Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat marţi prima legislaţie europeană menită să combată violenţele la adresa femeilor, un text ce exclude însă violul, în lipsa unui acord asupra unei definiţii comune, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Manifestatie pentru apararea drepturilor femeilor in Romania Foto: Vadim Ghirda / AP - The Associated Press / Profimedia