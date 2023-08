RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 24 August 2023, 10:18

O moarte, o demitere și o arestare, toate survenite în decurs de puțin peste o lună, i-au consolidat puterea președintelui rus Vladimir Putin după rebeliunea mercenarilor Wagner conduși de Evgheni Prigojin.

Vladimir Putin, la Kremlin Foto: Russian Government / Alamy / Alamy / Profimedia

Moartea lui Prigojin după prăbușirea în regiunea Tver a avionului în care acesta se afla alături de Dmitri Utkin, comandantul trupelor Wagner, și alți apropiați ai săi este doar ultimul dintr-o serie de evenimente prin care mesajul primit de eventualii disidenți din Rusia ai liderului de la Kremlin este clar: Putin este în continuare în control.

Deși circumstanțele prăbușirii avionului sunt deocamdată neclare și e puțin probabil ca ele să fie elucidate de autoritățile ruse pentru publicul larg, primele informații apărute pe baza fotografiilor și înregistrărilor video apărute după incident sugerează că aeronava a fost doborâtă de un sistem de apărare antiaeriană al armatei ruse.

Simbolismul este unul puternic: Prigojin a fost ucis tocmai de către armata rusă, cea luată la țintă în mod repetat de șeful Wagner în criticile sale furioase privind munițiile pe care afirma că mercenarii săi ce luptau în Ucraina nu le primeau.

În una din accesele sale de furie șeful Wagner a declarat inclusiv că acțiunile ministrului rus al apărării Serghei Șoigu și cele ale generalului Valeri Gherasimov pot fi asimilate unor acte de trădare.

„Este deja o încercare de a distruge armata privată Wagner, fapt comparabil cu trădarea de patrie. Între timp, armata privată Wagner continuă să fie angajată în bătălia sângeroasă pentru Bahmut şi pierde sute de combatanţi în fiecare zi”, afirma el în data de 21 februarie a acestui an.

Însă rebeliunea militară declanșată de aceasta în noaptea dintre 23 și 24 iunie a fost privită de numeroși analiști drept un afront personal adus președintelui Vladimir Putin, unii catalogând-o ca fiind cea mai mare provocare la adresa puterii lui Putin în cei peste 20 de ani de când acesta se află la conducerea Rusiei.

De altfel, jurnaliștii de la The Washington Post scriau într-o amplă anchetă publicată pe 25 iulie după discuții cu oficiali europeni și ucraineni din domeniul securității că Vladimir Putin „a fost paralizat și incapabil să acționeze decisiv" în primele ore ale rebeliunii, la Kremlin domnind o confuzie totală.

Ceea ce s-a întâmplat între încheierea acordului mediat de dictatorul bielorus Alexandr Lukașenko pe 24 iunie, în timp ce convoaie ale „wagneriților” se îndreptau spre Moscova, și momentul morții lui Prigojin miercurea aceasta va rămâne foarte probabil învăluit în mister, numeroase teorii circulând în acest sens.

Ceea ce este cert e că moartea lui Prigojin arată că nimeni care pune sub semnul îndoielii puterea lui Vladimir Putin nu este în siguranță, indiferent cât de apropiat este de cercurile de putere de la Moscova.

FOTO: Generalul Serghei Surovikin dându-i raportul lui Putin (FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia)

„Generalul Armaghedon”, decapitat în ziua morții lui Prigojin

Prăbușirea avionului în care se afla Prigojin a avut loc după ce miercuri dimineața agenția rusă de stat RIA Novosti a anunțat, citând o sursă familiară cu situația, că „fostul comandant al Forțelor Aeriene și Spațiale ale Rusiei, Serghei Surovikin, a fost eliberat din funcție, interimatul acesteia fiind asigurat de către general-colonelul Viktor Afzalov, comandantul Statului Major al Forțelor Aeriene”.

Informația că Surovikin a fost demis oficial din funcție a fost transmisă pentru prima dată miercuri de către jurnalistul rus Alexei Venediktov, fostul redactor-șef al postului de radio Ecoul Moscovei, interzis de autoritățile ruse după începerea „operațiunii militare speciale”. Venediktov nu a precizat însă de unde a obținut această informație.

Ea a fost însă anunțată apoi independent de către RBC, cea mai mare televiziune financiară din Rusia, și Rybar, un canal de Telegram apropiat de ministerul rus al apărării. Faptul că informația a fost confirmată miercuri de RIA Novosti reprezintă de facto un anunț oficial în acest sens, dat fiind controlul pe care autoritățile de la Moscova îl exercită asupra presei.

În mod interesant, despre soarta generalului Surovikin au circulat numeroase speculații după ce acesta nu a mai fost văzut în public din ziua rebeliunii mercenarilor Wagner, însă presa de stat rusă a confirmat pentru prima oară miercuri un lucru legat de el. Anterior, Kremlinul catalogase informațiile apărute în spațiul public despre „Generalul Armaghedon” drept „bârfe”.

Surovikin era considerat un apropiat al mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin lăudându-l în mod repetat după ce acesta a fost numit de către Putin comandant general al forțelor de invazie din Ucraina în data de 8 octombrie a anului trecut.

Jurnaliștii de la The New York Times au scris pe 28 iunie, citând oficiali americani din serviciile de informații, că Surovikin ar fi suspectat de trădare fiindcă ar fi sprijinit rebeliunea mercenarilor Wagner. În aceeași zi, The Moscow Times anunța, citând propriile surse apropiate de ministerul rus al apărării, că generalul a fost arestat.

