RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 11 Octombrie 2022, 11:39

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Loviturile cu rachete asupra infrastructurii critice a Ucrainei de luni denotă stilul noului comandant al al forțelor armate ruse angajate în Ucraina, generalul Serghei Surovikin, supranumit generalul „Armaghedon” după ce a condus o campanie nemiloasă de bombardament aerian în Siria împotriva civililor și a zonelor controlate de rebeli, apreciază Andri Yusov, un oficial al Serviciului de Informații al Apărării ucrainene, potrivit Ukrinform. Liderul de la Kremlin Vladimir Putin sper să schimbe cursul războiului prin numirea comandantului nemilos, însă este o misiune greu de îndeplinit, apreciază analiștiii.

Generalul Serghei Surovikin (dr.), președintele rus Vladimir Putin, șeful Statului Major Valeri Gherasimov și ministrul rus al apării Serghei Șoigu Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

„Atunci când am executat misiuni de luptă în Siria, nu am uitat nicio clipă că apărăm Rusia", a declarat Serghei Surovikin, noul comandant al ”operațiunii militare speciale”, în fața unei mulțimi de personal de elită al armatei adunate la o ceremonie la Moscova în 2017, potrivit The Guardian.

"Apărarea" despre care vorbea Surovikin a implicat zeci de atacuri aeriene și terestre asupra obiectivelor și infrastructurii civile, potrivit unui raport al Human Rights Watch din 2020, în care se arată că forțele rusești aflate sub comanda sa au lovit "case, școli, unități sanitare și piețe siriene - locurile în care oamenii trăiesc, lucrează și studiază", notează publicația britanică.

Rusia a lansat luni dimineață asupra Ucrainei 84 de rachete de croazieră și 24 de drone, al căror cost total mediu este cuprins între 400 și 700 de milioane de dolari, arată o analiză făcută de Forbes.

Printre țintele ”desemnate” din capitala Ucrainei s-au numărat un parc, un consulat german, un pod pietonal, cunoscut obiectiv turistic, și o universitate.

„Acesta este stilul lui, stilul noului Gauleiter al armatei de ocupație din Ucraina – de a arunca rachete în infrastructură, în special, în obiecive de infrastructură civilă. Știe că avioanele zboară și poți lansa rachete din ele. De fapt, asta au făcut pentru a arăta că noile numiri de personal ale lui Putin au o oarecare semnificație, pentru a arăta niște rezultate rapide”, a spus Andri Yusov.

Moscova speră la succes prin numirea lui Surovikin

În timp ce Moscova se uită la Surovikin pentru a transforma eșecul din Ucraina în succes, Yusov consideră că atacul masiv asupra Ucrainei de luni nu schimbă nimic strategic pentru Rusia, Moscova va pierde, iar teritoriul ucrainean va fi eliberat.

Potrivit Instititului pentru Studierea Războiului, Rusia a lansat atacuri asupra a 20 de orașe ucrainene, inclusiv Kiev, irosind unele dintre armele de precizie ale Rusiei, deja în scădere, împotriva unor ținte civile, spre deosebire de ținte semnificative din punct de vedere militar, astfel încăt Putin ar avea șanse mai puține de a perturba contraofensivele ucrainene din regiunile Herson și Lugansk.

Generalul Surovikin și-a câștigat prima dată notorietatea în timpul tentativei de lovitură de stat din 1991, lansată de sovietici, când a condus o divizie de pușcași care a trecut prin baricadele ridicate de protestatarii pro-democrație. Trei oameni au fost uciși în confruntare, inclusiv unul care a fost strivit.

Reputația nemiloasă a crescut în 2004, când presa rusă a relatat că un colonel care servea sub comanda lui Surovikin s-a sinucis după ce a primit o mustrare aspră din partea celui care avea să primescă porecla sinistră de "generalul Armaghedon" pentru abordarea sa dură și neortodoxă în ceea ce privește desfășurarea războiului.

Putin l-a desemnat comandant al trupelor rusești datorită renumelui

Principala provocare a lui Surovikin în Ucraina, spun experții, va fi rezolvarea problemelor structurale care afectează armata rusă în timp ce se confruntă cu o contraofensivă ucraineană feroce.

Analistul militar Forbes McKenzie, șeful McKenzie Intelligence, a declarat pentru Sky News că principalul motiv pentru numirea sa a fost "brandul" generalului Surovikin.

"Este văzut ca un erou al fostei republici sovietice. Și-a demonstrat capacitatea de a purta un război care implică arme nucleare, biologice și chimice, ultima dintre acestea fiind folosită în Siria”, a declarat Forbes McKenzie.

Cu toate acestea, fostul ambasador american Matthew Bryza nu crede că experiența pe câmpul de luptă a lui Surovikin va fi de ajutor în Ucraina.

"Experiența Rusiei în Siria a avut un impact negativ asupra gândirii Kremlinului și a Ministerului Apărării", a declarat Bryza pentru Middle East Eye.

"Modul rusesc de luptă în Siria a devenit unul de anihilare, oraș cu oraș, bloc cu bloc, clădire cu clădire, care a inclus infrastructura civilă, ceea ce reprezintă crime de război.”

Strategia Rusiei nu îi va aduce victoria

Moscova ar putea crede că experiența lui Surovikin în Siria poate realiza ceva ce nu a putut până acum: să înfrângă voința poporului ucrainean.

”Strategia lui Surovikin de a anihila orașele eșuează în Ucraina. Nu i-a adus o victorie în Siria și se pare că pierde și în Ucraina. Rusia, chiar și cu Surovikin, nu poate recâștiga inițiativa sau să câștige războiul”, susține Bryza.

Deși Putin speră că va fi băgat din nou în joc pe frontul din Ucraina, Gleb Irisov, un fost locotent al forțelor aeriane care a lucrat cu Surovikin până în 2020, spune că noul comandant al trupelor rusești este „foarte sângeros, dar competent”, însă nu va putea „rezolva toate problemele” deoarece Rusia duce lipsă de armament și trupe.

Mișcarea lui Putin, mai mult politică, decât tactică

Cu siguranță, liderul de la Kremlin a liniștit tabăra naționaliștilor prin numirea generalului „Armaghedon”, care punea presiune pe Putin să atace decisiv Ucraina.

Printre aliații lui Putin care îi criticau deciziile militare se numărau liderul cecen Ramzan Kadîrov și șeful grupului de mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, care au lăudat numirea generalului Serghei Surovikin în fruntea forțelor armate ruse angajate în Ucraina.