna martie a acestui an, mai exact) sub controlul regizoral al lui Snyder și poți citi mai multe despre filmul Zack Snyder - Liga Dreptății aici , dacă nu cumva l-ai văzut deja.P.S.: Filmele lui Snyder au generat încasări de peste 3 miliarde de dolari la nivel mondial.