„Situația cu el nu a fost 'OK' pentru putere. Nu mai pot spune nimic”, a comentat la momentul respectiv una dintre surse în legătură cu motivul arestării. „În contextul cu Prigojin, se pare că el [Surovkin] a ales partea [mercenarilor Wagner] și l-au prins de 'ouă'”, a spus a doua sursă din cadrul ministerului apărării de la Moscova.

Informații apărute doar o zi mai târziu sugerau că tocmai mesajul video înregistrat de Surovikin în care acesta le cerea wagneriților să pună capăt rebeliunii și să se retragă în cazărmi ar fi convins Kremlinul că acesta a trădat.

Documente obținute în exclusivitate de jurnaliștii de la CNN pe 30 iunie au arătat că generalul nu era doar un apropiat al lui Evgheni Prigojin, ci un membru cu carnet al grupării paramilitare Wagner conduse de acesta. Actele arată că Surovikin are un număr personal de înregistrare în gruparea Wagner, la fel ca cel puțin 30 de alți oficiali ruși din forțele armate și serviciile de informații.

Dossier Center, un site rusesc independent de investigații, afirma la momentul respectiv că aceștia erau „membri VIP” ai grupării militare create de Prigojin după anexarea ilegală a Crimeii și începerea conflictului separatist în Donbas în urmă cu 9 ani.

Deși presa de stat rusă nu a menționat explicit acest lucru, Surovikin putea fi înlăturat din funcția de comandant al Forțelor Aeriene ale Rusiei doar prin decret al președintelui Vladimir Putin. Locul în care generalul se află și soarta sa după rebeliunea mercenarilor rămân necunoscute.

Igor Ghirkin la audierea sa (FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia)

„Strelkov”, arestat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei

Dispariția lui Prigojin și Surovikin din spațiun informațional rusesc a survenit la puțin peste o lună după un alt eveniment ce a stârnit valuri în Rusia: arestarea lui Igor „Strelkov” Ghirkin, fostul comandant al separatiștilor pro-ruși din Donbas care ulterior a devenit unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri militari ruși.

Dacă în primele luni ale războiului Ghirkin a pus insuccesele și regresele forțelor armate ale Rusiei pe seama incompetenței comandamentului militar de la Moscova, criticându-l cu precădere pe ministrul apărării, începând cu finele anului trecut el a început să îl critice inclusiv pe președintele Vladimir Putin.

„Nu sunt doar eu... oamenii nu sunt deloc orbi și surzi: oamenii de la nivelul mediu de acolo nici măcar nu-și ascund opiniile care, cum să spun, nu sunt pe deplin elogioase la adresa președintelui sau a ministrului apărării”, a afirmat el în unul dintre primele mesaje de acest fel, publicat pe 11 decembrie 2022.

Într-un videoclip dur de 90 de minute în care a analizat felul în care a fost purtat războiul de către Rusia, Ghirkin a vorbit inclusiv despre „capul peștelui care este complet putred” și a cerut măsuri pentru reformarea armatei.

Într-un alt mesaj din luna martie a acestui an, el a afirmat că singurele momente în care președintele Vladimir Putin este cel real, și nu o dublură, sunt acelea în care liderul de la Kremlin apare singur sau la un capăt al mesei, la distanță de invitații săi.

„Adevăratul Vladimir Vladimirovici era de Crăciun, stând singur în Biserica Kremlinului. Singur! Preoților probabil le era teamă să se apropie de el. Probabil era un lunetist care a avertizat că va trage dacă aceștia se vor apropia mai mult de 20 de metri. Acesta este adevăratul Vladimir Vladimirovici, care, atunci când primește miniștri, stă singur într-o parte a mesei și se uită la ei cu binoclul: 'Unde sunt?'”, a spus el atunci.

Doar o lună mai târziu, Ghirkin anunța crearea unui așa-zis „club al patrioților supărați”, acuzând că Rusia este condusă spre o înfrângere militară. „Am intrat într-un război lung și prelungit pentru care economia noastră a fost complet nepregătită. Nici armata și sistemul nostru politic nu erau pregătiți pentru asta”, a acuzat el într-un mesaj transmis pe 2 aprilie.

Într-un alt atac direct la adresa președintelui rus, transmis chiar luna trecută, Ghirkin a spus că Putin, în calitate de lider militar, nu ar trebui să se ascundă, ci să preia frâiele războiului.

„Dar unde este Putin? Peskov face din când în când o declarație și spune că Putin știe ce se întâmplă, că este la curent cu ceea ce se întâmplă. Știți ce, poți da raportul și unei mumii până la urmă. Mumia este întinsă, vii la ea, o saluți și poți raporta: Permiteți-mi să vă familiarizez cu situația. Se întâmplă asta și aia. Mumia tace. Ați prezentat raportul? Ei bine, au prezentat. Rezultatul este clar”, a acuzat Ghirkin pe 9 iunie.

Arestarea sa înspre sfârșitul lunii trecute a fost privită drept un mesaj clar că criticile la adresa lui Putin în interiorul Rusiei nu vor mai fi tolerate în condițiile în care acesta se pregătește pentru un război de durată împotriva Ucainei.

Ghirkin riscă o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru „incitare la extremism”.

