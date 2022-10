RĂZBOI ÎN UCRAINA Luni, 10 Octombrie 2022, 19:44

Contraspionajul bulgar a deschis o anchetă după ce - potrivit Rusiei - camionul care a provocat explozia de pe podul Kerci, care leagă peninsula Crimeea de teritoriul său, ar fi plecat din Bulgaria, ţară membră a Uniunii Europene, relatează luni EFE, potrivit Agerpres.

Podul Kerci văzut din satelit Foto: Maxar / AFP / Profimedia Images

"Investigaţia a fost declanşată imediat după apariţia acestei informaţii şi la ordinul premierului interimar Galab Donev", a comunicat Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională, responsabilă cu activităţile de contraspionaj.

Explozia, care a distrus parţial podul, a fost calificată de preşedintele rus Vladimir Putin drept "act terorist", pentru a justifica atacurile de luni cu zeci de rachete asupra oraşelor ucrainene.

"'Dacă aş fi în locul serviciilor ruseşti, m-ar interesa mai mult unde a fost încărcat camionul (cu material exploziv) şi care a fost cauza exploziei. Asta e important. Nu este posibil ca acesta (explozibilul) să fi fost încărcat în Bulgaria", a declarat Boiko Borisov, câştigătorul alegerilor parlamentare din 2 octombrie.

La începutul lunii octombrie, alegeri legislative, pentru a patra oară în mai puţin de doi ani, au avut loc în Bulgaria, unde poziţia faţă de războiul din Ucraina este unul dintre elementele care complică formarea unui nou guvern.

Borisov, un politician conservator cu tentă populistă, a invitat cele şapte partide care au intrat în parlament să negocieze un acord privind noul guvern, ale cărui probleme cele mai importante ar fi, afirmă el, combaterea inflaţiei, războiul din Ucraina şi opoziţia faţă de preşedintele rus Vladimir Putin.

Potrivit preşedintelui Comitetului de anchetă rus, Aleksandr Bastrîkin, camionul ar fi plecat din Bulgaria şi ar fi trecut prin Georgia, Armenia, Osetia de Nord, ţinutul Krasnodar (ultimele două fiind teritorii ale Federaţiei Ruse) înainte de a ajunge la intrarea pe pod.

Unde a avut loc explozia, de fapt? Pe pod, sub pod, pe apă?

Sâmbătă dimineață o explozie puternică a zguduit podul Kerci - Podul lui Vladimir Putin cum mai este numit, construit pe repede-nainte după anexarea Crimeei în 2014. Imaginile de pe carele de supraveghere au surprins momentul exploziei de pe Podul Kerci, iar serviciile rusești au vorbit despre un camion-capcană care ar fi fost detonat, deși unele elemente ridică semne de întrebare față de ipotezele rușilor.

Pe imaginile video surprinse de camerele video de pe pod se vede, într-adevăr, un camion care rulează pe calea rutieră a podului, exact în locul unde are loc explozia câteva momente mai târziu.

Pe înregistrarea din lungul podului se vede exact momentul când are loc explozia, dar la o privire mai atentă pare că „centrul” exploziei este mai degrabă în dreapta podului, undeva pe/deasupra apei, nu pe centrul căii de rulare acolo unde era camionul.

Pe o altă filmare, care surprinde o parte din pilonii podului, se vede cum trece camionul și are loc o explozie, dar chiar în același moment cu deflagrația pe imagini se văd niște valuri nenaturale chiar sub pod. Unii internauți au opinat că acolo ar fi fost o ambarcațiune-capcană care s-a detonat imediat cum a ajuns sub pod.

Să reamintim că rușii au descoperit recent pe plajele din Crimeea o ambarcațiune-kamikaze fără pilot ce se presupune că ar fi fost a ucrainenilor.

Potrivit Nexta, filtrele de securitate de la intrarea pe podul Kerci sunt printre cele mai avansate, cu capabilități inclusiv de a detecta materiale explozibile. Cum de un camion-capcană ar fi putut trece de aceste filtre?