13 noi decese în România din cauza coronavirusului, toate din Suceava / Bilanțul morților a ajuns la 65

Decese din cauza COVID-19 în România:



. Pacienta a fost transferată în 22 martie în secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Cluj, după ce a fost confirmată cu COVID-19. Deces înregistrat în 26 martie.

, hemodializat la un centru de dializă și internat inițial la Spitalul de Urgență București Floreasca. A fost transferat în 23 martie, atunci când a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș - ATI. Deces anunțat în 26 martie.



Al 20-lea deces



El s-a prezentat în 20 martie la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Timișoara, unde a fost diagnosticat cu pneumonie acută (clinic si radiologic). I s-a recomandat consult de specialitate la Spitalul de boli infecțioase. În 21 martie s-a prezentat si la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, neinternat, diagnosticat cu pneumonie acută. În 24 martie, adică în urmă cu două zile, starea bărbatului s-a deteriorat, iar acesta a solicitat ambulanța. I s-a recoltat exudat pentru COVID și a fost lăsat la domiciliu. El a fost confirmat cu coronavirus în 26 martie, când a și murit. Pacientul avea boli cronice preexistente ( poliartrită reumatoidă și hipertensiune arterială), iar GCS spunea că, potrivit declarațiilor acestuia, nu ar fi călătorit în străinătate și nici nu a fost contact al unei persoane pozitive. Deces anunțat în 26 martie.



Al 21-lea deces



, internată în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamt-Nefrologie, pentru hemodializă. Starea i s-a agravat din 25 martie, când se suspectează infecție cu coronavirus și se recoltează probe. Ea a murit miercuri, iar rezultatul testului a sosit joi, fiind pozitiv pentru coronavirus. Deces anunțat în 26 martie.



Al 22-lea deces



Al 23-lea deces

n bărbat în vârstă de 81 ani, din București , internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN în 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, acolo unde s- a înregistrat în data de 27.03.2020 decesul în secția de ATI.

Al 24-lea decesO femeie de 80 ani din județul Bacău internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, în secția ATI. A fost confirmată în data 25.03.2020, decedată în 26.03.2020. Comorbidități: insuficiență cardiacă, fibrilație atrială.Al 25-lea decesAl 26-lea deces Bărbatul s-a internat în 10 martie la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara , iar din data de 25 martie era intubat în secția de ATI. În data de 27 martie a fost confirmat pozitiv la COVID-19, zi în care a și murit.Al 27-lea deces O femeie de 71 ani din Arad, cunoscută cu diabet zaharat. S-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase prin Unitatea de Primiri Urgențe, în data de 25.03.2020. Din data de 27.03.2020 a fost transferată în secția de ATI, unde a decedat în aceeasi zi. La internare prezenta insuficienta respiratorie acuta.Al 28-lea deces femeie de 74 an i , jud. Arad internată în 18.03. 2020 în Clinica de Diabet si Boli de Nutritie a SJU Arad. În 25.03.2020 i s-au recoltat probe pentru COVID-19. Rezultat pozitiv în data de 27.03.2020. Din 26.03.2020 transferată in ATI, unde a decedat pe 26.03.2020.Al 29-lea deces O femeie de 60 ani, din județul Arad, este a 29-a victimă înregistrată sâmbătă, 29 martie, internată în secția de boli infecțioase Arad din data de 25.03.2020, apoi transferată în ATI in aceiasi zi. Recoltarea pentru COVID-19 a fost făcută în data de 25.03.2020, rezultat pozitivfiind confirmat în 26.03.2020. A decedat în 26.03.2020.Al 30-lea decesProbele pentru COVID 19 au fost recoltate în data de 26 martie, în ziua în care bărbatul a murit. Astfel, rezultatul pozitiv a venit abia în data de 28 martie, după decesul pacientului.