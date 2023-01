Ultima știre - 08:06 Marți, 24 Ianuarie 2023, 06:08

​​În timp ce rușii au continuat bombardamentele în noaptea de luni spre marți, Europa continuă să discute sprijinul militar constând în tancuri de luptă pe care să le trimită Ucrainei.

Ucrainenii trag cu un obuzier autopropulsat - Război în Ucraina Foto: Evgeniy Maloletka / AP - The Associated Press / Profimedia

SINTEZA ZILEI

Grupul german Rheinmetall ar putea livra Ucrainei 139 de tancuri de luptă Leopard dacă este necesar, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. Germania este supusă unei presiuni intense din partea Ucrainei și a unor aliați NATO, cum ar fi Polonia, pentru a permite Kievului să se aprovizioneze cu tancuri Leopard 2 de fabricație germană.

Polonia a reiterat că este pregătită să trimită tancuri în Ucraina fără acordul Germaniei. Prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat că guvernul său va cere permisiunea de la Berlin pentru a trimite tancurile Leopard în Ucraina, dar a descris acordul drept „de importanță secundară”. Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat că Berlinul nu a primit o cerere din partea Poloniei sau a oricărei alte țări pentru a autoriza un astfel de transfer.

Kremlinul a avertizat că poporul Ucrainei va „plăti” dacă Occidentul va trimite tancuri pentru a sprijini Kievul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că pozițiile divizate ale statelor europene cu privire la furnizarea de tancuri la Kiev arată o „nervozitate” în creștere în cadrul alianței NATO. Peskov a respins, de asemenea, anunțul Washingtonului conform căruia intenționează să impună sancțiuni grupului mercenar privat rus Wagner.

Forțele ruse continuă să se confrunte cu „blocaje operaționale și pierderi grele”, potrivit Ministerului Apărării din Regatul Unit. Noile măsuri introduse de Valery Gerasimov, șeful Statului Major al Rusiei și noul comandant numit în Ucraina, nu au fost deloc bine primite, în special decizia de a interzice soldaților să poarte barbă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că vor fi anunțate schimbări iminente în guvern, regiuni și forțele de securitate, după acuzațiile de corupție la aproape un an de la invazia Rusiei. Zelenski nu a numit oficialii care urmau să fie înlocuiți. „Există deja decizii legate de personal – unele vor fi anunțate astăzi, altele mâine – cu privire la funcționarii de diferite niveluri din ministere și alte structuri guvernamentale, precum și din sistemul de justiție”, a spus Zelenski.

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova era dispusă să negocieze cu Ucraina în primele luni ale războiului, dar SUA și alte națiuni occidentale au sfătuit Kievul împotriva acestui lucru. Lavrov a vorbit în timpul vizitei sale în Africa de Sud, unde s-a întâlnit cu ministrul de externe, Naledi Pandor, cu o lună înainte ca armata sud-africană să găzduiască un exercițiu militar comun cu Rusia și China pe coasta sa de est.

Serghei Lavrov susţine că Rusia convenise cu Ucraina să poarte negocieri, dar Occidentul nu a lăsat Kievul să discute cu Moscova. „Este binecunoscut faptul că am susţinut propunerea părţii ucrainene de a negocia, la începutul operaţiunii militare speciale, şi până la sfârşitul lunii martie cele două delegaţii conveniseră asupra principiului de a rezolva acest conflict”, a declarat Serghei Lavrov.

Andrei Medvedev, fostul comandant al grupării de mercenari Wagner care a fugit în Norvegia în urmă cu circa zece zile, a fost arestat de autoritățile norvegiene în baza legii privind imigraţia, a anunţat luni poliţia norvegiană.

„Superpower”. Actorul și regizorul american Sean Penn va prezenta în premieră la festivalul de film de la Berlin, care va avea loc luna viitoare, un documentar pe care l-a filmat la Kiev și care îl prezintă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au anunțat organizatorii.

La fel ca Estonia, Letonia îi cere ambasadorului rus să plece. Letonia a anunțat luni că i-a cerut ambasadorului rus să părăsească teritoriul leton și a decis să reducă nivelul relațiilor sale diplomatice cu Moscova, la câteva ore după o decizie similară a Estoniei, potrivit AFP.

Cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, ziua 335:

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei spune că armata ucraineană a doborât două avioane rusești Su-25, un elicopter Ka-52, o dronă Orlan-10 și două rachete aeriene ghidate Kh-59 în ultimele 24 de ore. Forțele ucrainene au lovit, de asemenea, trei baze temporare ale trupelor ruse și un „depozit logistic”. Armata ucraineană a respins atacurile rusești în apropiere de Chervonopopivka din regiunea Lugansk, Bilohorivka, Rozdolivka, Sil, Krasna Hora, Bakhmut, Klishchiivka, Novobakhmutivka, Krasnohorivka, Vodiane și Marinka din regiunea Donețk. De asemenea, rușii ar fi lansat nouă rachete, 27 de atacuri aeriene și 79 de atacuri la sol împotriva Ucrainei.

Rușii plănuiesc să închidă spitale în regiunea Herson. Acest lucru a fost anunțat de prim-vicepreședintele Consiliului Regional Herson, Yuri Sobolevsky, la un briefing la Centrul Media, scrie Ukrinform. „Din păcate, această informație este confirmată. Personal am informații despre posibila închidere a șapte instituții medicale”, a declarat Sobolevsky.

Putin „se îndepărtează” de grupul Wagner. În cea mai recentă actualizare a conflictului din Ucraina, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citat de independent.co.uk, a declarat că președintele rus intenționează să se bazeze mai mult pe forțele convenționale ruse, după ce a numit recent un nou comandant - generalul Valeri Gerasimov. Putin s-ar putea să se simtă amenințat de ambițiile liderului grupului Wagner, Evgheni Prigojin și de pretențiile sale cu privire la importanța mercenarilor săi pentru campania rusă. Kremlinul a fost pus într-o poziție inconfortabilă la începutul acestei luni, când Prigojin a susținut că luptătorii săi aucucerit orașul ucrainean Soledar cu câteva zile înainte ca Rusia să facă oficial aceeași afirmație.

Guvernul suedez a permis operatorului de stat Svenska Kraftnat să transfere materiale care pot fi folosite pentru refacerea sistemului energetic al Ucrainei, noteazăKyiv Independent

Ucraina a sancționat 22 de ruși asociați cu Biserica Ortodoxă Rusă pentru sprijinul acordat „genocidului sub mantia religiei”. Potrivit unui decret emis de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, pe listă figurează Mihail Gundayev, care reprezintă Biserica Ortodoxă Rusă în Consiliul Mondial al Bisericilor și alte organizații internaționale de la Geneva. Gundayev este nepotul liderului Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kirill. Ucraina l-a sancționat pe Kirill anul trecut. Sancțiunile sunt cele mai recente dintr-o serie de măsuri pe care Ucraina le-a luat împotriva Bisericii Ortodoxe Ruse, care a sprijinit invadarea Ucrainei de către președintele Vladimir Putin, care intră acum în cea de-a 12-a lună, scrie The Independent. „Au fost impuse sancțiuni împotriva a 22 de cetățeni ruși care, sub pretextul spiritualității, susțin teroarea și politica genocidă”, a spus Zelensky

Rușii au bombardat Chasiv Yar (regiunea Donețk); o persoană a fost ucisă și două au fost rănite. Ocupanții au lovit un cartier rezidențial cu rachete, fiind afectate cel puțin 9 clădiri înalte și întrerupând alimentarea cu electricitate și gaz în întreaga zonă, scrie Pravda.ua.

Preşedintele Volodimir Zelenski, în mesajul său de luni seară: „Bătălia pentru Donbas continuă. Bătălia pentru sud continuă. Vedem ce forţe adună Rusia şi ştim cum să răspundem”.

Rusia a trimis zeci de mii de soldați pentru a întări liniile de front- oficial militar american.

Rusia a trimis zeci de mii de noi trupe pentru a întări liniile de front din Ucraina în ultimele luni, a declarat luni un oficial militar american de rang înalt, potrivit CNN.

În Ucraina, funcţionarii statului nu vor mai putea ieşi din ţară decât în deplasări oficiale

Ucraina are nevoie de sute de tancuri, nu de 10-20, spune şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev.

„Avem nevoie de tancuri - nu 10-20, ci câteva sute. Scopul nostru - granițele din 1991 și pedepsirea inamicului, care va plăti pentru crime” - a scris Andrii Yermak într-un mesaj postat pe Telegram.

Borrell susține că Germania nu blochează exportul de tancuri Leopard 2.

Cel mai înalt diplomat al Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că Germania nu blochează exportul de tancuri Leopard 2, în timp ce Berlinul se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a le furniza Ucrainei.

Întrebat despre această problemă, Borrell a declarat astăzi la o conferință de presă: „Se pare că Germania nu va interzice exportul acestor arme, dacă unele state membre ale UE care le au vor dori să le trimită”, potrivit Al Jazeera.