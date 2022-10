Ultima știre - 09:49 Luni, 10 Octombrie 2022, 07:20

Mai multe orașe din Ucraina au fost atacate luni dimineață, inclusiv capitala Kiev, după ce liderul de la Kremlin a acuzat Ucraina că a orchestrat ceea ce el a numit un ”atac terorist” asupra unui podului Kerci care leagă Rusia de Crimeea. Ucraina nu a revendicat în mod direct responsabilitatea pentru acest atac. Președintele rus, Vladimir Putin, urmează să convoace consiliul de securitate națională în cursul zilei de luni, în urma exploziei de sâmbătă, care a distrus parțial podul Kerci, construit special la ordinul lui Putin și care leagă Crimeea de Rusia.

Cladire distrusa de atacurile rusesti in Zaporojie Foto: State Emergency Service of Ukrai / INSTAR Images / Profimedia

Cele mai importante informații de luni, ziua 229 a războiului din Ucraina, LIVETEXT:

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat luni dimineață că există „mai mulți morți și răniți” în urma atacurile asupra mai multor orașe din Ucraina, transmite Reuters.

Criminalii recrutați de grupul Wagner se îndreaptă spre un oraș strategic din estul Ucrainei, potrivit evaluării de luni dimineață a ministerului britanic al apărării.

Explozii s-au auzit lunit dimineață și în centrul și vestul Ucrainei, în orașele Lviv, Ternopil,Jîtomîr și Dnipro, potrivit presei ucrainene, citată de Reuters.

Rusia a mărit la șase numărul navelor înarmate cu rachete gata de luptă din Marea Neagră, potrivit Comandamentului Operațional Sud, transmite Ukrainska Pravda.

"Unsprezece nave ale flotei inamice fac manevre în apropierea coastei Crimeei, în Marea Neagră. Inamicul și-a mărit brusc numărul de nave înarmate cu rachete gata de luptă la șase, inclusiv două submarine”, a scris Comandamentul Operațional Sud pe Facebook.

Patruzeci de rachete de croazieră Kalibr sunt îndreptate spre Ucraina, susțin oficialii ucraineni.

Mai multe explozii s-au auzit luni dimineață în centrul Kievului, potrivit jurnalistului ucrainean Illia Ponomarenko.

At least fours strikes upon downtown Kyiv.

Putin’s frantic anger. — Illia Ponomarenko \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 (@IAPonomarenko) October 10, 2022

Kyiv was reportedly targeted by Russian strikes this morning, multiple explosions were seen. pic.twitter.com/BC3VCWgiIJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 10, 2022

Orașul Zaporojie, bombardat din nou

Șeful administrației din Zaporojie, Anatoli Kurtev, a anunțat că un civil a murit până în prezent în atacul care a lovit orașul din sud-estul țării cu puțin înainte de ora 3 dimineața, transmite The Guardian. Alte șase persoane au fost rănite, printre care și un copil. Operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare.

Rusia a lansat 10 rachete S-300 spre Nikoalev în cursul nopții de duminică spre luni, a anunțat guvernatorul regiunii Nikolaev, Vitaliy Kim, pe canalul său Telegram. Din primele informații, nu sunt victime. (The Kyiv Independent)

Rusia trebuie să răspundă la ”atacul terorist” al Ucrainei asupra podului din Crimeea doar prin distrugerea directă a teroriștilor, a declarat prietenul lui Vladimir Putin, Dmitri Medvedev, care este și vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, jurnalistei Nadana Fridrichson, transmite agenția rusă de presă TASS.

Rusia a bombardat peste noapte orașul Zaporojie. Guvernatorul regional spune că au fost 10 lovituri”. Mai multe clădiri rezidențiale au fost lovite, apreciază Oleksandr Starukh, transmite The Kyiv Independent. Momentan nu se cunoaște numărul victimelor.

Cu o noapte înainte, Rusia a lansat 12 lovituri aeriene asupra Zaporojie, în urma cărora 14 persoane au murit și 70 au fost rănite, 14 copii.

FSB acuză că au existat peste 100 de atacuri ucrainene asupra teritoriului rus de la începutul lunii.

Ucraina: Diademă din vremea hunilor, unul dintre cele mai valoroase artefacte din lume, a dispărut de la muzeul din Melitopol, ocupat de ruși.

Scurtă recapitulare a evenimentelor recente:

Vladimir Putin a calificat explozia de pe podul dintre Crimeea și Rusia drept un "act de teroare" și a acuzat direct Ucraina pentru atac. Președintele rus a acuzat serviciile secrete ucrainene că au pus la cale explozia de pe podul Kerci, o legătură vitală între Crimeea, ocupată de Rusia din 2014, și Rusia continentală.



Putin a convocat pentru luni o ședință extraordinară a Consiliului de Securitate rus, la două zile după explozia uriașă de pe Podul Kerci din Crimeea.

Scafandrii ruși urmează să examineze amploarea pagubelor provocate de explozia de pe podul rutier și feroviar.

Putin va convoca luni consiliul de securitate națională pentru a discuta despre explozia de la podul Kerci, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cel puțin 14 persoane au murit în urma bombardamentelor rusești din Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, duminică dimineață. Mai mult de 70 de persoane au fost rănite, inclusiv 11 copii, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

O linie electrică care a fost afectată de bombardamentele asupra centralei nucleare din Zaporojie a fost restabilită, potrivit șefului Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Autoritățile au exhumat primele 20 de cadavre din morminte improvizate în orașul Lîman, recent eliberat în estul regiunii Donețk, a anunțat duminică poliția națională ucraineană.

Generalul de aviație Serghei Surovikin a fost numit comandant general al forțelor rusești care luptă în Ucraina, a anunțat Ministerul rus al Apărării. Schimbarea este a treia numire militară de rang înalt a Moscovei într-o săptămână și urmează după ce au fost anunțate demiteri ale comandanților a două dintre cele cinci regiuni militare ale Rusiei, în timp ce forțele sale au suferit o serie de răsturnări dramatice în nord-estul și sudul Ucrainei.

Vladimir Putin șe întâlnește frecvent cu aliatul său belarus Aleksandr Lukaşenko și încearcă să-l convingă să se alăture Rusiei în războiul declanșat împotriva Ucrainei, spune Vadim Skibițki, şef adjunct al serviciului ucrainean de informaţii militare.

Cancelarul german, Olaf Scholz, și președintele american, Joe Biden, au declarat duminică, în timpul unei convorbiri telefonice, că ultimele amenințări nucleare ale Kremlinului au fost "iresponsabile", iar mobilizarea sa parțială "o greșeală gravă".

SUA anunţă că vor continua să livreze arme Ucrainei.

