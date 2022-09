Ultima știre - 10:40 Duminică, 18 Septembrie 2022, 08:25

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, în discursul adresat naţiunii sâmbătă, că la Izium au fost găsite noi dovezi ale faptului că persoanele înmormântate acolo au fost torturate. ​Locuitorii din orașul ucrainean Izium și-au căutat rudele moarte în groapa comună din pădurea din apropierea localității, în timp ce autoritățile au continuat să exhumeze sute de cadavre găsite după ce forțele rusești au fost alungate din regiune.

Tanc rusesc distrus în Izium Foto: Leo Correa / AP / Profimedia

Cele mai importante informații de duminică, ziua 207 a războiului din Ucraina, LIVETEXT:

Primarul din Nikolaev, Oleksandr Sienkevych, a declarat că un atac rusesc asupra orașului a avariat infrastructura civilă, inclusiv un spital, potrivit The Kyiv Independent.

Statul Major al Ucrainei susține că Rusia a pierdut 54.480 de soldați în Ucraina începând cu 24 februarie.

Moscova a pierdut, de asemenea, 2.210 tancuri, 4.718 vehicule blindate de luptă, 3.578 de vehicule și rezervoare de combustibil, 1.309 sisteme de artilerie, 312 sisteme de rachete cu lansare multiplă, 168 de sisteme de apărare aeriană, 251 de avioane, 217 elicoptere, 918 drone și 15 ambarcațiuni.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Sept. 18, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/Yq9rQtMdQo — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 18, 2022

Trupele trimise de președintele rus Vladimir Putin în Ucraina continuă să desfășoare operațiuni ofensive lipsite de sens în jurul orașului Donețk și Bakhmut, în loc să se concentreze pe apărarea împotriva contraofensivei ucrainene care continuă să avanseze în Harkov, afirmă Institutul pentru Studiul Războiului în analiza de duminică dimineață.

Zelenski anunță că noi dovezi ale torturii au fost găsite la Izium

Crimeea va reveni Ucrainei, poate prin mijloace diplomatice, a declarat președintele Volodimir Zelenski, scrie The Kyiv Independent. Ucraina va putea trăi în pace doar atunci când își va recăpăta toate teritoriile, susține liderul de la Kiev, care a precizat pentru Reuters că Ucraina intenționează să elibereze Crimeea, dar nu exclude calea diplomatică.

Scurtă recapitulare a celor mai importante știri recente:

Biden l-a avertizat pe Putin să nu folosească arme chimice

Centrala nucleară Zaporojie a fost reconectată la rețeaua ucraineană

Maxar Technologies a publicat imagini din satelit ale gropii comune recent descoperite lângă Izium.

Activiști Greenpeace au blocat sâmbătă descărcarea unui transport de gaz rusesc la un terminal de gaz natural lichefiat din nordul Finlandei, cerând ca Helsinki să oprească importul de gaz rusesc după ce Rusia.

Cehia, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a cerut sâmbătă înființarea unui tribunal internațional pentru crime de război, după ce a fost descoperită groapa comună din estul Ucrainei.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a declarat că ofițerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSU) au torturat familiile locuitorii din Kupiansk, un oraș din regiunea ucraineană Harkov.

Sute de oameni s-au adunat la Kiev pentru a-și lua rămas bun de la îndrăgitul balerin ucrainean Oleksandr Shapoval, care a fost ucis în luptele din estul Ucrainei.

Politicienii locali se unesc tot mai mult împotriva lui Putin

