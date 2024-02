Ultima știre - 08:21 Joi, 22 Februarie 2024, 08:10

Uniunea Europeană a aprobat miercuri al 13-lea său pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat Belgia, care deține președinția prin rotație a blocului comunitar. Președintele ucrainean a minimalizat cucerirea orașului Avdiivka, dar le cere aliaților să trimită mai repede ajutor militar.

Artileristi ucraineni Foto: Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Toate informațiile despre războiul din Ucraina - ziua 729 - LIVE pe HotNews.ro:

Apărarea aeriană ucraineană a distrus 8 din 10 drone kamikaze lansate de Rusia în cursul nopții de miercuri spre joi, au anunțat forțele aeriene ucrainenen, potrivit The Kyiv Independent.

Conform sursei citate, dronele au fost lansate de la Primorsko-Akhtarsk, în Rusia, iar o rachetă supersonică Kh-31P a fost lansată din Marea Neagră.

Dronele au fost interceptate deasupra regiunilor Poltava, Dnipropetrovsk, Harkov și Zaporojie.

Momentan nu se cunosc detalii despre posibile victime sau pagube.

Președintele Volodimir Zelenski a minimalizat pierderea de către Ucraina a orașului Avdiivka din estul țării în fața forțelor rusești și a cerut un sprijin mai rapid din partea aliaților, în timp ce războiul împotriva Rusiei se apropie de doi ani, informează Reuters.

Liderul de la Kiev a recunoscut că anul trecut a fost „complicat" pentru Ucraina, într-un extras dintr-un interviu pentru Fox News care va fi difuzat joi

Vorbind în engleză, el a subliniat câștigurile anterioare, în special în regiunea nord-estică Harkov, unde a avut loc interviul pentru Fox News.

„În acești doi ani am recuperat o parte din regiunea Harkov. Acum suntem în această regiune ... și am deblocat Marea Neagră. Există rute de cereale și am distrus multe dintre navele lor din flota rusă", a declarat Zelenski.

„Asta este ceea ce am făcut timp de doi ani. Și ce au putut face ei? Doar acest singur loc. Dar pentru ce?"

Avdiivka se află la 15 km nord-vest de principalul oraș al regiunii Donețk, controlat de ruși, numit și Donețk.

Analiștii ruși spun că prin capturarea Avdiivka va menține Donețkul în siguranță față de bombardamentele ucrainene, în timp ce Moscova se gândește la modul în care va continua demersul său de a cuceri toate regiunile Donețk și Lugansk.

Zelenski și-a exprimat o nouă nemulțumire față de încetinirea ajutorului occidental pentru Ucraina.

Joe Biden l-a calificat, miercuri, pe preşedintele rus Vladimir Putin drept un „ticălos nebun", în timpul unei întâlniri cu donatori ai Partidului Democrat la San Francisco (California), când l-a atacat virulent şi pe rivalul său Donald Trump, potrivit News.ro.

După zile de proteste ale fermierilor polonezi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea acum să îi trimită pe prim-ministrul Denis Şmîhal şi pe alţi membri ai cabinetului la punctele de trecere a frontierei blocate pentru a negocia, informează dpa.

Scurtă recapitulare a evenimentelor recente privind războiul:

