Prima ședință a coaliției de la demiterea lui Vlad Voiculescu. Liberalii se vor reuni în Biroul Executiv înaintea discuțiilor cu partenerii de guvernare

Biroul Executiv al PNL se reuneşte, de la ora 10.00, în sala grupului PNL de la Camera Deputaţilor. Ulterior, liderii coaliției ar urma să se reunească într-o primă ședință pe care USR o ceruse încă de săptămâna trecută.În condițiile în care premierul a anunțat demiterea lui Vlad Voiculescu fără consultarea prealabilă a USR-PLUS, copreşedintele alianței Dan Barna a anunţat că premierul Florin Cîţu nu mai are susţinerea Alianţei USR-PLUS. Ulterior, surse din USR PLUS au declarat pentru News.ro că Alianţa ia în calcul să meargă la şedinţa coaliţiei inclusiv cu propunerea ca Florin Cîţu să fie înlocuit de Ludovic Orban la şefia Executivului, aceasta fiind o condiţie pentru ca actuala formulă de guvernare să fie menţinută.Chiar şi după aceste declaraţii, lideri ai PNL au dat asigurări, în ultimele zile, că această coaliţie va merge mai departe."Coaliţia merge mai departe, PNL este un partid responsabil, un partid care s-a angajat în procesul de dezvoltare al României şi care, în momentul în care şi-a asumat răspunderea guvernării ca principal partid de guvernământ, a făcut-o pentru a pune în practică un program de guvernare serios, care să asigure dezvoltarea României", a susţinut Ludovic Orban, sâmbătă, într-o conferinţă de presă în Maramureş.El a afirmat că premierul nu poate fi schimbat doar pentru că "nu-i convine unui partid din coaliţie că a fost schimbat un ministru lipsit de performanţă". "Orice ministru trebuie să ştie că, înainte de a-şi ataca premierul, trebuie să-şi scrie demisia. Dacă nu şi-a scris demisia, trebuie să ştie că va pleca acasă exact cum a plecat acasă Voiculescu", a atenţionat Orban.Orban a mai susţinut că liberalii aşteaptă "să se termine exerciţiul acesta de supărare, de orgoliu, şi să fie desemnat un ministru din partea USR PLUS care într-adevăr să pună sănătatea pe roate".La rândul său, premierul Florin Cîţu a declarat că aşteaptă ca USR PLUS să desemneze noul ministru al Sănătăţii, având în vedere că portofoliul revine acestei formaţiuni politice. Coaliţia de guvernare poate merge mai departe, a adăugat Cîţu, precizând că, în calitate de şef al Executivului, va evalua miniştrii în funcţie de ceea ce fac, şi nu de ceea ce spun."Aştept desemnarea ministrului Sănătăţii de la USR PLUS, este un portofoliu care revine USR PLUS. Până atunci, voi asigura interimatul şi mă voi asigura că lucrurile vor funcţiona în continuare foarte bine. Tot ce înseamnă discuţii politice vor avea loc la coaliţie, la discuţia din coaliţie, cu cele trei formaţiuni politice”, a declarat Florin Cîţu, duminică după-amiază.În ceea ce priveşte propunerea pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, surse politice au declarat pentru News.ro că ar putea fi vorba despre medicul Radu Lupescu, decorat de preşedintele Franţei Emmanuel Macron pentru implicarea în lupta cu pandemia de Covid-19. O altă variantă luată în calcul de PLUS este Ioana Mihăilă, în prezent secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. După revocarea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătăţii, a fost vehiculat numele medicului Adrian Wiener (USR) ca posibil înlocuitor, dar în cadrul Alianţei postul a fost atribuit PLUS.UDMR a susținut încă de la declanșarea conflictului că premierul liberal Florin Cîțu are toată susținerea uniunii.